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HTC 19 Ağustos'ta New York'ta bir etkinlik düzenleyecek

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC 19 Ağustos'ta New York'ta bir etkinlik düzenleyecek

Geçen çeyrek itibari ile toparlanma belirtileri gösteren ve yeni modellerle toparlanmayı sürdürmek isteyen HTC, Android yanında Windows Phone ve Android Wear platformlarına da bu yıl katkı yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesini 19 Ağustos'ta görme imkanına kavuşacağız.

Firma 19 Ağustos itibariyle New York kentinde düzenleyeceği etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı. Davetiye ne tür bir cihazın bizi beklediği konusunda detay içermiyor ancak seçenekler belli. 

Android tarafında HTC One Max'in devam modelinin tanıtılması beklenirken, Windows Phone tarafında ise One M8'in pek çok özelliğini devralacağı iddia edilen yeni bir model ve Android Wear için bir akıllı saat ihtimaller arasında. 

Akıllı telefonlarla ilgili pek çok sızıntı mevcut. Giyilebilir cihazla ilgili ise bizzat HTC üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Diğer bir sızıntı Nexus 8'in ise sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Biz de etkinlik ile ilgili gelişmeleri an be an sizlere aktarıyor olacağız.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/htc-sending-out-invites-to-an-august-19th-event-in-nyc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 4 yıl
Saat ve tablet tanitilir mı dersiniz?
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Basteryus 4 yıl
W8 geliyor gibi gözüküyo


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Elsa 4 yıl
Fiyatı gereksiz pahalı
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mq1n 4 yıl
Birkaç yeni tablet gelecek diyorlardı
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alp0007 4 yıl
Bu etkinlikten çok umutluyum
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DH Misafiri 4 yıl
Htc akıllı saatini tanıtacak ama fazla birşey beklemeyin derim.
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Guaire 4 yıl
E8'i yayması lazım.
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doctor_bey 4 yıl
HTC batacaktı,paçayı kurtardı

ama yeni ürünlerdeki fiyat politikaları ile kendi kuyularını kazıyorlar

sonuç olarak bu etkinlikte tanıtılacak cihazların fiyatları uçuk olursa seneye HTC'ye elveda diyebiliriz


zaten çinliler saldırıyor,seneye kökünü kazırız bunların
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Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak
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s_sadistic 4 yıl
Eğer adamlar yeni bir telefon tanıtırsalar hiç şaşırmam. Zaten adamların fiyat politikasını anlamak mümkün değil. Hele 816 dan sonra berbat bir hal almaya başladılar.
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The Tenth Doctor 4 yıl
Ay canlarım benim doğum günüm için etkinlik düzenliyorlar yaa
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Tim Cook 4 yıl
Hadi bakalim HTC bekliyoruz hamleni adimini iyi at yeni iPhone yolda
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