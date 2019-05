HTC 19 Ağustos'ta New York'ta bir etkinlik düzenleyecek

Geçen çeyrek itibari ile toparlanma belirtileri gösteren ve yeni modellerle toparlanmayı sürdürmek isteyen HTC, Android yanında Windows Phone ve Android Wear platformlarına da bu yıl katkı yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesini 19 Ağustos'ta görme imkanına kavuşacağız.





Firma 19 Ağustos itibariyle New York kentinde düzenleyeceği etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı. Davetiye ne tür bir cihazın bizi beklediği konusunda detay içermiyor ancak seçenekler belli.





Android tarafında HTC One Max'in devam modelinin tanıtılması beklenirken, Windows Phone tarafında ise One M8'in pek çok özelliğini devralacağı iddia edilen yeni bir model ve Android Wear için bir akıllı saat ihtimaller arasında.





Akıllı telefonlarla ilgili pek çok sızıntı mevcut. Giyilebilir cihazla ilgili ise bizzat HTC üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Diğer bir sızıntı Nexus 8'in ise sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Biz de etkinlik ile ilgili gelişmeleri an be an sizlere aktarıyor olacağız.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/htc-sending-out-invites-to-an-august-19th-event-in-nyc.html