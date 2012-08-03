HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporunu yayınladı

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Detaylara geçmeden önce üreticinin genel durumunun 2012 mali yılının ilk çeyreğine kıyasla daha iyi göründüğünü belirtelim.



Yayınlanan finansal rapora göre, yapılan satışlar neticesinde 3 milyar dolar satış geliri ve 273 milyon dolar faaliyet kârı elde edilmiş. Satış gelirleri ilk çeyreğe göre %34.3 artmış, 2011 mali yılının ikinci çeyreğine göre %26.8 azalma göstermiş. Faaliyet kârı ise ilk çeyreğe göre %60.6 artarken, 2011 mali yılının ikinci çeyreğine göre %57.4 azalmış.

2012 mali yılının üçüncü çeyreği için 2.3 milyar dolar ile 2.7 milyar dolar arasında gelir beklentisi bulunan HTC'nin Çin'de gerçekleştirdiği sevkiyatların bir yıllık zaman zarfında %389 artış sergilediği Canalys tarafından dile getiriliyor.





