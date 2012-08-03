HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporunu yayınladı

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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Detaylara geçmeden önce üreticinin genel durumunun 2012 mali yılının ilk çeyreğine kıyasla daha iyi göründüğünü belirtelim.
Yayınlanan finansal rapora göre, yapılan satışlar neticesinde 3 milyar dolar satış geliri ve 273 milyon dolar faaliyet kârı elde edilmiş. Satış gelirleri ilk çeyreğe göre %34.3 artmış, 2011 mali yılının ikinci çeyreğine göre %26.8 azalma göstermiş. Faaliyet kârı ise ilk çeyreğe göre %60.6 artarken, 2011 mali yılının ikinci çeyreğine göre %57.4 azalmış.
2012 mali yılının üçüncü çeyreği için 2.3 milyar dolar ile 2.7 milyar dolar arasında gelir beklentisi bulunan HTC'nin Çin'de gerçekleştirdiği sevkiyatların bir yıllık zaman zarfında %389 artış sergilediği Canalys tarafından dile getiriliyor.
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Android ilaç mi oldu bu tip firmalar için ? Android yokken HTC akıllı telefon piyasasının tek hakimiydi.. O zamanlar ETEN vardı HTCye rakip olarak ve ETEN, HTC karşısında tutunamayip battı. Şimdi ise çok daha güçlü rakipler karsisinda zarar ediyor HTC android telefonlar piyasayi domine ettiğinden beri.
Cihazlarının çoğunun pili değişmiyor ki kullanıcıların satın alma kriterlerinden bir de pilin değişebilmesi. 2 sene sonra pil öldüğünde, yeni ve yüksek kapasiteli bir pil alıyorsunuz ve telefonunuız ilk günkü gibi oluyor.
htc one x, s3e gayet iyi bir alternatif. Aralarındaki fark çok az, hatta malzeme kalitesi açısından HTC daha iyi s3e göre. Çünkü kullanıcılar s3ün arka kapağının ucuz plastik hissi vermesini pek sevmediler,üstelik samsung bu kapakta kullandığı materyali açıklamıştı. Kullanıcılar tatmin olmamış gibi görünüyor.
Android camiasında kaliteli bir kasayı, hzlı bir arayüz ile uygun bir fiyatla sununca iyi duruma geldi.
Beats Audio'nun yazılımda kaldığı yüksek fiyatlarına rağmen beraberinde kulaklık vermediği One serisi şimdilik kurtarmış; ancak 3. çeyrekte kurtarmayabilir.
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