Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporunu yayınladı

6 yıl
8,4b
1
12
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporunu yayınladı
Tam Boyutta Gör
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Detaylara geçmeden önce üreticinin genel durumunun 2012 mali yılının ilk çeyreğine kıyasla daha iyi göründüğünü belirtelim.
Yayınlanan finansal rapora göre, yapılan satışlar neticesinde 3 milyar dolar satış geliri ve 273 milyon dolar faaliyet kârı elde edilmiş. Satış gelirleri ilk çeyreğe göre %34.3 artmış, 2011 mali yılının ikinci çeyreğine göre %26.8 azalma göstermiş. Faaliyet kârı ise ilk çeyreğe göre %60.6 artarken, 2011 mali yılının ikinci çeyreğine göre %57.4 azalmış.
2012 mali yılının üçüncü çeyreği için 2.3 milyar dolar ile 2.7 milyar dolar arasında gelir beklentisi bulunan HTC'nin Çin'de gerçekleştirdiği sevkiyatların bir yıllık zaman zarfında %389 artış sergilediği Canalys tarafından dile getiriliyor.
 
HTC, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporunu yayınladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
One serisi durumu biraz olsun düzeltmiş fakat HTC'nin daha sıkı çalışması gerekiyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redoano 6 yıl
sungur 13
Android iyi bir ilaç oldu bu tip firmalar için. Ancak htc boş durmadı ve androidi kendi eklemeleriyle çok daha kullanışlı hale getirdi. Ancak halen ekiği var. Cihazlarının çoğunun pili değişmiyor ki kullanıcıların satın alma kriterlerinden bir de pilin değişebilmesi. 2 sene sonra pil öldüğünde, yeni ve yüksek kapasiteli bir pil alıyorsunuz ve telefonunuız ilk günkü gibi oluyor. htc one x, s3e gayet iyi bir alternatif. Aralarındaki fark çok az, hatta malzeme kalitesi açısından HTC daha iyi s3e göre. Çünkü kullanıcılar s3ün arka kapağının ucuz plastik hissi vermesini pek sevmediler,üstelik samsung bu kapakta kullandığı materyali açıklamıştı. Kullanıcılar tatmin olmamış gibi görünüyor. Android camiasında kaliteli bir kasayı, hzlı bir arayüz ile uygun bir fiyatla sununca iyi duruma geldi.

Android ilaç mi oldu bu tip firmalar için ? Android yokken HTC akıllı telefon piyasasının tek hakimiydi.. O zamanlar ETEN vardı HTCye rakip olarak ve ETEN, HTC karşısında tutunamayip battı. Şimdi ise çok daha güçlü rakipler karsisinda zarar ediyor HTC android telefonlar piyasayi domine ettiğinden beri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sticer12 6 yıl
htc seneye daha iyi hazırlanmaı şimdi one serisi işi kurtardı ama seneye sensation veya benzeri modelleri gibi telefonlar çıkraıp desteği keserlerse bu firma zarar eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 6 yıl
Android iyi bir ilaç oldu bu tip firmalar için. Ancak htc boş durmadı ve androidi kendi eklemeleriyle çok daha kullanışlı hale getirdi. Ancak halen ekiği var.
Cihazlarının çoğunun pili değişmiyor ki kullanıcıların satın alma kriterlerinden bir de pilin değişebilmesi. 2 sene sonra pil öldüğünde, yeni ve yüksek kapasiteli bir pil alıyorsunuz ve telefonunuız ilk günkü gibi oluyor.
htc one x, s3e gayet iyi bir alternatif. Aralarındaki fark çok az, hatta malzeme kalitesi açısından HTC daha iyi s3e göre. Çünkü kullanıcılar s3ün arka kapağının ucuz plastik hissi vermesini pek sevmediler,üstelik samsung bu kapakta kullandığı materyali açıklamıştı. Kullanıcılar tatmin olmamış gibi görünüyor.

Android camiasında kaliteli bir kasayı, hzlı bir arayüz ile uygun bir fiyatla sununca iyi duruma geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 6 yıl
One serisinin başarısız olmasını bende istemezdim zaten. Bence başarılı telefonlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vahocan 6 yıl
HTC One serisi gayet iyi ileriyor fakat HTC One V Destek vermesin isterse kıyamet kopuyor diye bahane uydursun göreceğim o satışları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|Perseus| 6 yıl
şu one x ide bi alamadım arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Theodore Cartman. 6 yıl
DHD den desteği kesmeseydi gözümde devleşecekti HTC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
htc telefonları çok pahalı en üst segmentler belki kaliteli ama orta segment bi telefonunu inceleme şansım oldu kasa masa berbattı ve telefon çok yavaştı modelini de hatırlamıyorum android vardı içinde. benzer dirim diğer firmalarda da var ama htc nin kasalarını kaliteli filan sanırdım ben tırt çıktı. htc nin zaten tercih sebebi buydu yoksa bütün telefonlar aynı üç aşağı beş yukarı. fiyatlara ayar çeksinler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Bir önceki seneye oranla düşüş, ilk çeyreğe oranla yükseliş söz konusu.. Demekki HTC'nin mühendis toplantıları ve One serisi işe yaramış, zarardan iyi dönmüş 2. çeyrekte ama belki giriş seviye ve orta segment için daha f/p ve alınası telefonlar yapılabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
Fiyatları biraz daha makul tutarak daha iyi bir çeyrek geçirebilirdi.

Beats Audio'nun yazılımda kaldığı yüksek fiyatlarına rağmen beraberinde kulaklık vermediği One serisi şimdilik kurtarmış; ancak 3. çeyrekte kurtarmayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
One serisi durumu biraz olsun düzeltmiş fakat HTC'nin daha sıkı çalışması gerekiyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
one-x işe yaramış.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8358 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme 6 yıl Logitech M600 Dokunmatik Fare video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim