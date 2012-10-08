HTC, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelir ve kârda düşüş sürüyor

Haber Editörü
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, her dönem olduğu gibi finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı. Detaylara geçmeden önce HTC cephesinde düşüş trendinin sürdüğünü söylemek mümkün.
Elimize ulaşan son bilgilere göre 2012 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarından 2.4 milyar dolar satış geliri ve 137 milyon dolar vergi sonrası kâr elde edilmiş durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2012 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirleri 3.1 milyar dolar, kâr 252 milyon dolar seviyesindeydi. 2011 yılının üçüncü çeyreğine geri döndüğümüzde ise satış gelirleri 4.6 milyar dolar, kâr 639 milyon dolardı. Firmanın satış gelirleri 2012 yılının ikinci çeyreğine göre %23; 2011 yılının üçüncü çeyreğine göre %48 civarında düşüş sergilemiş. Satışların yalnızca 1 aylık süre zarfında (ağustos-eylül) %12 düşmesi dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detay.
Bundan birkaç hafta önce Windows Phone 8X ve Windows Phone 8S modelleri ile karşımıza çıkarak Microsoft ile işbirliğine giden HTC'nin finansal tablolarının dördüncü çeyrekte ne yönde değişeceği şimdiden merak konusu.
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One X'e bakalım; güzel malzeme kalitesi, harika bir ekran. Her ne kadar Tegra 3 biraz eksik bir çipset olarak görülsede, o anda sanırsam başka alternatifleri yoktu. Tabi ki One S'te kullanılan S4 Plus çipinin Tegra'dan eksik bir yanı yok. Yeni Krait çekirdeklerinin 2 tanesi bile, Tegra 3'ün biraz eskimeye başlamış 4 tane Cortex-A9 çekirdeğine kafa tutabiliyor. Ama biraz da pazarlama ve reklam sebepleriyle 4 çekirdek tercih edildiğini düşünüyorum. Samsung ise daha şanslıydı; sonuçta kendi SoC'ini tasarlayıp üretebilen bir firma. HTC 40nm Tegra 3'e mahkum kalırken, o kendi çipini, sahip olduğu 32nm üretim tekniğiyle üretti. Tegra 3 çok kötü bir çip değil, ama Exynos 4412'ye göre birkaç eksiği var; bunlardan biri tek kanal bellek kullanması(Her ne kadar bazı cihazlarda yüksek hızlı DDR3 bellekler ile bu eksiği kapatmaya çalışsa da, One X'de bunlardan yoktu) ve biri de hem 40nm olması hem de çekirdeklerinin asenkron saat hızlarında çalışamamasından dolayı bir nevi fazla güç tüketimi. Bir de bunların üstüne One X'in kıyasla düşük bataryası hesaba katılınca, potansiyelinin biraz yakalanamadığını düşünüyorum.
HTC'nin bir diğer biraz sorun sayılabilecek özelliği ise çıkarttığı amiral gemisini, çok geçmeden eksikliklerini nispeten kapatıp bir güncellenmiş versiyonunu çıkartması. Açıkçası bunu Samsung'da yapıyor bir bakımdan, ama Note ile S serisi farklı kitlelere hitap ettiği için S amiral gemisi olarak devam ediyor, Note uçak gemisi görevi görüyor.