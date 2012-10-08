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HTC, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelir ve kârda düşüş sürüyor

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelir ve kârda düşüş sürüyor
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, her dönem olduğu gibi finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı. Detaylara geçmeden önce HTC cephesinde düşüş trendinin sürdüğünü söylemek mümkün.
Elimize ulaşan son bilgilere göre 2012 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarından 2.4 milyar dolar satış geliri ve 137 milyon dolar vergi sonrası kâr elde edilmiş durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2012 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirleri 3.1 milyar dolar, kâr 252 milyon dolar seviyesindeydi. 2011 yılının üçüncü çeyreğine geri döndüğümüzde ise satış gelirleri 4.6 milyar dolar, kâr 639 milyon dolardı. Firmanın satış gelirleri 2012 yılının ikinci çeyreğine göre %23; 2011 yılının üçüncü çeyreğine göre %48 civarında düşüş sergilemiş. Satışların yalnızca 1 aylık süre zarfında (ağustos-eylül) %12 düşmesi dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detay.
Bundan birkaç hafta önce Windows Phone 8X ve Windows Phone 8S modelleri ile karşımıza çıkarak Microsoft ile işbirliğine giden HTC'nin finansal tablolarının dördüncü çeyrekte ne yönde değişeceği şimdiden merak konusu.
HTC, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelir ve kârda düşüş sürüyor
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sleepnir 6 yıl en beğenilen
Zarar etmeleri normal. HTC çok güzel telefonlar yapıyor kabul, ama daha tam yaptığını görmedim. Sensation ve One X'e baktığımızda herşey güzel ama bir yönden zayıf kalıyorlar gibi. Samsung'un cihazlarını bu konuda daha başarılı buluyorum.

One X'e bakalım; güzel malzeme kalitesi, harika bir ekran. Her ne kadar Tegra 3 biraz eksik bir çipset olarak görülsede, o anda sanırsam başka alternatifleri yoktu. Tabi ki One S'te kullanılan S4 Plus çipinin Tegra'dan eksik bir yanı yok. Yeni Krait çekirdeklerinin 2 tanesi bile, Tegra 3'ün biraz eskimeye başlamış 4 tane Cortex-A9 çekirdeğine kafa tutabiliyor. Ama biraz da pazarlama ve reklam sebepleriyle 4 çekirdek tercih edildiğini düşünüyorum. Samsung ise daha şanslıydı; sonuçta kendi SoC'ini tasarlayıp üretebilen bir firma. HTC 40nm Tegra 3'e mahkum kalırken, o kendi çipini, sahip olduğu 32nm üretim tekniğiyle üretti. Tegra 3 çok kötü bir çip değil, ama Exynos 4412'ye göre birkaç eksiği var; bunlardan biri tek kanal bellek kullanması(Her ne kadar bazı cihazlarda yüksek hızlı DDR3 bellekler ile bu eksiği kapatmaya çalışsa da, One X'de bunlardan yoktu) ve biri de hem 40nm olması hem de çekirdeklerinin asenkron saat hızlarında çalışamamasından dolayı bir nevi fazla güç tüketimi. Bir de bunların üstüne One X'in kıyasla düşük bataryası hesaba katılınca, potansiyelinin biraz yakalanamadığını düşünüyorum.

HTC'nin bir diğer biraz sorun sayılabilecek özelliği ise çıkarttığı amiral gemisini, çok geçmeden eksikliklerini nispeten kapatıp bir güncellenmiş versiyonunu çıkartması. Açıkçası bunu Samsung'da yapıyor bir bakımdan, ama Note ile S serisi farklı kitlelere hitap ettiği için S amiral gemisi olarak devam ediyor, Note uçak gemisi görevi görüyor.
Zarar etmeleri normal. HTC çok güzel telefonlar yapıyor kabul, ama daha tam yaptığını görmedim. Sensation ve One X'e baktığımızda herşey güzel ama bir yönden z...
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danGerfuLL 6 yıl
One S'i S4 duyurup S3 çakmaya kalkarsan aha böyle kardan zarar edersin %50 civarında HTC kardeşim.
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nedensiz07 6 yıl
benim de oh olsun diyesim geliyor.. sony saamsung gibi firmalar bir yıl onceki amiral gemilerine 4.1 i duyurmusken htc sensation serısını coktaaan tarıhın tozlu sayfalarına gondermiş durumda.. hal boyle olunca kullanıcı yani en azından guncellemelere onem veren bilinçli kullanıcı bu durumda htc ye tekrar para vermek istemiyor (mesela ben s3 aldım).. sensationa sense 4.0 ı vermemesinin nedenini donanım yetersizliği olarak acıklayıp sonradan cıkan ve tamamen giriş seviyesi cihazı desire c ye bile sense 4.0 ı vermesi birçok kullanıcının eminim sabrını taşırmıştır. herzaman dediğim gibi eğer firmalar biz kullanıcıları kendilerine muhtaç görüp mağdur ederlerse, birgün gelir mutlaka bize sevee sevee muhtaç olurlar kendileri. saygılarımla....
benim de oh olsun diyesim geliyor.. sony saamsung gibi firmalar bir yıl onceki amiral gemilerine 4.1 i duyurmusken htc sensation serısını coktaaan tarıhın tozlu...
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cozep 6 yıl
yazilimin ve guncellemenin donanimla alakasi yok arkadaslar yenilikle alakasi var eski model eski yamalarla yeni model yeni yazilimla devam ediyor.firmalar bunun arkasina saklaniyor artik.sadece htc degil hepsi yapiyor bunu.kiytirik donanimsiz tlf lar bile en son yazilim la birlikte geliyor artik sadece yeni oldugu icin.yeni modellerde 512 mb ram li tlflar bile j.b li ve son arayuzle cikiyor.sensation serisine 4.4 bile vermediler halen.umit ediyorum ki bu serinin bi guncelleme daha almasi lazim.daha cihazlar halen satista.en azindan garantiler bitene kadar destek vermesi gerekir diye dusunuyorum
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Adventure. 6 yıl
İzledikleri politika ile olacağı bu hatta dahada kötüye gıdebilirler.

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Aseudra 6 yıl
HTC One X kullandım,çok güzel bir telefon.Htc düşüşü hak etmiyor.
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FatihMehmet* 6 yıl
Sen HTC olarak satış noktasından müşteriye kadar çığır açtığın Desire Hd telefonuna ICS gelecek deyip sonra 'Sizin iyiliğiniz için çıkarmıyoruz' dersen afedersin ama Mal gibi kalırsın böyle. Müstehak.

Yine de her ay telefon çıkarıp sonra guncellemeyle optimize edip sizin için yaptık havası vermeye devam ediyor.

Oh olsun.
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CR7_35 6 yıl
Yurt dışı fiyatlarını bilmiyorum ama bizim ülkemizde fiyata çok önem veriliyor ki haliyle gelirlerinin az olması burdan kaynaklansa gerek TR genelinde ki gelirini merak ettim açıkçası öte yandan diğer sorunda tüketici desteği çoğu telefona ne Sense 4 geldi ne Android 4 bu yönden kötü işte.
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karakaya_o 6 yıl
Adamların tek eksiği reklam. Mesela samsungun sağda solda senin için tasarlandı yazan dev posterlerini goruyoruz. Ama htc de yokki abi böyle bişey. Bi turkcellin vodafone un mağazasına tl yüklemek için gelirsin orda gorurusun. Yada internette gezinirken bakarsın aa htc telefon çıkarmış. Dışarda bakkalci hakkı abiye htc sorsan bilmez ama samsung desen bilir. Bu yani. Adamlar reklam yapmıyor.
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Kergit 6 yıl
Neredeyse tüm markaların akıllı telefonlarını kullandım. Bence en iyi marka HTC. Kasa kalitesi + tasarım ve sense özelliği ile açıkara önde bence.
tek eksiği ekranları Lcd olması ve batarya süresi
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Yedaself 6 yıl
Çok şımardılar, beter olsunlar.
imza: bir HTC Evo 3D kullanıcısı
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Amedra 6 yıl
Elit = hTC
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nedensiz07 6 yıl
benim de oh olsun diyesim geliyor.. sony saamsung gibi firmalar bir yıl onceki amiral gemilerine 4.1 i duyurmusken htc sensation serısını coktaaan tarıhın tozlu sayfalarına gondermiş durumda.. hal boyle olunca kullanıcı yani en azından guncellemelere onem veren bilinçli kullanıcı bu durumda htc ye tekrar para vermek istemiyor (mesela ben s3 aldım).. sensationa sense 4.0 ı vermemesinin nedenini donanım yetersizliği olarak acıklayıp sonradan cıkan ve tamamen giriş seviyesi cihazı desire c ye bile sense 4.0 ı vermesi birçok kullanıcının eminim sabrını taşırmıştır. herzaman dediğim gibi eğer firmalar biz kullanıcıları kendilerine muhtaç görüp mağdur ederlerse, birgün gelir mutlaka bize sevee sevee muhtaç olurlar kendileri. saygılarımla....
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FERFEROS 6 yıl
İyi olmuş. Eski amiral gemilerini bu kadar çabuk unutan, amiral gemilerini ufak değişikliklerle tekrar satmaya çalışan bir firma HTC.
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xconnect 6 yıl
Birisi TR deki HTC yetkililerine iletebilir mi?: "Demek bu haftadaki HTC modeli buymuş" diye naşşak geçilen bir markadan aldığında değeri düşen telefonlarını hagi Türk gencine satabileceğini (sen var bunu global düşün) sorabilir mi?
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depeche35 6 yıl
Htc'yi yıllardır takip ederim, Htc arge çalışması olarak Nokia'yı örnek almış bir firmadır. Argesi Samsung ve Lg ..... gibi firmalara nazaran zayıftır, fakat malzeme kalitesi,görünüm ile büyük bir kitleyi cezbetmiştir. Bugüne baktığımızda ise arge geliştiricileri yetersiz kalmış bir firmadır.Samsung donanım üretmekte,iphone işlemci... üretmekte, çoğu firma teknoloji üretirken Htc daha çok görünüme önem vermiştir.Ama olsun Htc 'nin patronu çok para kazanmış,Cher Wang gününü Hawai'de gün etmektedir.Zaten ticaretin sebebi paraysa Cher Wang zaten çok zengin olmuştur. Hisselerini de yakında satar keyfine keyif katar,onun derdi işçileri değil,bizim gibi android araştırmacıları hele hele hiç değil.Boşverin batsın gitsin,sermaye el değiştirir daha iyi bir firma belki Samsung'la rekabet eder. Teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Keyifli bir gece dilerim siz teknoloji sevdalılarına...
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MrDj 6 yıl
otomasyon rom guncelleme sorunu iyi guzel firmada bunlari hesaba katmadan yola cikmasi garip.
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