HTC, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Gelir ve kârda düşüş sürüyor

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, her dönem olduğu gibi finansal sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı. Detaylara geçmeden önce HTC cephesinde düşüş trendinin sürdüğünü söylemek mümkün.



Elimize ulaşan son bilgilere göre 2012 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon satışlarından 2.4 milyar dolar satış geliri ve 137 milyon dolar vergi sonrası kâr elde edilmiş durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2012 yılının ikinci çeyreğinde satış gelirleri 3.1 milyar dolar, kâr 252 milyon dolar seviyesindeydi. 2011 yılının üçüncü çeyreğine geri döndüğümüzde ise satış gelirleri 4.6 milyar dolar, kâr 639 milyon dolardı. Firmanın satış gelirleri 2012 yılının ikinci çeyreğine göre %23; 2011 yılının üçüncü çeyreğine göre %48 civarında düşüş sergilemiş. Satışların yalnızca 1 aylık süre zarfında (ağustos-eylül) %12 düşmesi dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detay.



Bundan birkaç hafta önce Windows Phone 8X ve Windows Phone 8S modelleri ile karşımıza çıkarak Microsoft ile işbirliğine giden HTC'nin finansal tablolarının dördüncü çeyrekte ne yönde değişeceği şimdiden merak konusu.

