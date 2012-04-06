HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal durumunu paylaştı

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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 2012 yılı ilk çeyrek denetlenmemiş finansal raporunu internette paylaştı.
Elimize ulaşan ilk bilgilere göre HTC, 2012 yılının ilk çeyreğinde 2.29 milyar dolar gelir elde etmiş. Firma, bu dönem için gelirinin 2.2 milyar dolar ile 2.37 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyordu. Karşılaştırmak gerekirse 2011 yılının dördüncü çeyreğinde gelirler 3.43 milyar dolar seviyesindeydi.
Firmanın vergi öncesi net geliri 180 milyon dolar, vergi sonrası net geliri ise 151 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılının ilk çeyreğine kıyasla gelirlerin %35, net gelirlerin ise %70 civarında düşüş sergilediği bildiriliyor. Ancak HTC, One serisi akıllı telefonlarının da desteğiyle yeniden yükselişe geçmeyi beklemekte.
Güncelleme: HTC'nin mart ayındaki satışlarının, şubata göre %52.2 artış sergileyerek 1.05 milyar dolara ulaştığını bildirildi.
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Artık çoğu modelinde micro sd kart girişinin olmaması da cabası! Android kullanıcılarının çoğu için depolamanın ötesinde sd kart önemlidir, hatta bazen kesin gereklidir. Iphone'cular gibi boynumuz bükük değil bu gibi konularda, ne de olsa alternatif çok olacaktır.
16 gb dahili hafıza var diyenler, sizin kullanabileceğiniz serbest alan sadece 9 gb olacaktır. Artık bu alana da devasa boyutlara ulaşan oyunları kurduktan sonra geriye müzik, videolarınız için bol bol alan kalır, Full Hd kamerası ile de saatlerce (pardon birkaç dakika) çekim yapabilirsiniz. One Evo haricinde diğer modellerde sd kart girişi yok yanılmıyorsam. En azından 16-32 gb sd kart takamadıktan sonra ne eyleyeyim o telefonla.. Htc bir işini de tam yapsa şaşarım, fiyatları zaten kabullenen kabullenir, kimisi 1-2 sene sonra alır da bu kafayla Htc'nin işi zor.