HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal durumunu paylaştı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 2012 yılı ilk çeyrek denetlenmemiş finansal raporunu internette paylaştı.



Elimize ulaşan ilk bilgilere göre HTC, 2012 yılının ilk çeyreğinde 2.29 milyar dolar gelir elde etmiş. Firma, bu dönem için gelirinin 2.2 milyar dolar ile 2.37 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyordu. Karşılaştırmak gerekirse 2011 yılının dördüncü çeyreğinde gelirler 3.43 milyar dolar seviyesindeydi.



Firmanın vergi öncesi net geliri 180 milyon dolar, vergi sonrası net geliri ise 151 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılının ilk çeyreğine kıyasla gelirlerin %35, net gelirlerin ise %70 civarında düşüş sergilediği bildiriliyor. Ancak HTC, One serisi akıllı telefonlarının da desteğiyle yeniden yükselişe geçmeyi beklemekte.



Güncelleme: HTC'nin mart ayındaki satışlarının, şubata göre %52.2 artış sergileyerek 1.05 milyar dolara ulaştığını bildirildi.

