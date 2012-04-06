Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 2012 yılı ilk çeyrek finansal durumunu paylaştı

7 yıl
11,3b
1
9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, 2012 yılı ilk çeyrek denetlenmemiş finansal raporunu internette paylaştı.
Elimize ulaşan ilk bilgilere göre HTC, 2012 yılının ilk çeyreğinde 2.29 milyar dolar gelir elde etmiş. Firma, bu dönem için gelirinin 2.2 milyar dolar ile 2.37 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyordu. Karşılaştırmak gerekirse 2011 yılının dördüncü çeyreğinde gelirler 3.43 milyar dolar seviyesindeydi.
Firmanın vergi öncesi net geliri 180 milyon dolar, vergi sonrası net geliri ise 151 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılının ilk çeyreğine kıyasla gelirlerin %35, net gelirlerin ise %70 civarında düşüş sergilediği bildiriliyor. Ancak HTC, One serisi akıllı telefonlarının da desteğiyle yeniden yükselişe geçmeyi beklemekte.
Güncelleme: HTC'nin mart ayındaki satışlarının, şubata göre %52.2 artış sergileyerek 1.05 milyar dolara ulaştığını bildirildi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RAN7843 7 yıl en beğenilen
bu kesin ikinci çeğrekte artacaktır iyi işler yaptılar bana kalırsa bu firma hak ediyor ama o kullaklıkları ilk önce verip sonra vermemesi biraz insanlarda hayal kırıklığına soktu
bu kesin ikinci çeğrekte artacaktır iyi işler yaptılar bana kalırsa bu firma hak ediyor ama o kullaklıkları ilk önce verip sonra vermemesi biraz insanlarda haya...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
HTC, bu yüzden iyi işte adamlar düşüşe geçti, kendini salmadı pes etmedi getirtti tüm mühendislerini tam denetimli çalışmalara hız verdi yeniden eski gücüne hızlı adımlarla yaklaşmaya başladı buda gerçekden bunu başardığının göstergesi!.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
artık htc dende soğdum şuan nokia ve sony atılımlarını bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pxix 7 yıl
Piyasada farklı rakiplerin olması iyi. Kullanıcıları birden fazla seçenek arasında tercih yapıyorlar.Tercihlerimiz arasında tabikide HTC olacaktır.HTC,android ve iphone ile başa baş gidiyor.Yeni lazerli klavyeleri entegre ederlerse alır başına gider ardına bakmadan.Yeniliklere açık bir firma...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 7 yıl
One serisi iyi güzel de , o fiyatlarla rakiplerine karşı durması zor(hep beraber fiyatları gitgide artırmazlarsa..), daha da inişe geçebilir bence.
Artık çoğu modelinde micro sd kart girişinin olmaması da cabası! Android kullanıcılarının çoğu için depolamanın ötesinde sd kart önemlidir, hatta bazen kesin gereklidir. Iphone'cular gibi boynumuz bükük değil bu gibi konularda, ne de olsa alternatif çok olacaktır.
16 gb dahili hafıza var diyenler, sizin kullanabileceğiniz serbest alan sadece 9 gb olacaktır. Artık bu alana da devasa boyutlara ulaşan oyunları kurduktan sonra geriye müzik, videolarınız için bol bol alan kalır, Full Hd kamerası ile de saatlerce (pardon birkaç dakika) çekim yapabilirsiniz. One Evo haricinde diğer modellerde sd kart girişi yok yanılmıyorsam. En azından 16-32 gb sd kart takamadıktan sonra ne eyleyeyim o telefonla.. Htc bir işini de tam yapsa şaşarım, fiyatları zaten kabullenen kabullenir, kimisi 1-2 sene sonra alır da bu kafayla Htc'nin işi zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 7 yıl
One serisiyle yükselecektir mutlaka. Her gün yeni ürün duyurma olaylarını bırakmasının faydasını görecektir yakında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
solo veya solo hd şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 7 yıl
gayet normal.yeni modelleri bekledi herkez.one serisi ile yine yükselecektir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 7 yıl en beğenilen
bu kesin ikinci çeğrekte artacaktır iyi işler yaptılar bana kalırsa bu firma hak ediyor ama o kullaklıkları ilk önce verip sonra vermemesi biraz insanlarda hayal kırıklığına soktu
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
2. çeyrekte yükselecektir ,0NE serisi sayesinde....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 06 Nisan 2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim