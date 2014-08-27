HTC, 64-bit destekli ilk telefonunu duyurdu; Desire 510

Google'ın 64-bit Android için hazırlık çalışmaları devam ededursun, cihaz üreticileri yeni telefonlarını duyurmak için gün sayıyor. Android dünyasında uluslararası duyurusu yapılan ilk 64-bit telefon HTC cephesinden geldi ve Desire 510 lanse edildi.

Tayvanlı şirketin giriş seviyesinin biraz daha üzerine konumlandırmayı planladığı yeni telefon, Qualcomm'un MSM8916 kodlu 1.2 GHz hızında çalışan Snapdragon 410 işlemcisinden gücünü alıyor. ARM'ın 64-bit v8 mimarisine sahip Cortex-A53 çekirdeklerinin 4 tanesinden oluşan işlemciye, Adreno 306 grafik birimi eşlik ediyor.

Donanım olarak 64-bit teknolojisine hazır olan ancak üzerinde Android 4.4 olduğu için sadece AArch32 modunda çalışan telefonda, Android L güncellemesinin çıkmasına paralel olarak AArch64 modu da aktif olacaktır. Bu arada hazır yeri gelmişken, ARM'ın 64-bit işlemcilerinin geriye dönük tam 32-bit desteği sunduğu ve uyum sıkıntısı bulunmadığı da belirtelim.

4.7-inç büyüklüğündeki ekranı 854 x 480 piksel çözünürlük desteği sunan telefonun piksel yoğunluğu ise 208dpi. 4G desteği ile HTC'nin güncel ürün gamı içerisindeki en uygun fiyatlı LTE telefon olacak Desire 510'da bu yetenek, Qualcomm'un MDM9x25 UE Category 4 LTE modemi üzerinden sağlanıyor. 1GB RAM, 8GB NAND ve microSD kart gibi özelliklere de yer verilen telefonun arka kamerası 5MP, ön kamerası ise 0.3MP çözünürlüğünde. Açıkçası 2014'ün son çeyreğine girmek üzereyken, ön kameranın sürpriz olduğunu ifade etmek isterim.

HTC'nin güncel tasarım dilini yansıtan telefon, 9.99mm kasa kalınlığına ve 158 gramlık ağırlığa sahip. 802.11b/g/n + BT 4.0, USB2.0, GPS/GNSS, DLNA gibi kablosuz iletişim standartlarına destek sunan telefonda Android 4.4 temeli üzerinde HTC'nin Sense 6 arayüzü alışıyor. 2100mAh kapasiteli, 7.98 Watt/Saat kapasiteli pilden gücünü alan telefonun fiyatı açıklanmazken, Moto G civarı konumlandırılması, kısa süre içerisinde Avrupa, Asya ve Amerika'da çıkması bekleniyor.