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HTC, ABD'deki tablet pazarından çekildiğini açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefonlardaki başarısını tabletlerde gösteremeyen HTC, ABD'deki tablet pazarından çekilme kararı aldı.

ABD'de artık tablet satmayacağını duyuran şirketin bu kararı, HTC'nin tablet pazarından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. HTC'nin konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, tablet pazarında etki yaratacak bir model çıkarılacak olursa şirket bunun satışını ABD pazarında da gerçekleştirecek. ABD'de son iki yıl içerisinde 7 inç'lik Flyer, Evo View 4G ve 10 inç'lik Jetstream tabletlerini piyasaya süren firma, her ne kadar ABD pazarından çekildiğini belirtse de bu ürünlere destek vermeye devam edecek. 
Şirketin küresel çevrimiçi iletişim yöneticisi Jeff Gordon, tablet pazarında yer alıp kendi tabletlerini satmanın mükemmel bir deneyim olduğu ve bu alandaki beklentileri kesinlikle karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca, HTC'nin tablet pazarını yakından takip ettiğini de belirtti. Firmanın ilerleyen dönemlerde ABD pazarına tekrar dönüş yapıp, yapmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Gordon'un HTC'nin tablet pazarında Nexus 7 ve Kindle Fire HD gibi tabletler ile düşük fiyat aralığındaki tabletleriyle rekabet edebileceği ve iPad'e rakip olmak içinde güçlü bir tablet üretebileceklerini söylemesi şirketin tablet pazarına daha iyi ürünler ile giriş yapma isteğinin göstergesi sayılabilir.

http://www.fiercewireless.com/story/htc-tablets-fade-us-market-firm-keeps-options-open/2012-10-09 Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
ataberk36ex
myhotyroPazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)
BENCE SEN BU SİTEDEN ÇEKİL HİÇ BİŞEYDEN HABERİN YOK BİDE BİLİYOMUŞ GİBİ YORUM YAPIYORSUN

Tabiii sen çok biliyorsun. Pazarda var olmanın sadece satışta ürünün olması demek olmadığını, belli bir satış rakamına ulaşmak anlamına geldiğini anlayabilmek için bilmek değil, kafanın içinde var olması gereken bir uzva sahip olmak gerektiğinide biliyorsundur eminim. Yoksa boynunun üstünde taşıdığın yuvarlağın tek işlevinin üzerindeki otları beslemek olduğunu mu sanıyorsun.
Benim pazardaki HTC'nin durumu hakkındaki ironik tespitim sana niye bu kadar rahatsızlık veriyor diyeceğim ama eminim cevabını sende bilmiyorsundur.
ataberk36exmyhotyroPazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)BENCE SEN BU SİTEDEN ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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nurettinaz 6 yıl
Tablet konusunda ilk başlarda başarılı işler yapmıştı htc ancak zamana ayak uyduramadı ve şu an tablet konusunda çok yetersiz. Güzel tasarımları ve arayüz açısından da mükemmel telefonlar yapan htc şu aralar telefon alanında da mali sıkıntılar yaşamakta umarım biran önce bu durumdan kurtulurlar.
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ecs_elite_group 6 yıl
türk telekomun yeni tableti belli oldu
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ataberk36ex 6 yıl
myhotyro
ataberk36ex
myhotyroPazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)
BENCE SEN BU SİTEDEN ÇEKİL HİÇ BİŞEYDEN HABERİN YOK BİDE BİLİYOMUŞ GİBİ YORUM YAPIYORSUN
Tabiii sen çok biliyorsun. Pazarda var olmanın sadece satışta ürünün olması demek olmadığını, belli bir satış rakamına ulaşmak anlamına geldiğini anlayabilmek için bilmek değil, kafanın içinde var olması gereken bir uzva sahip olmak gerektiğinide biliyorsundur eminim. Yoksa boynunun üstünde taşıdığın yuvarlağın tek işlevinin üzerindeki otları beslemek olduğunu mu sanıyorsun.Benim pazardaki HTCnin durumu hakkındaki ironik tespitim sana niye bu kadar rahatsızlık veriyor diyeceğim ama eminim cevabını sende bilmiyorsundur.

ALLAHIN GERİZEKALISI . KUŞBEYİNLİ YAZDIĞIN YAZIDAN Bİ ŞEY BİLMEDİĞİN BELLİ OLUYOR LAFI AĞZINA TIKINCA 2 SAYFA AÇIP 3 5 ŞEY ÖĞRENİP GELMİŞSİN CEVAP YAZMIŞSIN SENİN GİBİ MERCİMEK BEYİNLİ SIĞIRLAR OLMASA NASIL GÜLECEK MEMLEKETİM
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ataberk36ex 6 yıl
myhotyro
ataberk36ex
myhotyroPazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)
BENCE SEN BU SİTEDEN ÇEKİL HİÇ BİŞEYDEN HABERİN YOK BİDE BİLİYOMUŞ GİBİ YORUM YAPIYORSUN
Tabiii sen çok biliyorsun. Pazarda var olmanın sadece satışta ürünün olması demek olmadığını, belli bir satış rakamına ulaşmak anlamına geldiğini anlayabilmek için bilmek değil, kafanın içinde var olması gereken bir uzva sahip olmak gerektiğinide biliyorsundur eminim. Yoksa boynunun üstünde taşıdığın yuvarlağın tek işlevinin üzerindeki otları beslemek olduğunu mu sanıyorsun.Benim pazardaki HTCnin durumu hakkındaki ironik tespitim sana niye bu kadar rahatsızlık veriyor diyeceğim ama eminim cevabını sende bilmiyorsundur.

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Amedra 6 yıl
Şu tablet aslında One X'in büyüğünü andırıyor, biraz daha geliştirip bu konuda yoğunlaşsalar aslında az çok bir ipin ucunu tutabilirler ama yukarıda dediğim gibi gerçekten bu konuda biraz daha iyi ürünler ile dişli rakiplerine karşı kafa tutması gerekiyor;
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LKLC 6 yıl
tablet pazarında birşey yapamadılar zaten.
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Amedra 6 yıl
Tablet pazarında bence daha ilerlemesinler, telefonları gayet iyi ancak tabletlerinden bende biraz hoşnut değilim. Bu devirde yapılacaksa rakip firmalar için dişli bir ürün çıkartması gerekiyor, yapmasın veya yapamaz demiyorum ancak bu konuda adım atacaksa biraz daha sağlam adım atması gerekiyor o kadar.
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
ataberk36ex
myhotyroPazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)
BENCE SEN BU SİTEDEN ÇEKİL HİÇ BİŞEYDEN HABERİN YOK BİDE BİLİYOMUŞ GİBİ YORUM YAPIYORSUN

Tabiii sen çok biliyorsun. Pazarda var olmanın sadece satışta ürünün olması demek olmadığını, belli bir satış rakamına ulaşmak anlamına geldiğini anlayabilmek için bilmek değil, kafanın içinde var olması gereken bir uzva sahip olmak gerektiğinide biliyorsundur eminim. Yoksa boynunun üstünde taşıdığın yuvarlağın tek işlevinin üzerindeki otları beslemek olduğunu mu sanıyorsun.
Benim pazardaki HTC'nin durumu hakkındaki ironik tespitim sana niye bu kadar rahatsızlık veriyor diyeceğim ama eminim cevabını sende bilmiyorsundur.
1 Yanıt Yanıtla +11
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asdemre 6 yıl myhotyro
myhotyro
ataberk36ex
Orijinalden alıntı: myhotyroPazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)
BENCE SEN BU SİTEDEN ÇEKİL HİÇ BİŞEYDEN HABERİN YOK BİDE BİLİYOMUŞ GİBİ YORUM YAPIYORSUN

Tabiii sen çok biliyorsun. Pazarda var olmanın sadece satışta ürünün olması demek olmadığını, belli bir satış rakamına ulaşmak anlamına geldiğini anlayabilmek için bilmek değil, kafanın içinde var olması gereken bir uzva sahip olmak gerektiğinide biliyorsundur eminim. Yoksa boynunun üstünde taşıdığın yuvarlağın tek işlevinin üzerindeki otları beslemek olduğunu mu sanıyorsun.
Benim pazardaki HTC'nin durumu hakkındaki ironik tespitim sana niye bu kadar rahatsızlık veriyor diyeceğim ama eminim cevabını sende bilmiyorsundur.

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FERFEROS 6 yıl
Yanlış bilmiyorsam HTC'nin tablet satışlarıyla yüzü hiç gülmedi. Zaten tablet piyasasında çok önemli bir oyuncu olamadılar. Tabi bunda Android'in tabletler için olan uygulamaların azlığı da etkili. Ama en önemlisi HTC'nin her zamanki gibi güncelleme vermemesi daha da etkili.
Ama ne olursa olsun rekabetin azalması kötü bizim açımızdan.
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Puzzles 6 yıl
En iyisi. Başarılı oldukları telefon alanına daha fazla yoğunlaşmalılar.
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Bukalemun 6 yıl
TR o kadar AÇ bir pazar ki ! USA ada ki 1 yıllık 2 ci el ürünleri burada satsanız kapış kapışl satılır ve HTC % 200 kar ederdi ama memleket TR ve fiyatlar ( kar marjı ile ürün getiren dahil ) inanılmaz yüksek !... HTC WİN8 ile belki bir şeyler yapabilr ama ANDROİD ile artık ilerleyemiyor....
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vitor reis 6 yıl
yazık gerçekten yazık.. applenin ekmeğine yağ sürmekten başka birşey değil..
ipade talim abdliler
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ataberk36ex 6 yıl
myhotyro
Pazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)

BENCE SEN BU SİTEDEN ÇEKİL HİÇ BİŞEYDEN HABERİN YOK BİDE BİLİYOMUŞ GİBİ YORUM YAPIYORSUN
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myhotyro 6 yıl
Pazarda HTC varmıydı ki? Bende dahaca kurmadığım firmamı uzakdoğu pazarından çekiyorum :)
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