HTC, ABD'deki tablet pazarından çekildiğini açıkladı

Akıllı telefonlardaki başarısını tabletlerde gösteremeyen HTC, ABD'deki tablet pazarından çekilme kararı aldı.

ABD'de artık tablet satmayacağını duyuran şirketin bu kararı, HTC'nin tablet pazarından tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. HTC'nin konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, tablet pazarında etki yaratacak bir model çıkarılacak olursa şirket bunun satışını ABD pazarında da gerçekleştirecek. ABD'de son iki yıl içerisinde 7 inç'lik Flyer, Evo View 4G ve 10 inç'lik Jetstream tabletlerini piyasaya süren firma, her ne kadar ABD pazarından çekildiğini belirtse de bu ürünlere destek vermeye devam edecek.

Şirketin küresel çevrimiçi iletişim yöneticisi Jeff Gordon, tablet pazarında yer alıp kendi tabletlerini satmanın mükemmel bir deneyim olduğu ve bu alandaki beklentileri kesinlikle karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca, HTC'nin tablet pazarını yakından takip ettiğini de belirtti. Firmanın ilerleyen dönemlerde ABD pazarına tekrar dönüş yapıp, yapmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Gordon'un HTC'nin tablet pazarında Nexus 7 ve Kindle Fire HD gibi tabletler ile düşük fiyat aralığındaki tabletleriyle rekabet edebileceği ve iPad'e rakip olmak içinde güçlü bir tablet üretebileceklerini söylemesi şirketin tablet pazarına daha iyi ürünler ile giriş yapma isteğinin göstergesi sayılabilir.

http://www.fiercewireless.com/story/htc-tablets-fade-us-market-firm-keeps-options-open/2012-10-09