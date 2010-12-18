HTC Aria için Android 2.2 güncellemesi kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının sayılı üreticilerinden HTC'nin yaz aylarında lansmanını gerçekleştirdiği, Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle gelen Aria için v2.2 ''Froyo'' güncellemesi nihayet kullanıma sunuldu.
600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 7227 işlemci, 384 MB RAM, 512 MB ROM, quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.2'' boyutunda 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, optik trackpad, Sense arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 1200 mAh bataryayı bünyesinde barındıran modelin Wi-Fi veya GSM şebekesi üzerinden (over the air) güncellenebileceği; sim kilitli modellerin ise ilerleyen güncellemeye tabii tutulacağı belirtiliyor.
http://www.htc.com/sea/support.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android 3.0 gelsede kurtulsa millet.
Cep cihazlarımızda 2.3 gingerbread ile devam ediyoruz.
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