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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Aria için Android 2.2 güncellemesi kullanıma sunuldu

8 yıl
8,3b
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2
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının sayılı üreticilerinden HTC'nin yaz aylarında lansmanını gerçekleştirdiği, Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemiyle gelen Aria için v2.2 ''Froyo'' güncellemesi nihayet kullanıma sunuldu.

600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 7227 işlemci, 384 MB RAM, 512 MB ROM, quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, 3.2'' boyutunda 320x480 piksel dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, optik trackpad, Sense arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 1200 mAh bataryayı bünyesinde barındıran modelin Wi-Fi veya GSM şebekesi üzerinden (over the air) güncellenebileceği; sim kilitli modellerin ise ilerleyen güncellemeye tabii tutulacağı belirtiliyor.


http://www.htc.com/sea/support.aspx Yorum Yaz
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Rouvax 8 yıl
Ya bu update gelecek mi gelmeyecek mi çok stres yaratıyordur kullanıcıya yaw.
Android 3.0 gelsede kurtulsa millet.
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Inalough 8 yıl
Sanırım Android 3.0 honeycomb u tabletler için geliştiriyorlar
Cep cihazlarımızda 2.3 gingerbread ile devam ediyoruz.
Haber için teşekkürler
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