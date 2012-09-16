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HTC DROID Incredible X, 5 inç Full HD ekran, dört çekirdekli APQ8064 çipset ve 1.5GB RAM'e sahip olabilir

6 yıl
7,2b
1
26
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Full HD çözünürlüklü bir cihaz hazırladığı farklı kaynaklar tarafından onaylanan HTC'nin Amerika'da Verizon Wireless operatörüyle piyasaya sürmeye hazırlandığı benzer özelliklerdeki DIx kod adlı ürününe ait teknik özellikler ortaya çıktı. HTCSource.com'un haberine göre; DROID markası altında çıkış yapacak olan aygıt Incredible X ismine sahip olabilir.
Sitenin güvenilir kaynağından elde edilen bilgiler ışığında HTC DIx'in 5 inç büyüklüğünde 480ppi piksel yoğunluğuna sahip Full HD ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 çipset, 1.5GB RAM ve 16GB dahili hafızayla geleceği iddia edildi. Arka kameraya yakın bir yerde konumlanan ikinci bir uyarı ışığının da mevcut olduğu Incredible X, arttırılabilir hafıza, çıkartılabilir pil ve HTC Scribe teknolojisinin kullanılabileceği özel stylus kalem gibi fonksiyonları beraberinde getirmeyecek.
HTC 6435LVW model numarasıyla test sonucu internete sızan bir diğer cihazın 1794x1080 çözünürlüğündeki ekranı 418ppi piksel yoğunluğuna çıkabiliyordu. 5 inçlik hibritin ayrıca çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro serisi MSM8960 çipsetten gücünü alacağı ortaya çıkmıştı. İki kaynağın paylaştığı özellikler arasındaki farklılık şuan için Tayvanlı üreticinin nasıl bir telefon-tablet melezi geliştirdiğini kesin bir dille ifade etmemizi zorlaştırıyor. 
19 Eylül günü New York şehrinde bir etkinlik organize edecek olan HTC'nin 5 inç üstü segmentine mensup ilk akıllı telefonunu bu basın açıklamasında gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Full HD ekranı ve Snapdragon S4 Pro çipsetiyle DIx'in yanı sıra NVIDIA'nın Kal-El kod adlı yongası üzerinde bazı iyileştirmelerde yaparak oluşturduğu Tegra 3+ çipsetiyle donatılan One X+ ve Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar da New York'ta resmiyet kazanacak.
Android'li modellerin Amerika'daki operatörlerle çıkış yapacağına dair resmi deliller mevcut. Fakat şimdiye kadar diğer bölgelerde satılacak uluslararası versiyonların varlığını doğrulayan bir iddia ya da test sonucu yayınlanmadı. Önümüzdeki çarşamba bu konuyla ilgili uzak doğulu firmanın yöneticileri tarafından gerekli açıklamaların yapılmasını umuyoruz.

http://htcsource.com/2012/09/exclusive-5-inch-htc-dix-phablet-to-feature-quad-core-processor-1-5gb-of-ram-and-16gb-of-internal-storage/ Yorum Yaz
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aykut.. 6 yıl en beğenilen aytacaytac01
aytacaytac01

selam arkadaşlar internette gördüğüm bir siteyi paylaşmak istedim denedim oldu ben ölümsüzüm artık sizede tavsiye ederim

işte site



hiperhastane.com/...



hiperhastane.comyr.com/...

evde bomba vardı pimi çektim önüme attım ölmedim. teşekkürler aytacaytac01
aytacaytac01selam arkadaşlar internette gördüğüm bir siteyi paylaşmak istedim denedim oldu ben ölümsüzüm artık sizede tavsiye ederim
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Dreamparks 6 yıl
Rekabet iyidir. Firmalar böyle uçtukca diğerleride uyacaktır...
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Yilsev 6 yıl
Cidelee
aytacaytac01selam arkadaşlar internette gördüğüm bir siteyi paylaşmak istedim denedim oldu ben ölümsüzüm artık sizede tavsiye ederimişte sitehttp://hiperhastane.com/http://hiperhastane.comyr.com/
Bu neyin kafası :D

Neyin kafasıysa ben de istiyorum ondan.
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Amedra 6 yıl
olabilir yazıyorsa haberden kacacaksin arkadaş.
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The End Baba 6 yıl
aytacaytac01
selam arkadaşlar internette gördüğüm bir siteyi paylaşmak istedim denedim oldu ben ölümsüzüm artık sizede tavsiye ederimişte sitehttp://hiperhastane.com/http://hiperhastane.comyr.com/

Walter White ve Jesse Pinkman geldi beni aside attılar hala yaşıyorum
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darkaura 6 yıl
mnc07
Dark Shade 480 ppi ile napicaz acabaa cok merak ediyorum.. 200 ppi bile cok net gosteriyo...
o öyle değil işte panpa [:] 1 yıl sonrasında 480 ppi ne çok az diyenler olacak gelişim iyidir

duz mantik buyuk sayi iyidir dimi. gozun gorme sinirini astikdan sorna 1milyar ppi olsa ne ise yaracak. ekrana mikroskoplami bakacaksiniz.
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DH Misafiri 6 yıl
İsme bak hizaya gel, droid incredible x mex, sanki Uranüs Mars arası dolmuş hattı mübarek...
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Dark Shade 6 yıl
480 ppi ile napicaz acabaa cok merak ediyorum.. 200 ppi bile cok net gosteriyo...
1 Yanıt Yanıtla
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|M|N|Ç| 6 yıl Dark Shade
Dark Shade

480 ppi ile napicaz acabaa cok merak ediyorum.. 200 ppi bile cok net gosteriyo...

o öyle değil işte panpa [>:] 1 yıl sonrasında 480 ppi ne çok az diyenler olacak gelişim iyidir
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balcis 6 yıl
büyük ve türünün tek örneği ekran artı, bu ekranın getirdiği yazılımcılara ve android sense uyarlayan kişilere zulüm olacak olması ve yazılım desteği konusunda çok zorlanacak olması eksi.
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gahst 6 yıl
LKLC
alet güzel de 1.5 gb olmamış. hiç karizmatik durmuyor, koyacaksanız 2 gb koyun.

cahil adam yorum yapınca böyle oluyor.
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Mobile Prof. 6 yıl
Olmamış.
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Legendery 6 yıl
Bu cihaza da yazılım güncelliğini keser aç susuz kalır HTC...
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