HTC DROID Incredible X, 5 inç Full HD ekran, dört çekirdekli APQ8064 çipset ve 1.5GB RAM'e sahip olabilir

Full HD çözünürlüklü bir cihaz hazırladığı farklı kaynaklar tarafından onaylanan HTC'nin Amerika'da Verizon Wireless operatörüyle piyasaya sürmeye hazırlandığı benzer özelliklerdeki DIx kod adlı ürününe ait teknik özellikler ortaya çıktı. HTCSource.com'un haberine göre; DROID markası altında çıkış yapacak olan aygıt Incredible X ismine sahip olabilir.

Sitenin güvenilir kaynağından elde edilen bilgiler ışığında HTC DIx'in 5 inç büyüklüğünde 480ppi piksel yoğunluğuna sahip Full HD ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 çipset, 1.5GB RAM ve 16GB dahili hafızayla geleceği iddia edildi. Arka kameraya yakın bir yerde konumlanan ikinci bir uyarı ışığının da mevcut olduğu Incredible X, arttırılabilir hafıza, çıkartılabilir pil ve HTC Scribe teknolojisinin kullanılabileceği özel stylus kalem gibi fonksiyonları beraberinde getirmeyecek.

HTC 6435LVW model numarasıyla test sonucu internete sızan bir diğer cihazın 1794x1080 çözünürlüğündeki ekranı 418ppi piksel yoğunluğuna çıkabiliyordu. 5 inçlik hibritin ayrıca çift çekirdekli Snapdragon S4 Pro serisi MSM8960 çipsetten gücünü alacağı ortaya çıkmıştı. İki kaynağın paylaştığı özellikler arasındaki farklılık şuan için Tayvanlı üreticinin nasıl bir telefon-tablet melezi geliştirdiğini kesin bir dille ifade etmemizi zorlaştırıyor.

19 Eylül günü New York şehrinde bir etkinlik organize edecek olan HTC'nin 5 inç üstü segmentine mensup ilk akıllı telefonunu bu basın açıklamasında gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Full HD ekranı ve Snapdragon S4 Pro çipsetiyle DIx'in yanı sıra NVIDIA'nın Kal-El kod adlı yongası üzerinde bazı iyileştirmelerde yaparak oluşturduğu Tegra 3+ çipsetiyle donatılan One X+ ve Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar da New York'ta resmiyet kazanacak.

Android'li modellerin Amerika'daki operatörlerle çıkış yapacağına dair resmi deliller mevcut. Fakat şimdiye kadar diğer bölgelerde satılacak uluslararası versiyonların varlığını doğrulayan bir iddia ya da test sonucu yayınlanmadı. Önümüzdeki çarşamba bu konuyla ilgili uzak doğulu firmanın yöneticileri tarafından gerekli açıklamaların yapılmasını umuyoruz.

