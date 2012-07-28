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HTC, Desire HD modeline ICS güncellemesi vermemesinin nedenini açıkladı

6 yıl
5,3b
1
47
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uyumlu tüm akıllı telefon modellerini Android 4.0 Ice Cram Sandwich sürümüne güncellemeye başlayan HTC'nin Desire HD modelini güncellemeyeceğini açıklaması eleştirilere neden olmuştu. Firma Desire HD modeline neden güncelleme veremediklerini açıkladı.

Resmi blogundan bir duyuru yapan HTC, Desire HD modelinde depolama belleğinin bölümlenmesinden kaynaklanan Android 4.0 için yer yetmeme durumunun meydana geldiğini belirtti. 

Güncellemeyi kurmak için tüm kullanıcı verilerinin silinerek yeniden bölümleme yapılması gerektiğini ifade eden HTC, profesyonel kullanıcılar için bu bir sorun teşkil etmese de, standart kullanıcı için bunun istenmeyen bir durum olduğunu vurguluyor. Güncelleme yüklendiğinde bazı teknik sıkıntılar da meydana gelmiş. Android 4.0 güncellemesinin küçültülmesinin de fonksiyonellik açısından uygun olmayacağını düşünen HTC bu nedenle Desire HD modelini liste dışı bırakmış.

Bununla birlikte Desire HD için bağımsız geliştiriciler tarafından yayınlanan Android 4.0 ROM'ları rahatlıkla bulunabiliyor.

http://blog.htc.com/2012/03/ics/#update6 Yorum Yaz
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kallesnikof 6 yıl en beğenilen
desire hd kullanıcıların gazları alınmak istenmiş ama asıl amaç eski modelleri çıkarın elinizden bakın mis gibi kazık fiyatlarla yeni modellerimiz var onlarında tadına bakın demek istenmiş...
desire hd kullanıcıların gazları alınmak istenmiş ama asıl amaç eski modelleri çıkarın elinizden bakın mis gibi kazık fiyatlarla yeni modellerimiz var onlarında...
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symbiat 6 yıl
serhdemir
Bunu her marka yapıyor,kimse appleı savunmasın,bkz ios6 iphone4e dahi kısıtlamalarla geliyor,maksat kullanıcılar yeni modele yönelsin, ha apple destek açısından diğer markalara göre daha iyi ama android telefonların büyük artısı, donanımı yettiği sürece marka destek vermese de açık kaynak olduğu için 10 yıl sonra bile güncellemelerden yararlanabilirsiniz.

Apple ın durumunda şaşılacak bir durum yok, iphone 4 tek çekirdekli zayıf grafik işlemcisi olan bir model. apple, htc gibi donanım yetmiyor deyip kestirip atabilirdi yalan yada doğru farketmeden.
Onun yerine cihazın kaldırabileceği ölçüde yeni yazılım güncellemelerinden istifade ettiriyor. ios6 yi 3gs nin bile belli ölçüde alabilecek olması durumu gayet iyi özetler bence.
ayrıca normal kullanıcılar yazılım güncellemelerini üreticiden almak isterler. sıradan bir adam forumlarda rom arayıp onu telefona yükleyebileceğinden haberszidir.
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android'li cihaz alacak olsam bu saatden sonra gidip htc lg gibi firmlara para yedirmem, ya gider google resmi ürünü alırım yada ilgili google ürünün üreten firmanın eş değer telefonunu alırım. Donanım canavarı telefonlar yazılım güncellemesi alamıyor bu ne rezillik arkadaş.
telefona bin küsür lira para ver 2 sene dolmdan yazılım güncellemesinden mahrum kal müşteri memnuniyeti böylemi sağlanır ?
serhdemirBunu her marka yapıyor,kimse appleı savunmasın,bkz ios6 iphone4e dahi kısıtlamalarla geliyor,maksat kullanıcılar yeni modele yönelsi...
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Python 6 yıl
Bağımsız geliştirici mod yapan eleman yapıyorda koskoca firmasın çalışanın yokmuda yapamıyorsun ? en basit desire c modeli 600 mhz işlemci 512 bellek var,sen buna kalkıp android 4.0.4 üstüne sense 4.0 koyuyorsun,ama gül gibi desire hd modelini basıyorsun tekmeyi,sen desene ozaman desire c yeni çıktı,satıcam onu ondan ona koyuyorum önceki desire hd artık eskidi,koymacam desene en azından adam gibi açıklama yaparsın,böyle kıvırınca çokmu adam gibi oluyor ? kullanıcı bunları yer mi?
Bağımsız geliştirici mod yapan eleman yapıyorda koskoca firmasın çalışanın yokmuda yapamıyorsun ? en basit desire c modeli 600 mhz işlemci 512 bellek var,sen bu...
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1 Avatar
turk20 6 yıl
BU HTC KENDİ İPİNİ CEKTİ TÜRKLERİ TANIMADIGI BELLİ OLUYO HTC ALIP BUGUNE KADAR ÖVDÜGÜM PDA MI HABERİ DUYDUGUMDAN BERİ DÖVMEYE BAŞLADIM (MİLLETE KÖTÜLÜYE KÖTÜLÜYE İMANIM GEVREDİ) BEN YİNE PDA ALCAM AMA SEN Bİ DAHA BANA PDA SATAMIYCAN HA COK MU ÜZÜLDÜM YOOO BİR KENDİNİ BİLMEZ FİRFA TÜRKLERİ TANIMADAN Bİ İŞE KALKTI DİYE DESİRE HTC KULLANMIYCAMMI KULLANCAM GARANTİSİ BİTSİN 3 4 AY KALMIS ZATEN SON DAMLASINA KADAR CIKARLARIM DOGRUSUNDA SÖMÜRCEM
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DH Misafiri 6 yıl
Zamanında bu telefonu 1900 liraya satmışlar baya da alan olmuş. Ben 3 ay önce 850 liraya aldım. ics güncelleme meselesinden HTC'nin demek istediği şu; bu telefon 2010 ikinci yarıda çıktı. Bu telefona yazılım üretmenin maliyeti kazancından fazla olacak o yüzden siz gidin HTC One X alın. Ama şunu da bilin One X'de bir yıl sonra güncelleme almaz. Yemeyin, içmeyin paranızı yeni çıkardığım telefona verin !
Kusura bakma HTC güncelleme versen de vermesen de bir telefona 1000 liradan fazla verilmez. Bu denli zengin bir ülke değiliz. Piyasaya sürdüğün telefonlarla aynı özelliklere sahip Desire HD'yi aldım ve çatır çatır kullanıyorum.
Nasıl olsa One X'de 1,5-2 yıl sonra bu fiyatlara iner biz de onu alırız. Nasıl olsa ona da güncelleme vermeyeceksin.
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aziz77 6 yıl
playmaker10
aziz77
playmaker10
sugar_klavyeci Sonynin 512 MB RAMli cihazları ICS alırken 768 MB RAMe sahip cihaz donanımı yüzünden güncelleme alamıyor olması tamamen yalan. 512 MB RAMli Nexus S JB bile almışken bunlar kimi keklemeye çalışıyorlar?
Sonyyi kimse savunmasın artık lütfen, aylar öncesinden 2011 model xperialar ics alacak dediler, çıkmadan 1 ay önce ics vereceğiz ama yok performansınız şöyle düşecek böyle düşecek, buyrun 2012 modellerimizden alın çünkü ics tek çekirdekte performans vermeyecek dediler. Sonra da öyle bir ics verdiler ki telefon bildiğin kullanılmaz hale geldi, deli gibi kasmaya başladı. Şimdi de kalkmış jb vermeyeceğiz diyorlar, halbuki gbden icsye geçmiş bir cihazın jb alamaması için hiçbir neden yok, çünkü jb büyük geliştirmelerle geliyor olsa da ics ile arasında nispeten az fark bulunan bir sistem. Sözün özü destek istiyorsanız nexustan gerisi yalan, ya da telefonun garantisini boşverip custom rom yükleyeceksiniz, aksi takdirde bütün üreticilerin yaptığı şey aynı
telefonunu tamamen sıfırlayıp yüklerseniz,gayatte güzel çalışıyor,tek çekirdek ve ram olayı sallamadan başka bir şey değil,arc s var harika çalışıyor,ve tabiki kernel değişecek daha onu yapmadı sony oda 4.0.5 ile gelecek,sonye laf atmak ayıptır,verdiği sözün arkasında duran tek firmadır,htc,lg samsung ve diğerleri utansın...
Formatlı bomboş telefonda tabi ki iyi çalışıyor, yükleyin 50-60 tane uygulamayı bakın noluyor

şu anda 30 tane oyun ve bir o kadar program yüklü,telefonu sıfırlamakta maksat eski sürümden tamamen temizlenmesidir..
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smart1978 6 yıl
Firmalar habire yeni telefon sattırmak için bahane bulmaları kolay işte bir kanıtı da bu başlıkta...

Google firması Android 4 için ilk çıktığında bir açıklama yapmıştı vurgulatmak şart: Android 4 düşük donanımlarda bile çalılabilecek... Bu güzelliğe firmalar pek uymadılar yeni modelleri yeni işletim sistemiyle satmaya devam ettiler...


Ben bıktım.. Popüler yep yeni telefonun olsa bile güncellemeler aylar sürüyor Galaxy S3 te öyle HTC One X te öyle ...

Tablet cephesi daha vahim.. Bazı markalar modeller nerdeyse 1 yıl sonra çıkartacaklar ... Daha vahimi Android 4.0.x güncellemesi beklerken Android 4.1 çıkar.. Tüketici için katmerli şok ... Örneğin Galaxy Tab 10.1 modelleride olduğu gibi...

HTC Samsung vs.. çok akıllılar





Bundan sonra Google ın ürünlerini alacağım... Google hiç olmazsa eski sayılabilecek ürünlere bile güncellemesi var...
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catador 6 yıl
Eeee arz talep meselesi. Firma nasılsa satıyor. Neden uğraşsın ki? Almayın o zaman kardeşim yeni modelini. İdare edin elinizdekiyle. 2-3 ayda bir telefon değiştirenler var. Millette hastalık haline geldi bu ne yazık ki. Adamlarda bunu farkında yolabildiği kadar yoluyor insanları
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YGA 6 yıl
Yalnız sıfır fiyatına baktığımızda ICS güncellemesi alan EVO ile Desire HD'nin fiyatları arasında neredeyse fark bile yok. Hani dediğiniz yöntem biraz da yanlış,yeni telefonlara yönlendirmek için vs. vs.

Kendi hatalarını donanımsal olarak kabul etmişler fakat özrünü belirtmemişler.ROM falan paylaşsaydılar bari.
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Legendery 6 yıl
Saçma bi açıklama koskoca geliştiriciler yapıyor da bi htc firması mı yapamıyor.
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playmaker10 6 yıl
aziz77
playmaker10
sugar_klavyeci Sonynin 512 MB RAMli cihazları ICS alırken 768 MB RAMe sahip cihaz donanımı yüzünden güncelleme alamıyor olması tamamen yalan. 512 MB RAMli Nexus S JB bile almışken bunlar kimi keklemeye çalışıyorlar?
Sonyyi kimse savunmasın artık lütfen, aylar öncesinden 2011 model xperialar ics alacak dediler, çıkmadan 1 ay önce ics vereceğiz ama yok performansınız şöyle düşecek böyle düşecek, buyrun 2012 modellerimizden alın çünkü ics tek çekirdekte performans vermeyecek dediler. Sonra da öyle bir ics verdiler ki telefon bildiğin kullanılmaz hale geldi, deli gibi kasmaya başladı. Şimdi de kalkmış jb vermeyeceğiz diyorlar, halbuki gbden icsye geçmiş bir cihazın jb alamaması için hiçbir neden yok, çünkü jb büyük geliştirmelerle geliyor olsa da ics ile arasında nispeten az fark bulunan bir sistem. Sözün özü destek istiyorsanız nexustan gerisi yalan, ya da telefonun garantisini boşverip custom rom yükleyeceksiniz, aksi takdirde bütün üreticilerin yaptığı şey aynı
telefonunu tamamen sıfırlayıp yüklerseniz,gayatte güzel çalışıyor,tek çekirdek ve ram olayı sallamadan başka bir şey değil,arc s var harika çalışıyor,ve tabiki kernel değişecek daha onu yapmadı sony oda 4.0.5 ile gelecek,sonye laf atmak ayıptır,verdiği sözün arkasında duran tek firmadır,htc,lg samsung ve diğerleri utansın...

Formatlı bomboş telefonda tabi ki iyi çalışıyor, yükleyin 50-60 tane uygulamayı bakın noluyor
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-Ege 6 yıl
Apple ın cihazlara bu kadar çok uzun destek vermesinin sebebi zaten her şey kısıtlanmış veya hiç olmayan özellikleri gıdım gıdım yeni OS de vermesinden kaynaklanıyor.
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alp0007 6 yıl
Bu tür kısıtlamalar beni nexus cihazlara yöneltiyor.
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galluptack1112 6 yıl

ayrıca normal kullanıcılar yazılım güncellemelerini üreticiden almak isterler. sıradan bir adam forumlarda rom arayıp onu telefona yükleyebileceğinden haberszidir.
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speed_brain 6 yıl
kardeşim ios demeyin adamın destek vereceği 3 telefon var donanım aynı ama onlarda
10 belki 20 anca 5 ine destek verebiliyo
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