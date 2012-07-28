HTC, Desire HD modeline ICS güncellemesi vermemesinin nedenini açıkladı

Uyumlu tüm akıllı telefon modellerini Android 4.0 Ice Cram Sandwich sürümüne güncellemeye başlayan HTC'nin Desire HD modelini güncellemeyeceğini açıklaması eleştirilere neden olmuştu. Firma Desire HD modeline neden güncelleme veremediklerini açıkladı.





Resmi blogundan bir duyuru yapan HTC, Desire HD modelinde depolama belleğinin bölümlenmesinden kaynaklanan Android 4.0 için yer yetmeme durumunun meydana geldiğini belirtti.





Güncellemeyi kurmak için tüm kullanıcı verilerinin silinerek yeniden bölümleme yapılması gerektiğini ifade eden HTC, profesyonel kullanıcılar için bu bir sorun teşkil etmese de, standart kullanıcı için bunun istenmeyen bir durum olduğunu vurguluyor. Güncelleme yüklendiğinde bazı teknik sıkıntılar da meydana gelmiş. Android 4.0 güncellemesinin küçültülmesinin de fonksiyonellik açısından uygun olmayacağını düşünen HTC bu nedenle Desire HD modelini liste dışı bırakmış.





Bununla birlikte Desire HD için bağımsız geliştiriciler tarafından yayınlanan Android 4.0 ROM'ları rahatlıkla bulunabiliyor.