HTC, Desire HD modeline ICS güncellemesi vermemesinin nedenini açıkladı

Haber Editörü
Uyumlu tüm akıllı telefon modellerini Android 4.0 Ice Cram Sandwich sürümüne güncellemeye başlayan HTC'nin Desire HD modelini güncellemeyeceğini açıklaması eleştirilere neden olmuştu. Firma Desire HD modeline neden güncelleme veremediklerini açıkladı.
Resmi blogundan bir duyuru yapan HTC, Desire HD modelinde depolama belleğinin bölümlenmesinden kaynaklanan Android 4.0 için yer yetmeme durumunun meydana geldiğini belirtti.
Güncellemeyi kurmak için tüm kullanıcı verilerinin silinerek yeniden bölümleme yapılması gerektiğini ifade eden HTC, profesyonel kullanıcılar için bu bir sorun teşkil etmese de, standart kullanıcı için bunun istenmeyen bir durum olduğunu vurguluyor. Güncelleme yüklendiğinde bazı teknik sıkıntılar da meydana gelmiş. Android 4.0 güncellemesinin küçültülmesinin de fonksiyonellik açısından uygun olmayacağını düşünen HTC bu nedenle Desire HD modelini liste dışı bırakmış.
Bununla birlikte Desire HD için bağımsız geliştiriciler tarafından yayınlanan Android 4.0 ROM'ları rahatlıkla bulunabiliyor.
http://blog.htc.com/2012/03/ics/#update6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple ın durumunda şaşılacak bir durum yok, iphone 4 tek çekirdekli zayıf grafik işlemcisi olan bir model. apple, htc gibi donanım yetmiyor deyip kestirip atabilirdi yalan yada doğru farketmeden.
Onun yerine cihazın kaldırabileceği ölçüde yeni yazılım güncellemelerinden istifade ettiriyor. ios6 yi 3gs nin bile belli ölçüde alabilecek olması durumu gayet iyi özetler bence.
ayrıca normal kullanıcılar yazılım güncellemelerini üreticiden almak isterler. sıradan bir adam forumlarda rom arayıp onu telefona yükleyebileceğinden haberszidir.
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android'li cihaz alacak olsam bu saatden sonra gidip htc lg gibi firmlara para yedirmem, ya gider google resmi ürünü alırım yada ilgili google ürünün üreten firmanın eş değer telefonunu alırım. Donanım canavarı telefonlar yazılım güncellemesi alamıyor bu ne rezillik arkadaş.
telefona bin küsür lira para ver 2 sene dolmdan yazılım güncellemesinden mahrum kal müşteri memnuniyeti böylemi sağlanır ?