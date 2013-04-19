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HTC, Desire L adlı orta seviye akıllı telefonunu Tayvan'da tanıttı

6 yıl
689
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Desire L adlı orta seviye akıllı telefonunu Tayvan'da tanıttı

Bu yıl tek amiral gemi modeli ve bölgesel olarak birkaç orta seviye akıllı telefon stratejisini benimseyen HTC, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor.

Firma alt ve orta seviye pazarlar için Desire ailesi altında modeller üretiyor. Tayvan'da tanıtılan son model ise Desire L oldu. 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükteki ekranda Super LCD2 teknolojisine yer veriliyor. İşlemci ise 1GHz hızında çalışıyor. 

Modelde 1GB RAM, f/2.0 açıklığa sahip 5MP çözünürlükte kamera, 720p video kaydı, WiFi, Bluetooth, 1800mAh batarya, Beats Audio ses teknolojisi, Sense destekli Android işletim sistemi, 8.9mm kalınlık ve 118gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut.

HTC, Desire L modelini sadece Asya pazarına sunmayı planlıyor. Fiyatı ise açıklanmadı.

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-l/#specs Yorum Yaz
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TeufeL-07 6 yıl en beğenilen
Renge bak. Kız olasım geldi :D Hayat bayanlara güzel.
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steelpanther 6 yıl manyakurt
manyakurt
500 tl olsun dedinigiz cihazın donanımı galaxy s3 mini ile hemen hemen aynı, ki s3 mini fiyatı 879 şuan vatanda. Tüm burdaki mantıksal hataları geçmekle birlikte haberin sonunda diyor ki HTC, Desire L modelini sadece Asya pazarına sunmayı planlıyor....

"Keşke" denmiş farkındaysanız, insanlara yorum yaptırmaz oldunuz.
manyakurt500 tl olsun dedinigiz cihazın donanımı galaxy s3 mini ile hemen hemen aynı, ki s3 mini fiyatı 879 şuan vatanda. Tüm burdaki mantıksa...
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famouse 6 yıl
500lira iyi para mantıklı olun
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alighieri 6 yıl
Desire s - ki kendisi 2011 senesinde piyasaya sürülmüştür - ten donanim anlamında hiç farkı yok
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LightningRaven 6 yıl
htcdende iş cıkmadı ama sevgilime hediye olarak alabilirim
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asdemre 6 yıl
Htc mi her hafta telefon cikariyor? El insaf ya
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SKRİLLEX16 6 yıl
Tam sevgililer gününde hediye alınacak bi telefon. Türkiyeye 500 tl ' ye gelsin 10.000 kişi sevgili olur :)))
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The Tenth Doctor 6 yıl
4.3 İnç Ekrana 800X480 çözünürlük ? HTC Çıldırdı sanırım :) Full HD demiyorum yani 960x540 koysaymış bari. Resmen kadınlara küfür ediyor :))
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Hobar 6 yıl
Ekran çözünürlüğü hariç oyun oynamayacaklar için bence gayet yeterli. birde işlemci hızı 1.0 değil de biraz daha yüksek ve çözünürlük 960x540 olsaymış almayı düşünebilirdim.
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ConCarnage 6 yıl
bu htc de eşeğin bi tarafına su kaçırdı artık. her hafta orta-alt segment telefon çıkarıp duruyor.
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Brky 6 yıl
Kamera ve çevresi berbat görünüyor.
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manyakurt 6 yıl
500 tl olsun dedinigiz cihazın donanımı galaxy s3 mini ile hemen hemen aynı, ki s3 mini fiyatı 879 şuan vatanda. Tüm burdaki mantıksal hataları geçmekle birlikte haberin sonunda diyor ki HTC, Desire L modelini sadece Asya pazarına sunmayı planlıyor....
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steelpanther 6 yıl manyakurt
manyakurt
500 tl olsun dedinigiz cihazın donanımı galaxy s3 mini ile hemen hemen aynı, ki s3 mini fiyatı 879 şuan vatanda. Tüm burdaki mantıksal hataları geçmekle birlikte haberin sonunda diyor ki HTC, Desire L modelini sadece Asya pazarına sunmayı planlıyor....

"Keşke" denmiş farkındaysanız, insanlara yorum yaptırmaz oldunuz.
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efe7182 6 yıl
Türkiye'de ucuz olucağını sanmiyorum,
keşke 500 bandinda olsa.
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