HTC, Desire L adlı orta seviye akıllı telefonunu Tayvan'da tanıttı





Bu yıl tek amiral gemi modeli ve bölgesel olarak birkaç orta seviye akıllı telefon stratejisini benimseyen HTC, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor.





Firma alt ve orta seviye pazarlar için Desire ailesi altında modeller üretiyor. Tayvan'da tanıtılan son model ise Desire L oldu. 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükteki ekranda Super LCD2 teknolojisine yer veriliyor. İşlemci ise 1GHz hızında çalışıyor.





Modelde 1GB RAM, f/2.0 açıklığa sahip 5MP çözünürlükte kamera, 720p video kaydı, WiFi, Bluetooth, 1800mAh batarya, Beats Audio ses teknolojisi, Sense destekli Android işletim sistemi, 8.9mm kalınlık ve 118gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut.





HTC, Desire L modelini sadece Asya pazarına sunmayı planlıyor. Fiyatı ise açıklanmadı.

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-l/#specs