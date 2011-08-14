HTC Flyer için Android 2.3.4 güncellemesi ülkemizde de kullanıma sunuldu. Android 2.3 işletim sistemiyle gelen 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, yaklaşık 43MB büyüklüğündeki yeni yazılım güncellemesi sayesinde hem daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans sunarken aynı zamanda GTalk üzerinden video sohbet, 3D destekli Google Maps 5.1, Sesli Arama özelliği sunan Voice Search uygulamasının 2.1.1 sürümü ve en yeni Google Books uygulaması gibi Android 2.3.4 ile gelen standart güncellemeleri de alıyor.

Bu ayın sonuna doğru Android 3.2 "Honeycomb" güncellemesi de alması beklenen tablet, kısaca hatırlamak gerekirse 1.5GHz hızında Snapdragon 8255 işlemciye 1GB bellek kapasitesine ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğün 7-inç ekrana sahip. Yakın zamanda ülkemizdeki operatörler tarafından da sunulmaya başlanan HTC Flyer için yazılım güncellemesi yapmak isteyen kullanıcıların sırasıyla Ayarlar > Tablet Hakkında > Yazılım Güncellemeleri > Şimdi Kontrol Et adımlarını izlemeleri yeterli. Avrupa'da HTC Flyer ile birlikte Sensation için de 2.3.4 güncellemesi yayınlanırken, ülkemizde ise henüz çıkmadı.