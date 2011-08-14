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HTC Flyer için Android 2.3.4 güncellemesi ülkemizde de kullanıma sunuldu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC Flyer için Android 2.3.4 güncellemesi ülkemizde de kullanıma sunuldu
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HTC Flyer için Android 2.3.4 güncellemesi ülkemizde de kullanıma sunuldu. Android 2.3 işletim sistemiyle gelen 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, yaklaşık 43MB büyüklüğündeki yeni yazılım güncellemesi sayesinde hem daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans sunarken aynı zamanda GTalk üzerinden video sohbet, 3D destekli Google Maps 5.1, Sesli Arama özelliği sunan Voice Search uygulamasının 2.1.1 sürümü ve en yeni Google Books uygulaması gibi Android 2.3.4 ile gelen standart güncellemeleri de alıyor.
Bu ayın sonuna doğru Android 3.2 "Honeycomb" güncellemesi de alması beklenen tablet, kısaca hatırlamak gerekirse 1.5GHz hızında Snapdragon 8255 işlemciye 1GB bellek kapasitesine ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğün 7-inç ekrana sahip. Yakın zamanda ülkemizdeki operatörler tarafından da sunulmaya başlanan HTC Flyer için yazılım güncellemesi yapmak isteyen kullanıcıların sırasıyla Ayarlar > Tablet Hakkında > Yazılım Güncellemeleri > Şimdi Kontrol Et adımlarını izlemeleri yeterli. Avrupa'da HTC Flyer ile birlikte Sensation için de 2.3.4 güncellemesi yayınlanırken, ülkemizde ise henüz çıkmadı.
HTC Flyer için Android 2.3.4 güncellemesi ülkemizde de kullanıma sunuldu
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DH Misafiri 6 yıl
yeni güncellemeyi yükledikten sonra eskiye dönüş varmı bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz
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DH Misafiri 7 yıl
Htc flyer guncellemesi geldi. Guncelledim ama bootloader da dondu kaldi. Ne aciliyor ne de kapaniyor. Bilen var mi
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samonite 7 yıl
Bu arada bu cihazla sesli görüşme yok ama iletiler diye bir uygulaması var operatör üzerinden mesaj atilabiliyor. Ben bir tane avea hat aldım 20 tl yukledim 9 tl Ye 1 gb iptali aylık internet 9 tl Ye de 11000 sms aldım süper oldu ;) sesli görüşme yapılamıyor sanırım :)
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samonite 7 yıl
Arkadasar az önce 45 mb lik bir güncelleme yayınlandı ne olduğu hakkında bilginiz var mı?
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Stanislas Xavier 7 yıl
motig
arkadaşlar başka bir yere de yazdım ama bir türlü cevap alamadım.gidip inceleme şansım da yok yaşadığım yerden dolayı. yardımcı olursanız sevinirim. flyer ile galaxy tab ı kıyaslayabilirmisniz. . çünkü biliyosunuz galaxy tab 10.1 yasaklandı alamıyoruz. flyer mı alayım galaxy tab 1 mi?

Ben flyer al derim donanım daha başarılı HTC ye de samsung kadar güvenebilirsin..ayrıca flyer kalemle geliyor ve kattığı + özellikler var ama en önemlisi ( sense arayüzü olduğu için çok rahat kullanırsın ) usb den şarj olabiliyor göreceli ama bence flyer ın tasarımı daha güzel ve kamerası 5 mp..
galaxy tab i kurcaladım pek cezbedici bir yanı yok ben olsam flyer alırdım ama fiyatı nedir bilmiyorum samsung indirime gitti şimdi galaxy tabin fiyatı iyi birde bu açıdan karşılaştırmak lazım çok büyük fiyat farkı varsa galaxy tab de yetecektir sana..
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positroN 7 yıl
htc'yi tebrik etmek gerekir. ulkemiz icin konusursak evo 3d gibi bir telefonu satisa sunma cesareti gostermeleri turkiye'ye verdikleri onemi gosteriyor. digerleri eski modelleri kakalamaya devam etsin.
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DemirKipi 7 yıl
Xperia Arc'a bekliyoruz.
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Allied 7 yıl
manyakurt
SII ye bile daha 2.3.4 gelmedi resmi olarak...

Gecen hafta Kies ile yukledim ben. Cikti diye biliyorum.
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motig 7 yıl
arkadaşlar başka bir yere de yazdım ama bir türlü cevap alamadım.gidip inceleme şansım da yok yaşadığım yerden dolayı. yardımcı olursanız sevinirim. flyer ile galaxy tab ı kıyaslayabilirmisniz. . çünkü biliyosunuz galaxy tab 10.1 yasaklandı alamıyoruz. flyer mı alayım galaxy tab 1 mi?
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lazloo 7 yıl

Allied

manyakurt

SII ye bile daha 2.3.4 gelmedi resmi olarak...


Gecen hafta Kies ile yukledim ben. Cikti diye biliyorum.


Android sürümünüz resmi olarak 2.3.4 mü şu an? Kies ten baktım ama birşey yok.
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androiddevelopers-tr 7 yıl
flyer sahiplerine hayırlı olsun
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OvernightSensation 7 yıl
manyakurt
SII ye bile daha 2.3.4 gelmedi resmi olarak...

yakındır merak etme :)
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manyakurt 7 yıl
SII ye bile daha 2.3.4 gelmedi resmi olarak...
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