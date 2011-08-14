İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC Flyer için Android 2.3.4 güncellemesi ülkemizde de kullanıma sunuldu. Android 2.3 işletim sistemiyle gelen 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, yaklaşık 43MB büyüklüğündeki yeni yazılım güncellemesi sayesinde hem daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans sunarken aynı zamanda GTalk üzerinden video sohbet, 3D destekli Google Maps 5.1, Sesli Arama özelliği sunan Voice Search uygulamasının 2.1.1 sürümü ve en yeni Google Books uygulaması gibi Android 2.3.4 ile gelen standart güncellemeleri de alıyor.
Bu ayın sonuna doğru Android 3.2 "Honeycomb" güncellemesi de alması beklenen tablet, kısaca hatırlamak gerekirse 1.5GHz hızında Snapdragon 8255 işlemciye 1GB bellek kapasitesine ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğün 7-inç ekrana sahip. Yakın zamanda ülkemizdeki operatörler tarafından da sunulmaya başlanan HTC Flyer için yazılım güncellemesi yapmak isteyen kullanıcıların sırasıyla Ayarlar > Tablet Hakkında > Yazılım Güncellemeleri > Şimdi Kontrol Et adımlarını izlemeleri yeterli. Avrupa'da HTC Flyer ile birlikte Sensation için de 2.3.4 güncellemesi yayınlanırken, ülkemizde ise henüz çıkmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben flyer al derim donanım daha başarılı HTC ye de samsung kadar güvenebilirsin..ayrıca flyer kalemle geliyor ve kattığı + özellikler var ama en önemlisi ( sense arayüzü olduğu için çok rahat kullanırsın ) usb den şarj olabiliyor göreceli ama bence flyer ın tasarımı daha güzel ve kamerası 5 mp..
galaxy tab i kurcaladım pek cezbedici bir yanı yok ben olsam flyer alırdım ama fiyatı nedir bilmiyorum samsung indirime gitti şimdi galaxy tabin fiyatı iyi birde bu açıdan karşılaştırmak lazım çok büyük fiyat farkı varsa galaxy tab de yetecektir sana..
Gecen hafta Kies ile yukledim ben. Cikti diye biliyorum.
Android sürümünüz resmi olarak 2.3.4 mü şu an? Kies ten baktım ama birşey yok.
yakındır merak etme :)