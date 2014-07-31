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HTC, Japonya için J Butterfly modelini duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Japonya için J Butterfly modelini duyurdu

HTC'nin neredeyse dibe vurduğu son üç yılda satışından hiç vazgeçmediği ve hiç hayal kırıklığına uğramadığı bir seri var ki o da Butterfly. Aslında dünyanın ilk Full HD ekranlı akıllı telefonu olan ilk nesil Butterfly global olarak pazara sürülemediği için sesini duyuramamıştı. HTC şimdi seriye yeni bir üye daha ekliyor. 

Butterfly firmanın diğer bir amiral gemi serisi ve çoğunlukla Japonya'da satılıyor. Ülkemiz de sadece ilk nesil Butterfly modelini resmi olarak tanıma şansına sahip olmuştu.

HTC'nin lanse ettiği J Butterfly modeli One M8 modelinin tarzdan ödün veren ancak su geçirmezlik özelliği kazanan bir versiyonu olarak görülüyor. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi, 32GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer alıyor. 

Farklara gelecek olursak kasa malzemesi plastiğe dönerken, BoomSound hoparlörler de kaybolmuş. Ayrıca IPX7 standardı ile su altında daha uzun süreler kullanılabiliyor. Yine arka kamera da değişikliğe uğramış. Ultrapixel yerine 13MP çözünürlükte ana kamera ve 2MP çözünürlükte derinlik algısı oluşturan ikinci bir kamera mevcut. 

HTC One M8 modelinin Ultrapixel kamerasında 4MP çözünürlük mevcuttu. Bu yeni sistemin nasıl sonuçlar vereceği şimdiden merak konusu oldu. HTC J Butterfly 19 Ağustos tarihi itibari ile Japonya'da resmen lanse edilecek. Aynı gün New York'taki etkinlikte de global olarak tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  

http://news.kddi.com/kddi/corporate/english/newsrelease/2014/07/31/549.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HTC Specialist 4 yıl en beğenilen
1- Suya karşı dayanıklılık M8'de de IPx3 sertifikası altında bulunmakta.
2- Cihazda HTC BoomSound hoparlörler devam ediyor bu sefer JBL işbirliğinde, beyaz modelde daha net görülebilir.
3- Cihaz 19 Ağustosta satışa sunulmayacak, o tarihte HTC Nippon Japonya Tokyoda bir etkinlik düzenleyecek cihaz için. HTC Amerika'nın da 19 Ağustosta New York ta bir etkinliği var ancak içeriği etkinliğe kadar açıklanmayacak.
4- Cihazın global versiyonunda alttaki bölümde HTC logosu bulunacak.
1- Suya karşı dayanıklılık M8'de de IPx3 sertifikası altında bulunmakta.2- Cihazda HTC BoomSound hoparlörler devam ediyor bu sefer JBL işbirliğinde, beya...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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turyunus 4 yıl
Biz de isteruk :D
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DownClock01 4 yıl
Butterfly S kullaniyorum ve şunu söyleyim, Htc nin yaptigi en iyi tlfon bu galiba. Türkiye ye getirseydi paranin altinda kalirdi Htc.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Tasarım aynı Iphone. Böyle en çok satan markayı kopyalayarak satamaz, kendine özgü bir şeyler düşünmesi lazım. Gerçi bunu Samsung yaptı baya da yükseldi satışları ama o yaptı diye htc'nin de atlamaması lazım. Sadece amaç satış yapmak olmamalı biraz da markanın adını "ayfon özentisi" olarak yerlerde süründürmemek de önemli.
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DH Misafiri 4 yıl
Tam siyah modeli (kamera halkası kırmızı) ve verizonun droid dna versiyonu çıkar inşallah daha önemliside türkiyeye gelsin tabi
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Captain_Ivy 4 yıl
19 ağustosu çok merak ediyorum yaa
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1BilimAdamı 4 yıl

güzelmiş
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ynsemre1 4 yıl
Bence donanımı biraz daha güçlendirip koyarsa önüzmüzde çıkacak olan telefonlara karşı daha etkili olur ve beni asıl sevindiren haber ise 13 mp duo kamerası artık daha net ve daha güzel fotoğraflar olacak özelleştirilebilir bir kamera arayüzü var zaten kamera konusunda eğer böyle gelecekse cok büyük gelişme olur Htc için.
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matmuhendisi 4 yıl
Cerceveee
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LİVERPOOLYWNA 4 yıl
butterfly s in batarya çok daha iyi nasıl yeni telefon bu
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alemburda34 4 yıl
Butterfly serisi tasarım harikası bence fakat resimdeki modelde sanal tuş kullanması beni üzdü ekrandan yiyor alttaki boşluk bana kalırsada fazla. Bence htc artık şunu diyebilmeli artık amiral gemi anlamında duyurduğumuz tüm telefonlarımızda en düşük 8 mp (şimdilik) kamera kullanacağız.
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MrKemal17 4 yıl
Batarya kapasitesi az da olsa artmış, microsd slotu hakkında bilgi yok.
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Midnightmrt 4 yıl
Sırf sense için bile alınır bu telefon ama ne yazık ki..
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Albinohastasizenci 4 yıl
Sonunda doğru yolu bulmaya başladılar ama satış stratejisi yanlış bi ogrenemediler su tanıtım ve pazarlama işini
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HTC Specialist 4 yıl en beğenilen
1- Suya karşı dayanıklılık M8'de de IPx3 sertifikası altında bulunmakta.
2- Cihazda HTC BoomSound hoparlörler devam ediyor bu sefer JBL işbirliğinde, beyaz modelde daha net görülebilir.
3- Cihaz 19 Ağustosta satışa sunulmayacak, o tarihte HTC Nippon Japonya Tokyoda bir etkinlik düzenleyecek cihaz için. HTC Amerika'nın da 19 Ağustosta New York ta bir etkinliği var ancak içeriği etkinliğe kadar açıklanmayacak.
4- Cihazın global versiyonunda alttaki bölümde HTC logosu bulunacak.
2 Yanıt Yanıtla +30
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srcncc 4 yıl HTC Specialist
HTC Specialist

1- Suya karşı dayanıklılık M8'de de IPx3 sertifikası altında bulunmakta.
2- Cihazda HTC BoomSound hoparlörler devam ediyor bu sefer JBL işbirliğinde, beyaz modelde daha net görülebilir.
3- Cihaz 19 Ağustosta satışa sunulmayacak, o tarihte HTC Nippon Japonya Tokyoda bir etkinlik düzenleyecek cihaz için. HTC Amerika'nın da 19 Ağustosta New York ta bir etkinliği var ancak içeriği etkinliğe kadar açıklanmayacak.

yardım edin arkadaşı yukarı çıkaralım doğru bilgiler görünsün :)
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Elsa 4 yıl HTC Specialist
HTC Specialist

1- Suya karşı dayanıklılık M8'de de IPx3 sertifikası altında bulunmakta.
2- Cihazda HTC BoomSound hoparlörler devam ediyor bu sefer JBL işbirliğinde, beyaz modelde daha net görülebilir.
3- Cihaz 19 Ağustosta satışa sunulmayacak, o tarihte HTC Nippon Japonya Tokyoda bir etkinlik düzenleyecek cihaz için. HTC Amerika'nın da 19 Ağustosta New York ta bir etkinliği var ancak içeriği etkinliğe kadar açıklanmayacak.
4- Cihazın global versiyonunda alttaki bölümde HTC logosu bulunacak.

Firma yetkilisi gerekenleri demiş


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