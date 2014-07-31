HTC, Japonya için J Butterfly modelini duyurdu





HTC'nin neredeyse dibe vurduğu son üç yılda satışından hiç vazgeçmediği ve hiç hayal kırıklığına uğramadığı bir seri var ki o da Butterfly. Aslında dünyanın ilk Full HD ekranlı akıllı telefonu olan ilk nesil Butterfly global olarak pazara sürülemediği için sesini duyuramamıştı. HTC şimdi seriye yeni bir üye daha ekliyor.





Butterfly firmanın diğer bir amiral gemi serisi ve çoğunlukla Japonya'da satılıyor. Ülkemiz de sadece ilk nesil Butterfly modelini resmi olarak tanıma şansına sahip olmuştu.





HTC'nin lanse ettiği J Butterfly modeli One M8 modelinin tarzdan ödün veren ancak su geçirmezlik özelliği kazanan bir versiyonu olarak görülüyor. Cihazda 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi, 32GB artırılabilir hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer alıyor.





Farklara gelecek olursak kasa malzemesi plastiğe dönerken, BoomSound hoparlörler de kaybolmuş. Ayrıca IPX7 standardı ile su altında daha uzun süreler kullanılabiliyor. Yine arka kamera da değişikliğe uğramış. Ultrapixel yerine 13MP çözünürlükte ana kamera ve 2MP çözünürlükte derinlik algısı oluşturan ikinci bir kamera mevcut.





HTC One M8 modelinin Ultrapixel kamerasında 4MP çözünürlük mevcuttu. Bu yeni sistemin nasıl sonuçlar vereceği şimdiden merak konusu oldu. HTC J Butterfly 19 Ağustos tarihi itibari ile Japonya'da resmen lanse edilecek. Aynı gün New York'taki etkinlikte de global olarak tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

http://news.kddi.com/kddi/corporate/english/newsrelease/2014/07/31/549.html