HTC M4, Sense 5 yüklü First modelini işaret ediyor olabilir





HTC One modelinin ilk iddiaları ortaya çıkmaya başladığı dönemde M7 şeklinde kod adına sahip olduğu dile getirilmişti. Orta seviyeye yönelik olarak ise M4 ve G2 kod adlına dair bazı ipuçları elde edilmişti ve geçen senenin HTC One X serisi gibi bir sınıflandırma yapılacağı tahmin edilmişti.





Ancak HTC First modeli ile birlikte bu iki cihazın yıl sonuna sarkmış olabileceği dile getirilmişti. Twitter üzerinde yeni paylaşılan bir sızıntı, M4 ile HTC First modeli arasında bir bağ olabileceğini gösteriyor.





Sızıntıya göre M4 modelinde Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 MSM8930 işlemci ve Adreno 305 grafik birimine yer veriliyor. 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, GPS/GLONASS, WiFi, Bluetooth, Android 4.2.2 işletim sistemi, Sense 5 arayüzü, Ultrapixel teknolojisini kullanan bir arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özelliklerinden bahsediliyor.





Özellikler karşılaştırıldığında First modelinin Sense 5 arayüzü ve Ultrapixel teknolojisine sahip ayrıca depolama kapasitesi artırılmış bir sürümünün olabileceği akla geliyor. Ancak HTC'nin Ultrapixel teknolojisini uzun süre One modeline özgü tutacağı hatırlandığında kısmen bu teknolojiyi adapte etmiş bir sensöre yer verilebileceği tahmin ediliyor.





Özelliklerine bakıldığında orta üst seviyeye hitap edeceği anlaşılan M4 modelinin ne derece bir ilgi uyandıracağı merak konusu.

http://www.androidauthority.com/htc-m4-rumored-specs-ultrapixel-camera-185378/