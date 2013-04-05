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HTC M4, Sense 5 yüklü First modelini işaret ediyor olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M4, Sense 5 yüklü First modelini işaret ediyor olabilir

HTC One modelinin ilk iddiaları ortaya çıkmaya başladığı dönemde M7 şeklinde kod adına sahip olduğu dile getirilmişti. Orta seviyeye yönelik olarak ise M4 ve G2 kod adlına dair bazı ipuçları elde edilmişti ve geçen senenin HTC One X serisi gibi bir sınıflandırma yapılacağı tahmin edilmişti.

Ancak HTC First modeli ile birlikte bu iki cihazın yıl sonuna sarkmış olabileceği dile getirilmişti. Twitter üzerinde yeni paylaşılan bir sızıntı, M4 ile HTC First modeli arasında bir bağ olabileceğini gösteriyor.

Sızıntıya göre M4 modelinde Cortex-A7 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 MSM8930 işlemci ve Adreno 305 grafik birimine yer veriliyor. 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, GPS/GLONASS, WiFi, Bluetooth, Android 4.2.2 işletim sistemi, Sense 5 arayüzü, Ultrapixel teknolojisini kullanan bir arka kamera, 1.6MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özelliklerinden bahsediliyor.

Özellikler karşılaştırıldığında First modelinin Sense 5 arayüzü ve Ultrapixel teknolojisine sahip ayrıca depolama kapasitesi artırılmış bir sürümünün olabileceği akla geliyor. Ancak HTC'nin Ultrapixel teknolojisini uzun süre One modeline özgü tutacağı hatırlandığında kısmen bu teknolojiyi adapte etmiş bir sensöre yer verilebileceği tahmin ediliyor.

Özelliklerine bakıldığında orta üst seviyeye hitap edeceği anlaşılan M4 modelinin ne derece bir ilgi uyandıracağı merak konusu.

http://www.androidauthority.com/htc-m4-rumored-specs-ultrapixel-camera-185378/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TeksasStyLe 6 yıl
Ne yapsak ne etsek htc one serisi için yine telefon çıkartacak 4.7olmaz ama aynı tasarım ile 4.3 çıkacak çünkü htc bunu yapıyor her zaman sonra destek kesecek sensation gibi güncelleme vermeyip en stabil sistem bu o yüzden vermiyor uz diyecek sonra bir bakacağız daha boktan modele güncelleme verecek bu kısır döngüyü htc kullananlar bilir
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xconnect 6 yıl
Bu sene One serisinin orta üstü olmayacak mı? One S gibi...
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alainn 6 yıl
Htc One nin minisi gibi düşünebiliriz sanırım :)
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12 Angry Men 6 yıl
JohnLord
Htc başladı yine tavuk yumurtlar gibi model çıkartmaya.

Tek amiral gemisi yapacağını söyledi , ara modeller çıkarmayacağını söylemedi.
Orta ve alt segment için farklı telefonlar üretmesi gayet normal, herkes amiral gemisi alamıyor.
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JohnLord 6 yıl
Htc başladı yine tavuk yumurtlar gibi model çıkartmaya.
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LilTunechi 6 yıl JohnLord
JohnLord
Htc başladı yine tavuk yumurtlar gibi model çıkartmaya.

samsung sadece s ve note mu cikariyor?
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