HTC M7, 4.3 "Ultrapiksel"lik bir kameraya sahip olabilir





Taipei'deki yıl sonu partisinde Peter Chou tarafından gün yüzüne çıkartılan HTC'nin yeni üst düzey akıllı telefonu, mobil sektöre görüntüleme teknolojileriyle ilgili yeni bir terim kazandırabilir. Cihazın satışında kilit rol üstlenmesi beklenen kamerasının çözünürlüğü Pocket-lint.com'un isimsiz kaynağına göre; 4.3 Ultrapiksel olarak açıklanacak. Sayısal değerler baz alındığında, ultrapiksel ile megapiksel aynı sayıda piksele tekabül ediyor. Ancak sıradan bir kameranın görüntülediği her piksel yalnızca bir renkte kaydedilebiliyor. Buna karşın HTC'nin aygıtında mevcut olan donanımın üç farklı pikseli bir araya getirerek çok daha canlı ve renk doğruluğu anlamında üstün bir performans sergileyeceği ileri sürülüyor.

4.3MP'lik üç sensör katmanının bütünleştiği bu çözüm, tıpkı Nokia'nın 41MP Pureview ya da Sigma'nın bazı kameralarına eşlik eden Foveon X3 gibi kaydedilen her bir piksele sıradan bir görüntü biriminden çok daha fazla veri yükleyebiliyor. Üç sensör ile yaklaşık 13MP değerine ulaşan kameranın bu çözünürlük değeri yerine 4.3 ultrapiksel şeklinde nitelendirilmesinin sebebi ise; işlenen görüntünün 4.3MP çözünürlüğünde kaydedilmesi. Böylece tüketicilerin yeni nesil donanımı yanlış bir şekilde değerlendirilmesinin önüne geçildiği gibi, Ultrapiksel terimine yer verilerek aygıtın kamera özellikleri hususundaki gücü gözler önüne serilmiş olacak.

HTC One X'i ImageSense fonksiyonuyla pazarlayan Tayvanlı üretici, M7'yi Ultrapiksel ifadesini kullanarak bu hususta rakiplerinden üstün kılmaya çalışacak. Diğer teknik özellikleri arasında; 4.7 inç Full HD SoLux panel, 1.7GHz dört çekirdekli Qualcomm çipset, 2GB sistem belleği, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ve Sense 5 kullanıcı arayüzü yer alan akıllı telefon HTC'nin 19 Şubat tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde düzenleyeceği özel bir etkinlikle resmen duyurulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/49674/htc-ditches-megapixels-for-ultrapixels-m7