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HTC M7, 4.3 "Ultrapiksel"lik bir kameraya sahip olabilir

6 yıl
1,7b
1
73
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC M7, 4.3

Taipei'deki yıl sonu partisinde Peter Chou tarafından gün yüzüne çıkartılan HTC'nin yeni üst düzey akıllı telefonu, mobil sektöre görüntüleme teknolojileriyle ilgili yeni bir terim kazandırabilir. Cihazın satışında kilit rol üstlenmesi beklenen kamerasının çözünürlüğü Pocket-lint.com'un isimsiz kaynağına göre; 4.3 Ultrapiksel olarak açıklanacak. Sayısal değerler baz alındığında, ultrapiksel ile megapiksel aynı sayıda piksele tekabül ediyor. Ancak sıradan bir kameranın görüntülediği her piksel yalnızca bir renkte kaydedilebiliyor. Buna karşın HTC'nin aygıtında mevcut olan donanımın üç farklı pikseli bir araya getirerek çok daha canlı ve renk doğruluğu anlamında üstün bir performans sergileyeceği ileri sürülüyor.
4.3MP'lik üç sensör katmanının bütünleştiği bu çözüm, tıpkı Nokia'nın 41MP Pureview ya da Sigma'nın bazı kameralarına eşlik eden Foveon X3 gibi kaydedilen her bir piksele sıradan bir görüntü biriminden çok daha fazla veri yükleyebiliyor. Üç sensör ile yaklaşık 13MP değerine ulaşan kameranın bu çözünürlük değeri yerine 4.3 ultrapiksel şeklinde nitelendirilmesinin sebebi ise; işlenen görüntünün 4.3MP çözünürlüğünde kaydedilmesi. Böylece tüketicilerin yeni nesil donanımı yanlış bir şekilde değerlendirilmesinin önüne geçildiği gibi, Ultrapiksel terimine yer verilerek aygıtın kamera özellikleri hususundaki gücü gözler önüne serilmiş olacak. 
HTC One X'i ImageSense fonksiyonuyla pazarlayan Tayvanlı üretici, M7'yi Ultrapiksel ifadesini kullanarak bu hususta rakiplerinden üstün kılmaya çalışacak. Diğer teknik özellikleri arasında; 4.7 inç Full HD SoLux panel, 1.7GHz dört çekirdekli Qualcomm çipset, 2GB sistem belleği, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ve Sense 5 kullanıcı arayüzü yer alan akıllı telefon HTC'nin 19 Şubat tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde düzenleyeceği özel bir etkinlikle resmen duyurulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/49674/htc-ditches-megapixels-for-ultrapixels-m7 Yorum Yaz
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tupacamaru 6 yıl en beğenilen ugacomtr
ugacomtr

pilden haber yok :)

Pil 800 mah yeterli gorulmus
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dockhanger 6 yıl
donanımhaberde 2 topluluk var samsung noteciler ıphon cular bide bunların görevi htc yi nokıa yı yerden yere vurup ne olursa olsun asalamak olarak görevlerine devam ediyorlar
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hunkar1 6 yıl
ayrıca şu haberi başka markada duysam kabul eder belki yapabilirler derim..ama htc olunca inandırıcı olmuyor kamera konusu..geçmiş ortada..
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burakahmet19 6 yıl
İPHONE5 DAHA İYİ APPLE GİBİ TAPILACAK BİR FİRMA VARKEN BU TELEFONLARA BAKIYORSUNUZ
























the bomb has been planted

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hunkar1 6 yıl
işte bilmiyorsa o zaman atıp tutmaması lazım..öğrensin sonra konuşsun..
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Guhong01 6 yıl
Keske her marka megapikselle göz boyamayi birakip böyle yapsa... Bravo HTC
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sharpie 6 yıl Guhong01
yclycl

Keske her marka megapikselle göz boyamayi birakip böyle yapsa... Bravo HTC

değilmi ama.mesela nokia gibi 1/1.2" dev gibi sensor koysa herkez.tabi ne olduğunu bilene ki sen bunun ne demek olduğunu bilirsin fotoğrafçılıkla ilgilendiğine göre.
ama haala forumda çoğu kişi pureview'un mantığını ve ne olduğunu kavrayabilmiş değil.kafayı 41mp'ye takmış millet.pureview teknolojisi nedir diye araştıran yok.
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şazenuş 6 yıl
Butterfly ile htc yeni bir başlangıç yaptı.ve bunun devami gelecek.m7 bence ekran boyutu olarak çok ideal.2300 pil bu cihaza doke saça yeter.one x plus um var.2100 pil gayet yeterli.kamera konusunda yenilikçi davranmasi akıllıca olmuş.şimdi cakma koreci samsung çıkar bunuda kopyalar.
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1080p 6 yıl
Hala mp4 yerine 3gp mi kullaniyor htc
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danGerfuLL 6 yıl
Bu çıksın bunu da almayacağım zira al(a)madığım birçok cihaz gibi.
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DH Misafiri 6 yıl
ahmetdemirci
4.3 mplik çıkışmı verecekmiş, benmi yanlış okudum? nokia 808 , 5 ve 8 mp de kusursuz fotoğraf verebiliyor, 41 mp fotoğraflarıda çok iyi. htc de en azından 8 mp kusursuz fotoğraf verebilmeliydi.

Htc.
mega pixel değil .. ultra pixel yani 3 katı görüntü katitesi olacak megapixele göre yani 12.9 megapapixel olacak ve megapixele göre çok daha iyi çekecek yani 14-16 mega pixel görüntüsü görecez .. ve htc artık fotoğraf kalitesini ayarlıyor 4.3 ise 4-3-2-1 diye seçenek olursa çok iyi olur
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sharpie 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ahmetdemirci
4.3 mplik çıkışmı verecekmiş, benmi yanlış okudum? nokia 808 , 5 ve 8 mp de kusursuz fotoğraf verebiliyor, 41 mp fotoğraflarıda çok iyi. htc de en azından 8 mp kusursuz fotoğraf verebilmeliydi.

Htc.
mega pixel değil .. ultra pixel yani 3 katı görüntü katitesi olacak megapixele göre yani 12.9 megapapixel olacak ve megapixele göre çok daha iyi çekecek yani 14-16 mega pixel görüntüsü görecez .. ve htc artık fotoğraf kalitesini ayarlıyor 4.3 ise 4-3-2-1 diye seçenek olursa çok iyi olur

misafir hikaye anlatma adamda aynısını demiş işte.
herşey lenste biter.adam gibi lens koysun başımızın üstünde yeri var.kaliteli lens olmayınca 20mp olsa ne yazar.çıksın görelim.
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PsychicPower 6 yıl
Piyasada inanılmaz bir rekabet ortamı oluşmaya başladı bu sene. Her yeni gelen telefon insanı heyecanlandırıyor. Xperia Z, Blackberry Z10 derken 19 Şubat'ta m7, 1-2 ay sonra S4. Bu gidişle fiyatlarda da düşüş olabilir.
Hala merak ediyorum ama, Samsung Tizen'i ne yaptı? Hala o taraftan bir haber yok.
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saltooo 6 yıl
bende ekranı daha çok merak ediyorum ultrapikselde çok ilgi çekici
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anldrms34 6 yıl
htcnin tasarimi disinda hic bisey beni cekmiyo he bide duvar kagitlari
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Rookie. 6 yıl
eşşek gözü kadar kamera ekran koy sen pili az koy en az 3000 mah olması lazımki piyasada tutunsun herkes neyin ne olduğunun farkına vardı
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