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HTC M8 Ace sertifikasyon başvurusunda ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC M8 Ace sertifikasyon başvurusunda ortaya çıktı

HTC'nin amiral gemi modeli One M8'i lanse etmesinin ardından One M8 Ace ve One M8 Prime dedikoduları gündeme gelmeye başlamıştı. One M8 Prime'nin One Max modelinin devamı olacağı düşünülürken, One M8 Ace modelinin de plastik kasalı One M8 olacağı iddia edilmişti. 

Ancak Çin haberleşme kurumuna yapılan yeni bir başvuruda One M8 Ace modelinin beklentilerin dışında bir cihaz olacağı ortaya çıktı. HTC M8 Ace olarak isimlendirilen cihazın 4.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Ekran çözünürlüğü ise belli değil. Cihazın görsellerinde BoomSound hoparlörler göze çarparken, bu kez alanın tamamını kapladığı dikkat çekiyor. 

Bu görseller sonrasında M8 Ace modelinin nasıl bir donanıma sahip olacağı da merak konusu oldu. Zira 4.7 inçlik ekran ile daha çok geçen yılın HTC One modeline benzeyebileceği konuşuluyor. Bu bakımdan geçen yıldan farklı olarak One M8 serisine dördüncü bir üye eklenmiş olacak.

HTC M8 Ace modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak bazı kaynaklar cihazın 3 Haziran 2014 itibariyle resmiyete kavuşacağını ve ardından da satışa sunulacağını iddia ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-Ace-pictured-again-should-have-a-4.7-inch-display_id56389 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
HTC,samsung'un yolunda
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prof.exx 4 yıl
Tipe bakın sayın seyirciler :D
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damn2u 4 yıl
One M7 gibi tasarım harikasından sonra çıkan tüm HTC telefonlar resmen geriyeye götürüyor tasarım anlamında. Fiyat konusuda ayrı bir eleştiri konusu. HTC'nin sonu pek hayra alamet değil.
One M7 gibi tasarım harikasından sonra çıkan tüm HTC telefonlar resmen geriyeye götürüyor tasarım anlamında. Fiyat konusuda ayrı bir eleştiri konusu. HTC'ni...
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mares626 4 yıl
Samsung sayesinde şu ace kelimesinden bile nefret ediyorum
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01001101 4 yıl
telefon radyasyondan etkilenmiş.
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Surfing with the Alien 4 yıl
Böyle telefona değil 600$, 100$ vermem, he tamam bi aralar keriz olduk gittik en olmayacak telefonlara para verdikte üreticilerde iyice alışmaya başladı milleti yontmaya(!) Almayın kardeşim 1 üretici anca 1 tane amiral gemi üretmeli bir yıl içerisinde ama bakıyorsun 1 üretici 1 yılda tam tamına 5 telefon üretiyorsan çoktan batmışsındır.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
şakamı lan bu
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Limon- 4 yıl
Mobil cihaz konusunda Ace isminden oldum olası korkarım.
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Hobar 4 yıl
Bunu da 2000 e satar artık. Kim yönetiyor arkadaş bunları?
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WB 4 yıl
Plastik krallari..
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ouzqan 4 yıl
Ace lakabının kötü bir şöhreti var . Birde eğer böyle çıkarsa Htc nin elinde patlar bu cihaz çok kalın duruyor Sony i de geçmiş .
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ogioffical 4 yıl
Kartondan mı yapmışlar anlamadim. Gazete kağıdına sarıp verselermiş keşke bu ne
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Manchester United 4 yıl
Ace mı ?
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Skayn 4 yıl
htc'nin tasarımındaki üst ve alttaki alan çok kaba ve uzun gösteriyor. her modeli aynı.
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ObjektifPoint.Net 4 yıl
Apple'ı Samsung, Samsungu Htc kopyalarken (isim segment olarak kopyalıyor ). LG ve Sony'i tebrik ediyorum. LG mesela adamlar Tv deki başarılarını gösteriyor. bence ilk çerçevesiz ekrana sahip telefonu çıkartacak en yakın firma... Sony şu mini segmenti olayına yeni isim Compact ile son vererek harika bir iş yaptı...
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