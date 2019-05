HTC M8 Ace sertifikasyon başvurusunda ortaya çıktı

HTC'nin amiral gemi modeli One M8'i lanse etmesinin ardından One M8 Ace ve One M8 Prime dedikoduları gündeme gelmeye başlamıştı. One M8 Prime'nin One Max modelinin devamı olacağı düşünülürken, One M8 Ace modelinin de plastik kasalı One M8 olacağı iddia edilmişti.





Ancak Çin haberleşme kurumuna yapılan yeni bir başvuruda One M8 Ace modelinin beklentilerin dışında bir cihaz olacağı ortaya çıktı. HTC M8 Ace olarak isimlendirilen cihazın 4.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Ekran çözünürlüğü ise belli değil. Cihazın görsellerinde BoomSound hoparlörler göze çarparken, bu kez alanın tamamını kapladığı dikkat çekiyor.





Bu görseller sonrasında M8 Ace modelinin nasıl bir donanıma sahip olacağı da merak konusu oldu. Zira 4.7 inçlik ekran ile daha çok geçen yılın HTC One modeline benzeyebileceği konuşuluyor. Bu bakımdan geçen yıldan farklı olarak One M8 serisine dördüncü bir üye eklenmiş olacak.





HTC M8 Ace modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak bazı kaynaklar cihazın 3 Haziran 2014 itibariyle resmiyete kavuşacağını ve ardından da satışa sunulacağını iddia ediyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-M8-Ace-pictured-again-should-have-a-4.7-inch-display_id56389