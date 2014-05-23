HTC One M8 Prime modelinin 360 derecelik görünüşü yayınlandı





HTC'nin amiral gemisinden daha iyi bir donanıma sahip One M8 Prime adlı yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğu iddiaları bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. One M8 ile aynı tasarım çizgilerini takip edeceği sanılan cihaz için bir görsel de yayınlandı.





Evleaks tarafından yayınlanan görsel One M8 Prime modelinin 360 derecelik bir tasvirini yapıyor. Daha siyah bir tema benimsediği görülen cihazda BoomSound, Duo Camera gibi özellikler de aynen devam ediyor. Ancak arka kameranın çevresinde renkli bir çerçeve dikkat çekiyor.





One M8 Prime modelinin nasıl bir donanım sunacağı hakkında bilgi yok. Ancak 2560x1440 piksel ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, Sense 6.5 şeklindeki özellikleri ile hem Galaxy S5 Prime hem de Xperia Z3 modellerine doğrudan rakip olacak.





Galaxy S5 Prime ve One M8 Prime iddialarına baktığımızda bu yıl çok kısa aralıklarla yeni amiral gemi modelleri görmemiz olası. Sony de amiral gemi modeli döngüsünü altı aya çektiği için yıl bitmeden ikinci amiral gemi modelleri karşımıza çıkabilir.

http://androidspin.com/2014/05/20/check-360-degree-view-htc-one-m8-prime/