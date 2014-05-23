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HTC One M8 Prime modelinin 360 derecelik görünüşü yayınlandı

5 yıl
768
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65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One M8 Prime modelinin 360 derecelik görünüşü yayınlandı

HTC'nin amiral gemisinden daha iyi bir donanıma sahip One M8 Prime adlı yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğu iddiaları bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. One M8 ile aynı tasarım çizgilerini takip edeceği sanılan cihaz için bir görsel de yayınlandı.

Evleaks tarafından yayınlanan görsel One M8 Prime modelinin 360 derecelik bir tasvirini yapıyor. Daha siyah bir tema benimsediği görülen cihazda BoomSound, Duo Camera gibi özellikler de aynen devam ediyor. Ancak arka kameranın çevresinde renkli bir çerçeve dikkat çekiyor. 

One M8 Prime modelinin nasıl bir donanım sunacağı hakkında bilgi yok. Ancak 2560x1440 piksel ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, Sense 6.5 şeklindeki özellikleri ile hem Galaxy S5 Prime hem de Xperia Z3 modellerine doğrudan rakip olacak.

Galaxy S5 Prime ve One M8 Prime iddialarına baktığımızda bu yıl çok kısa aralıklarla yeni amiral gemi modelleri görmemiz olası. Sony de amiral gemi modeli döngüsünü altı aya çektiği için yıl bitmeden ikinci amiral gemi modelleri karşımıza çıkabilir. 

http://androidspin.com/2014/05/20/check-360-degree-view-htc-one-m8-prime/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
302sino 5 yıl en beğenilen
Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyo bence prime ne demek zaten amiral gemi modelinin prime olması gerekmez mi?Eğer prime değilse neden amiral gemi diyosun?
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plexus_09 5 yıl
firmaların daha fazla para kazanma hırsı 6 ayda bir "amiral gemi" çıkarma politikası oluşturdu. s5 mi amiral yoksa s5 prime mı?s5 ilk olarak prime özelliklerinde çıkmalıydı, htc de öyle. daha z2 gelmeden z3 konuşuluyor.resmen enayi yerine koyuyorlar insanları. açıkça android ekosistemi tüketiciyi düşünmek yerine gereksiz bir rekabet ve hırs peşinde.
firmaların daha fazla para kazanma hırsı 6 ayda bir "amiral gemi" çıkarma politikası oluşturdu. s5 mi amiral yoksa s5 prime mı?s5 ilk olarak prime özelliklerind...
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HelmsDeep_ 5 yıl
Mide bulandırıcı olmaya başladı iyicene.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
hepsinden sıkıldım artık sadece xiaomiyi bekliyorum
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akgolo 4 yıl
Cidden androidden sogutuyorlar adama bunlar resmen ios'a gecme sebebi ...
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DH Misafiri 4 yıl
Bu alemde bir Optimus Prıme ı tanırım bokunu çıkarmasınlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon ismi one max 2 olsa bu kadar tepki cekmez Ekran boyutunu 5.5 inc olacak telefonla m8 karsilastirmak komik oluyor Butterfy s gibi m7 sonrasi ciksa anlicam
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Fırat.Duran 4 yıl
Adamlar satmak için çıkartıyor sonuçta ticari bir şirket. Çok elestiriyorsaniz almayın. Çünkü alışkanlık yapıyorlar.
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superegoid 4 yıl
Bu prime dan 2 ay sonra bir tane de hakiki prime bekliyoruz htc den.
Öyle öyle otobüs şirketi gibi gitsinler.
Prime
Hakiki prime
Öz prime
Gelsin Paralar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Pulstar 4 yıl superegoid
superegoid

Bu prime dan 2 ay sonra bir tane de hakiki prime bekliyoruz htc den.



Öyle öyle otobüs şirketi gibi gitsinler.



Prime

Hakiki prime

Öz prime



Gelsin Paralar.

Kamil Prime...
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duzeni 4 yıl
Htc 'nin kullanıcılarına böyle ihanet edeceğini düşünüyorum haber yalan olabilir
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ardarda45 4 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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constantin87 4 yıl
Sanal tuş olmazsa dolu dolu bir cihaz 4seneye yakın HTC İncredeble s kullanıyorum cihazımdan özellikle kamerasından memnunum ancak değiştirme zamanım geldi. Bu cihazda sanal tuş olmazsa 2800tlye kadar yolu var alırım 5 sene daha cıhaz almam.. Benim için akıllı telefonlar HTC ve diğerleridir.
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The Times 5 yıl
m8 max gelecekmiymiş.
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rainman76 5 yıl


htc ultra kamerasını bunada koyarsa bu telefonu htc one max(5.9 inç çok büyük )gibi satamaz.elinde patlar.5.5 inç ve note 3 ile aynı boyda(aynı boyda olacagını sanmıyorum 1.5 -2 cm daha uzun olur hoparlörlerden sebep)aynı ende (bu olabilir) ve adam gibi bir kamera ile çıkarsa note 4 ü gölgede bırakabilir. su geçirmez olucak deniliyor.seramik-slikon özelliğinden bahsediyor. çelikten daha sert malzeme, sertlik iki katına ve daha çizilmeye dayanıklı,htc one m8 arkası yanları çok çabuk çiziliyor,belkide çizilmesi zor bir telefon olur..anti-alerji ve anti-korozyon özellikleri olabileceği söyleniyor, seramik olduğu için düşmelerde kırılırmı çatlarmı sakıncası olabilir..seramik özelliği kesin değil göreceğiz bakalım neymiş .ayrıca bu rengin aynı htc one m8 gibi altın ve diğer renkleride çıkacaktır.eylülde çıkacak gibi note 4 e rakip. htc samsung savaşları son hız :) htc donanım olarak htc one m8 alanları ezmiş olucak bu telefonla çünkü htc one max htc one la aynı donanımdaydı.

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