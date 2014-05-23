HTC One M8 Prime modelinin 360 derecelik görünüşü yayınlandı

Haber Editörü
HTC'nin amiral gemisinden daha iyi bir donanıma sahip One M8 Prime adlı yeni bir akıllı telefon hazırlığında olduğu iddiaları bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. One M8 ile aynı tasarım çizgilerini takip edeceği sanılan cihaz için bir görsel de yayınlandı.
Evleaks tarafından yayınlanan görsel One M8 Prime modelinin 360 derecelik bir tasvirini yapıyor. Daha siyah bir tema benimsediği görülen cihazda BoomSound, Duo Camera gibi özellikler de aynen devam ediyor. Ancak arka kameranın çevresinde renkli bir çerçeve dikkat çekiyor.
One M8 Prime modelinin nasıl bir donanım sunacağı hakkında bilgi yok. Ancak 2560x1440 piksel ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, Sense 6.5 şeklindeki özellikleri ile hem Galaxy S5 Prime hem de Xperia Z3 modellerine doğrudan rakip olacak.
Galaxy S5 Prime ve One M8 Prime iddialarına baktığımızda bu yıl çok kısa aralıklarla yeni amiral gemi modelleri görmemiz olası. Sony de amiral gemi modeli döngüsünü altı aya çektiği için yıl bitmeden ikinci amiral gemi modelleri karşımıza çıkabilir.
http://androidspin.com/2014/05/20/check-360-degree-view-htc-one-m8-prime/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle öyle otobüs şirketi gibi gitsinler.
Prime
Hakiki prime
Öz prime
Gelsin Paralar.
Kamil Prime...
htc ultra kamerasını bunada koyarsa bu telefonu htc one max(5.9 inç çok büyük )gibi satamaz.elinde patlar.5.5 inç ve note 3 ile aynı boyda(aynı boyda olacagını sanmıyorum 1.5 -2 cm daha uzun olur hoparlörlerden sebep)aynı ende (bu olabilir) ve adam gibi bir kamera ile çıkarsa note 4 ü gölgede bırakabilir. su geçirmez olucak deniliyor.seramik-slikon özelliğinden bahsediyor. çelikten daha sert malzeme, sertlik iki katına ve daha çizilmeye dayanıklı,htc one m8 arkası yanları çok çabuk çiziliyor,belkide çizilmesi zor bir telefon olur..anti-alerji ve anti-korozyon özellikleri olabileceği söyleniyor, seramik olduğu için düşmelerde kırılırmı çatlarmı sakıncası olabilir..seramik özelliği kesin değil göreceğiz bakalım neymiş .ayrıca bu rengin aynı htc one m8 gibi altın ve diğer renkleride çıkacaktır.eylülde çıkacak gibi note 4 e rakip. htc samsung savaşları son hız :) htc donanım olarak htc one m8 alanları ezmiş olucak bu telefonla çünkü htc one max htc one la aynı donanımdaydı.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
768 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc