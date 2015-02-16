HTC One M8i ile iddialar gündeme gelmeye başladı





HTC'nin bu yıl One M9 ile yeni bir cihaz serisine başlayacağını beklerken, firmanın geçen yıldan bazı başarıları bu yıla miras olarak aktaracağı bilgisi geldi. Bu miras One M8i modeli olacak.





Upleaks tarafından verilen bilgilere göre HTC, orta seviyeye yönelik olarak One M8i modelini hazırlıyor. Model One M8 modelinin tasarım ve donanım dahil pek çok özelliğini bünyesinde barındıracak. Ancak temel farklılık işlemcide ortaya çıkacak.





One M8i modeli 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetini temel alacak. 4 adet çekirdek 1GHz saat hızında, 4 adet çekirdek 1.7GHz saat hızında çalışan yongaseti yanında arka Duo Camera setinde 13MP ve 2MP çözünürlüğünde sensörler yer alacak. Ayrıca ön kamera da 5MP çözünürlüğünde olacak.





Bunun haricinde 2GB DDR3 RAM, BoomSound ses sistemi, NFC, Bluetooth şeklinde özellikler aynı kalırken, 3000mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi ve Sense 7 arayüzü de yenilikler arasında.





HTC One M8i modeli ile ilgili bilinenler şimdilik bundan ibaret ve cihazın ne zaman tanıtılacağı da bilinmiyor. Ancak MWC 2015 etkinliğinde bazı konuların netliğe kavuşması bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/02/htc-one-m8i-reportedly-in-the-works-with-snapdragon-615-chipset/?utm_source=mobilerepublic