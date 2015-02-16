Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One M8i ile iddialar gündeme gelmeye başladı

4 yıl
2,7b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One M8i ile iddialar gündeme gelmeye başladı

HTC'nin bu yıl One M9 ile yeni bir cihaz serisine başlayacağını beklerken, firmanın geçen yıldan bazı başarıları bu yıla miras olarak aktaracağı bilgisi geldi. Bu miras One M8i modeli olacak. 

Upleaks tarafından verilen bilgilere göre HTC, orta seviyeye yönelik olarak One M8i modelini hazırlıyor. Model One M8 modelinin tasarım ve donanım dahil pek çok özelliğini bünyesinde barındıracak. Ancak temel farklılık işlemcide ortaya çıkacak. 

One M8i modeli 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetini temel alacak. 4 adet çekirdek 1GHz saat hızında, 4 adet çekirdek 1.7GHz saat hızında çalışan yongaseti yanında arka Duo Camera setinde 13MP ve 2MP çözünürlüğünde sensörler yer alacak. Ayrıca ön kamera da 5MP çözünürlüğünde olacak. 

Bunun haricinde 2GB DDR3 RAM, BoomSound ses sistemi, NFC, Bluetooth şeklinde özellikler aynı kalırken, 3000mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi ve Sense 7 arayüzü de yenilikler arasında. 

HTC One M8i modeli ile ilgili bilinenler şimdilik bundan ibaret ve cihazın ne zaman tanıtılacağı da bilinmiyor. Ancak MWC 2015 etkinliğinde bazı konuların netliğe kavuşması bekleniyor. 

http://www.ubergizmo.com/2015/02/htc-one-m8i-reportedly-in-the-works-with-snapdragon-615-chipset/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
2000'den girer artık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

2000'den girer artık

2400-2500 diyorum ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
3000 mah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
bir telefon yapıldı ise özellikle üst seviyede i vs gibi harfleri koyup ısıtıp ısıtıp piyasaya sürmenin bir espirisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
Özellikleri çok güzel duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
bu 3000mah gelsin işte neyi bekliyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Uygun fiyat yapsın cok iyi olur ama Htc ve uygun fiyat biraz garip oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 4 yıl
8 çekirdekli işlemciler acaba kağıt üstündeki kadar iyi çalışıyor mu?
4*1 + 4*1.7 yerine direk dört çekirdekli 2.5ghz hızında işlemci koysalar daha mı verimli olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hop-e3 4 yıl antonidas
antonidas

8 çekirdekli işlemciler acaba kağıt üstündeki kadar iyi çalışıyor mu?
4*1 + 4*1.7 yerine direk dört çekirdekli 2.5ghz hızında işlemci koysalar daha mı verimli olur.

8 çekirdekli islemcilerin temel işlevi telefonu daha az yormak ve şarj süresini uzatmak.

güçlü uygulamalar için güçlü işlemci devreye giriyor. Normal uygulamalar için yavaş işlemci devreye giriyor.

2 veya 2.5 ghz işlemci koysalar süper olur yalnız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkuncand 4 yıl
Amiral gemide 2600 mah pil varken, böyle bir habere inanmak güç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
ucuz geleceğini hiç zannetmiyorum. mini 2'nin fiyatı ortada. bu mini 2'ye fiyat olarak bindirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 4 yıl
Şimdi bendeki m8 in tip olarak aynısını yapar da ucuza satarsa olmaz o iş, ayrıca orta seviye diyor kamera daha kaliteli, bir de 3000 mah batarya aynı kalacak derken ??
tamamen saçmalık olur bakınca ayırt edilebilmesi gerek yoksa küstürür tüm m8 kullanıcılarını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 4 yıl
tutar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2739 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Ekran 4 yıl Apple TV Alternatifleri 4 yıl Donanım Haber: "Donanım dünyası nereye gidiyor?" 4 yıl Mobilite: Zenfone 2 modelleri, Lenovo güncelleme takvimi, HTC M9 detayları, Exynos 7420 performansı, Galaxy S6 gelişmeleri ... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim