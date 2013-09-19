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HTC One Max ve Galaxy Note 3 yanyana görüntülendi

5 yıl
1,8b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One Max ve Galaxy Note 3 yanyana görüntülendi

Yılın başından bu yana One ve One Mini ile akıllı telefon pazarında pay arayan Tayvanlı HTC, One Max adında yeni bir Phablet modelinin daha hazırlıklarını sürdürüyor.

Kesin tarih belli olmasa da kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen HTC One Max modeli ile ilgili yeni bir görsel daha internete sızdı. Modelin boyutlarının anlaşılması açısından yapılan karşılaştırmada HTC One Max ve en yakın rakibi Galaxy Note 3 yer alıyor.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla HTC One Max, boyutu açısından Galaxy Note 3'ten oldukça büyük. One Max modelinde 5.9 inçlik bir ekran bulunması beklenirken, Galaxy Note 3 modelinde ise 5.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Yorumlar modelin elde tutulmasının daha da zorlaşacağı yönünde.

Bunun yanında modelin işlemcisi konusundaki belirsizlik ise devam ediyor. Snapdragon 800 çözümü ile başlayan iddialar sızıntılar arttıkça değişmeye başladı. Modelin Snapdragon S4 Pro gibi eski bir işlemci ile geleceği ortaya çıkarken, son benchmark skorlarında ise modelin işlemcisinin APQ8064T olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan modelde Snapdragon 600 işlemcisi olacağı ihtimali güçleniyor. Model AnTuTu testlerinden 26417 puan almayı başarmış.

Eğer skorlar gerçeği yansıtıyorsa, One Max modeline One modelinin sadece boyut olarak büyümüş hali gözüyle bakabiliriz. Zira her ikisi de hemen hemen aynı donanımı sunacak. Ancak kamerada ve bataryada farklılık bekleniyor. Bir de parmak izi okuyucu mevcut. 2GB RAM, Snapdragon 600 işlemci, 5.9 inçlik Full HD ekran, BoomSound ses sistemi, 5MP çözünürlükte Ultra Piksel kamera, 3300mAh batarya, 16GB depolama kapasitesi şeklinde bilinen özellikler mevcut. 

Ayrıca HTC One Max modelinde özel bir batarya optimizasyonu ve çıkarılabilir arka kapak olacağı daha önce Erdi Özüağ tarafından dile getirilmişti.  

http://vr-zone.com/articles/htc-one-max-benchmark-score-spotted-online/56898.html Yorum Yaz
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tekin-71 5 yıl en beğenilen
Note 3 yine rakipsiz kaldı
Yanıtla +25
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darkaura 5 yıl
galaxy note ilk ciktiginda gun gelcek o bile cuce kalcak deseler gulerdim. note3 onemaxin yaninda s4 gibi durmus.
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-hay@let- 5 yıl
Full Alüminyum bir HTC ONE MAX 3-5 kg eder heralde :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Aralarındaki fark 1cm bile değil yan yana resimleri var nette note 3 cebe giriyor one maxta girer diger özelliklere gelince radyosu flash playerı olmayan tek bir mono hoperlör ve kasan stabil olmayan note heleki güneş altında bile görünmeyen o ekranıyla nal toplar max ve z1 in ardından ama malesef ülkemizde samsung satıcılara pirim reklam vs veriyor standlar açıp plastik ucuz çöpünü saf halkımıza itina ile kakalıyor vebali büyük 2 milyara çıkan s4 3 ayda 1600 e düştü one x 2 sene önce çıktı hala 1600 hesabını size bırakıyorum....
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BekleGeliyorum 5 yıl
Htc one max nasıl taşınacak cebe girmez o
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okanrua 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aralarındaki fark 1cm bile değil yan yana resimleri var nette note 3 cebe giriyor one maxta girer diger özelliklere gelince radyosu flash playerı olmayan tek bir mono hoperlör ve kasan stabil olmayan note heleki güneş altında bile görünmeyen o ekranıyla nal toplar max ve z1 in ardından ama malesef ülkemizde samsung satıcılara pirim reklam vs veriyor standlar açıp plastik ucuz çöpünü saf halkımıza itina ile kakalıyor vebali büyük 2 milyara çıkan s4 3 ayda 1600 e düştü one x 2 sene önce çıktı hala 1600 hesabını size bırakıyorum....

s pen özelliği yüzünden alıyor birçok kişi note modellerini. bende şaşıyorum neden bu kadar büyük telefon yaparlarda bir kalem sığdırmazlar bu cihazlara.
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MOONRISE 5 yıl
bu cihazlardan TAŞINMAZ VERGİSİ ALINIR
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DH Misafiri 5 yıl
kendi gözünüzle görün böyle çaprazlama çekilmiş fotoda ben size iphone5 i bile notedan büyük gösteririm büyüklük farkı s4 ile htc one nasılsa işte öyle olacak max ile note 3 ün geri kalan herşeyde benzer gelelim farklara biri aleminyum şık diazy diğeri leğen gibi bir plastik pide gibi köşeler ses desen çift hoperlör sterio gene ezip geçecek ekran desen biri ips3 diğeri amoled dört mevsim güneş tepede bir ülkede yaşayıp güneş altında görünmeyen amolede para vermeyi aklım almıyor bataryada kafa kafaya olacaktır ne kaldı geriye kalem way be ne kalemmiş arkadaş steve jobsın dediği gibi dokunmatik ekrana kalem takmak yapsa yapsa samsungun yapacağı bir iştir gereksiz saçma sapan isveççakısının kürdanı gibi ve yer israfı telde sony ulra ve max arasında kalırım ama sony abartı cebe sığmaz max alırım büyük ihtimal bu arada 3 aydır one kullanıyorum çoook memnunum size kaleminizle mutlulular dilerim
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okan_cehapelioglu 5 yıl
oha note3 bile yanında küçüçük kalmış bu harbi taşınmaz
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muhamnet 5 yıl
farklı boyuttaki telefonları satın almak için direnç göstermem ama bu harbiden b.kunu çıkarmak olmuş.
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Genç Düşünür 5 yıl
Taşımak zor olacak gibi.
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yasinadin 5 yıl
Note 3 tasinabilirlik olarak telefonda sınır boyuttur , one max 5.9 u note3 boyutuna sığdırsaymıs ve birde kalem koysaymis iste ozaman rakip olabilirmis ama bu boyutlarla ne one max ne z ultra , hemen hemen z1le ayni boyut olan note3 e rakip bile olamaz.
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darkaura 5 yıl yasinadin
yasinadin

Note 3 tasinabilirlik olarak telefonda sınır boyuttur , one max 5.9 u note3 boyutuna sığdırsaymıs ve birde kalem koysaymis iste ozaman rakip olabilirmis ama bu boyutlarla ne one max ne z ultra , hemen hemen z1le ayni boyut olan note3 e rakip bile olamaz.

aynen. surda one max ve z ultrayi atesli sekilde savunan arkadaslar bile is telefoncuda karar verme noktasina gelince boyut yuzunden geri adim atacaklardir, eminim. note basarili olduysa en buyuk ekrani insanin yaninda tasiyabilcegi bir olcuye getirme gayretiyle basarili oldu. simdi aynisini lg yeni g2 modeliyle yapiyor. onunda basarili olcagindan bir suphem yok.
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EmreTheBand 5 yıl
One max ne igren duruyor oyle benim s4un acilis kutusu kalinliginda
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DH Misafiri 5 yıl
Dr_Unknown
Nereye sokacaklar bunu !?

G.tümüze sokacaz.
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Fear of the Dark 5 yıl
Berbat
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DH Misafiri 5 yıl
Su fotoya bakip boyut farkini anlayan arkadaslarda farkli bir goz var sanirim
En fazla 8-9 mm uzunluk 2-3 mm de genislik farki vardir Son islemciyle gelirse ses kalitesi ve lcd ekran farkiyla her turlu max alinir mp boyutunu arttirmalari iyi olmus
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manco06 5 yıl
Su fotoya bakip boyut farkini anlayan arkadaslarda farkli bir goz var sanirim
En fazla 8-9 mm uzunluk 2-3 mm de genislik farki vardir Son islemciyle gelirse ses kalitesi ve lcd ekran farkiyla her turlu max alinir mp boyutunu arttirmalari iyi olmus
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