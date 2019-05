HTC One Max ve Galaxy Note 3 yanyana görüntülendi

Yılın başından bu yana One ve One Mini ile akıllı telefon pazarında pay arayan Tayvanlı HTC, One Max adında yeni bir Phablet modelinin daha hazırlıklarını sürdürüyor.





Kesin tarih belli olmasa da kısa süre içerisinde tanıtılması beklenen HTC One Max modeli ile ilgili yeni bir görsel daha internete sızdı. Modelin boyutlarının anlaşılması açısından yapılan karşılaştırmada HTC One Max ve en yakın rakibi Galaxy Note 3 yer alıyor.





Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla HTC One Max, boyutu açısından Galaxy Note 3'ten oldukça büyük. One Max modelinde 5.9 inçlik bir ekran bulunması beklenirken, Galaxy Note 3 modelinde ise 5.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Yorumlar modelin elde tutulmasının daha da zorlaşacağı yönünde.





Bunun yanında modelin işlemcisi konusundaki belirsizlik ise devam ediyor. Snapdragon 800 çözümü ile başlayan iddialar sızıntılar arttıkça değişmeye başladı. Modelin Snapdragon S4 Pro gibi eski bir işlemci ile geleceği ortaya çıkarken, son benchmark skorlarında ise modelin işlemcisinin APQ8064T olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan modelde Snapdragon 600 işlemcisi olacağı ihtimali güçleniyor. Model AnTuTu testlerinden 26417 puan almayı başarmış.





Eğer skorlar gerçeği yansıtıyorsa, One Max modeline One modelinin sadece boyut olarak büyümüş hali gözüyle bakabiliriz. Zira her ikisi de hemen hemen aynı donanımı sunacak. Ancak kamerada ve bataryada farklılık bekleniyor. Bir de parmak izi okuyucu mevcut. 2GB RAM, Snapdragon 600 işlemci, 5.9 inçlik Full HD ekran, BoomSound ses sistemi, 5MP çözünürlükte Ultra Piksel kamera, 3300mAh batarya, 16GB depolama kapasitesi şeklinde bilinen özellikler mevcut.





Ayrıca HTC One Max modelinde özel bir batarya optimizasyonu ve çıkarılabilir arka kapak olacağı daha önce Erdi Özüağ tarafından dile getirilmişti.

http://vr-zone.com/articles/htc-one-max-benchmark-score-spotted-online/56898.html