HTC One X ve HTC One X+ modellerinin artık güncelleme almayacağı resmi olarak doğrulandı

Tayvanlı HTC'nin 2012 yılının iki amiral gemi modeli akıllı telefonu olarak kabul edilen One X ve One X+ modellerinin Android 4.2.2 sürümünden daha ilerisine güncellenmeyeceğini sizlere bildirmiştik.





HTC One X ve One X+ modellerinin Android 4.2.2 ve Sense 5 arayüzünde kalmasına neden olacak bu gelişme kullanıcıları da bir hayli üzmüştü. HTC tarafından gelişme ilgili resmi açıklama da geldi.





HTC, iki modelinin güncelleme almayacağını onaylamakla birlikte kullanıcılarının kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini de belirtiyor. Firmanın resmi açıklaması şu şekilde:





"HTC, HTC One X ve HTC One X+ modellerinin bundan sonra Sense 5 ile Android 4.2.2'den daha ileri sürümlerine güncelleme yapılmayacağını onaylamaktadır. Bu haberin HTC kullanıcılarını üzdüğünün farkındayız ancak müşterilerimizin HTC One X ve HTC One X+ ürünlerimizin mükemmel kamera ve üstün ses deneyimini yaşatmak için tasarlandığını ve bu konu hakkında kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini önemle vurgularız."