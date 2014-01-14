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HTC One X ve HTC One X+ modellerinin artık güncelleme almayacağı resmi olarak doğrulandı

5 yıl
16,6b
1
134
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One X ve HTC One X+ modellerinin artık güncelleme almayacağı resmi olarak doğrulandı

Tayvanlı HTC'nin 2012 yılının iki amiral gemi modeli akıllı telefonu olarak kabul edilen One X ve One X+ modellerinin Android 4.2.2 sürümünden daha ilerisine güncellenmeyeceğini sizlere bildirmiştik. 

HTC One X ve One X+ modellerinin Android 4.2.2 ve Sense 5 arayüzünde kalmasına neden olacak bu gelişme kullanıcıları da bir hayli üzmüştü. HTC tarafından gelişme ilgili resmi açıklama da geldi. 

HTC, iki modelinin güncelleme almayacağını onaylamakla birlikte kullanıcılarının  kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini de belirtiyor. Firmanın resmi açıklaması şu şekilde:

"HTC, HTC One X ve HTC One X+ modellerinin bundan sonra Sense 5 ile Android 4.2.2'den daha ileri sürümlerine güncelleme yapılmayacağını onaylamaktadır. Bu haberin HTC kullanıcılarını üzdüğünün farkındayız ancak müşterilerimizin HTC One X ve HTC One X+ ürünlerimizin mükemmel kamera ve üstün ses deneyimini yaşatmak için tasarlandığını ve bu konu hakkında kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini önemle vurgularız."

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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
"HTC One X ve HTC One X+ ürünlerimizin mükemmel kamera ve üstün ses deneyimini yaşatmak için tasarlandığını ve bu konu hakkında kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini önemle vurgularız."
Lafa bak. Puahahahah.
"Yahu elinizdeki telefonun kamerası falan var. Eee sesi de çıkıyor.
Alın kullanın işte. Bunu bulduğunuza şükredin. Bir de utanmadan güncelleme mi istiyorsunuz?"
gibi bir şey...
"HTC One X ve HTC One X+ ürünlerimizin mükemmel kamera ve üstün ses deneyimini yaşatmak için tasarlandığını ve bu konu hakkında kendilerini güven içinde hissetm...
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Nokia Specialist 5 yıl
Geçen yıl yazın 920 ile One X arasında kalmıştım, aralarında sayışma yaparak 920 almıştım.

Tegra 3'ün saçma sapan problemlerini okuyunca cihazdan soğumuştum zaten, iyi ki 920 almışım



Şimdi beni yine eksiye boğacaklar ama ya S3 ya Note2 ya HTC OneX ya da L920 alacaktım o zamanlar G2 yoktu piyasada adam akıllı telefon da yoktu, ben de 920 aldım. O zamanlar G2 920 ile üç aşağı beş yukarı olsa kesinlikle G2 alırdım
Geçen yıl yazın 920 ile One X arasında kalmıştım, aralarında sayışma yaparak 920 almıştım.Tegra 3'ün saçma sapan problemlerini okuyunca cihazdan soğu...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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iboocum 5 yıl
güzelim telefonları hiç ettiler one s 'i saymıyorum bile beter ol htc
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1 Avatar
TickTok 4 yıl
HTC One X+ güncelleme almıyor şaka gibi.Bir ara dünyanın en hızlı işlemcisi o telefonda diye hatırlıyorum.
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muzlupuding 4 yıl
Tam da sipariş vermek üzereyken bu haberi okumam iyi oldu
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaslar benım telefonum htc one xl ve surum 4.1.1 en azından 4.2 ye yukseltmek ıstıyorum yazılım guncellemesıne baktıgım zaman ise hıc bı guncelleme olmadıgını soyluyor ne yapmalıyım?
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system electronıc 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaslar benım telefonum htc one xl ve surum 4.1.1 en azından 4.2 ye yukseltmek ıstıyorum yazılım guncellemesıne baktıgım zaman ise hıc bı guncelleme olmadıgını soyluyor ne yapmalıyım?

varsa da güncelleme bence,batarya performansı bariz bir şekilde düşüyor
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DH Misafiri 4 yıl
ulan htc one-x alıcaktım baaktım güncelleme yok almıom mk General Mobile Discovery Elite daha iyi gibi geldi
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Roark 5 yıl
Onu bunu bilmem burada suç tamamen Nvidia'nındır. zaten bir daha adam akıllı hiç bi firma bunlardan bişey almadı. Bakın ONE modeli 6 tane güncelleme aldı 14 ayda, halen almaya devam ediyor ve alacak. bi kaç güne sense 6 da gelecek. nvidia yarı yolda koydu Htc ne yapsın?
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CocaBJK 5 yıl
bir daha htc samsung tövbe apple en çok biz eleştirdik adamların güncelleme her telefonu kapsıyor telefonun kaldırtan sonra sıkıntı yok dio.
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DH Misafiri 5 yıl
Tarih 14.05.2014 saat 08:05 güncelleme geldi ve yükledim. (htc one x +)
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system electronıc 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tarih 14.05.2014 saat 08:05 güncelleme geldi ve yükledim. (htc one x +)

sistem güncellemesi :)
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DH Misafiri 5 yıl
ya arkadaşlar arkadaşlar bilip bilmeden yorum yazıyorsunuz bilmediğiniz tanımadığınız firma üzerine laf atıyorsunuz 20 yıldır gsm teknisyeniyim ayıptır hata ediyorsunuz bir günceleme üzerine alay edip yerden yere vuruyorsunuz haklısınız samsung kullanıp bir düşmede ekranı kırıp 350 veya 500 para ödeyip bizleri sizler övüyorsunuz saygılarımla
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DH Misafiri 5 yıl
Htc onex kullaniyorum kamerasi super demis ama sadece arka kamerasi iyi.ön kamerada kendimi goremiyorum bile
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system electronıc 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Htc onex kullaniyorum kamerasi super demis ama sadece arka kamerasi iyi.ön kamerada kendimi goremiyorum bile

abarttın hocam...
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DH Misafiri 5 yıl
Htc one x kullanicisiyim 1900 tl aldim ve güncelleme alamiycam yazıklar olsun bide sampiyon lar ligine sponsor olmuşlar en kisa zamanda elimden cikaricam al Iste 1 sene olmus destegi kes hangi tlf alacağımı şaşırdim ama htc mi asla bi daha kullanmam yazık Cok yazık
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ceremony 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Htc one x kullanicisiyim 1900 tl aldim ve güncelleme alamiycam yazıklar olsun bide sampiyon lar ligine sponsor olmuşlar en kisa zamanda elimden cikaricam al Iste 1 sene olmus destegi kes hangi tlf alacağımı şaşırdim ama htc mi asla bi daha kullanmam yazık Cok yazık

HTC One X'mi 1900 liraya satin aldiniz? Benim bildigim bu telefon asla 1900 liradan satilmadi. 2 sene once ciktiginda 1500-1600 fiyat araliginda satiliyordu. Ama HTC One diyorsaniz onu bilemem.
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GeCCe 5 yıl
Bu süper zeka HTC'den Desire HD aldim 1100 lira para verdim, 1 yıl olmadı güncelleme desteğini çektiler öylece kaldım.. Cok fazla önem teşkil etmiyor bu durum benim için ama yani insan 1000 liranin uzerinde bir parayi telefona veriyor ve daha 1 yıl olmadan telefon kendi üreticisi tarafindan tarihi eser muamelesi goruyorsa haliyle sinir bozucu oluyor..

Şimdi ayni seyi one serisine yapiyor ki daha şunun şurasinda ne kadar oldu bu seri çıkalı.. Anlaşılan htc bu tutumundan vazgecmeyecek. One modelini inceliyordum şu sıralar ama sırf bu yazilim destegini keseceklerini bildigim icin sadece incelemeyle yetinecegim sanirim.
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DH Misafiri 5 yıl
Htc'ye güven olmuyor.Bende 2012 senesinde One X almaya karar vermiştim,her türlü teknik özellikler vs. açıdan güvenemediğim için Samsung aldım rahat rahat kullanıyorum.Her ne kadar cihaz güncelleme alınca çağ atlamasa da zaman zaman güncelleme ile diğer cihazların yenilenip o cihazın yerinde sayması eksik bi durum.
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murdocklawless 5 yıl
üst seviye bir telefon en az iki sene boyunca güncelleme almalı. sat ve unut stratejisi güden firmaların durumları ortada.
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