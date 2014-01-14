HTC One X ve HTC One X+ modellerinin artık güncelleme almayacağı resmi olarak doğrulandı

Haber Editörü
Tayvanlı HTC'nin 2012 yılının iki amiral gemi modeli akıllı telefonu olarak kabul edilen One X ve One X+ modellerinin Android 4.2.2 sürümünden daha ilerisine güncellenmeyeceğini sizlere bildirmiştik.
HTC One X ve One X+ modellerinin Android 4.2.2 ve Sense 5 arayüzünde kalmasına neden olacak bu gelişme kullanıcıları da bir hayli üzmüştü. HTC tarafından gelişme ilgili resmi açıklama da geldi.
HTC, iki modelinin güncelleme almayacağını onaylamakla birlikte kullanıcılarının kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini de belirtiyor. Firmanın resmi açıklaması şu şekilde:
"HTC, HTC One X ve HTC One X+ modellerinin bundan sonra Sense 5 ile Android 4.2.2'den daha ileri sürümlerine güncelleme yapılmayacağını onaylamaktadır. Bu haberin HTC kullanıcılarını üzdüğünün farkındayız ancak müşterilerimizin HTC One X ve HTC One X+ ürünlerimizin mükemmel kamera ve üstün ses deneyimini yaşatmak için tasarlandığını ve bu konu hakkında kendilerini güven içinde hissetmeleri gerektiğini önemle vurgularız."
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Lafa bak. Puahahahah.
"Yahu elinizdeki telefonun kamerası falan var. Eee sesi de çıkıyor.
Alın kullanın işte. Bunu bulduğunuza şükredin. Bir de utanmadan güncelleme mi istiyorsunuz?"
gibi bir şey...
Tegra 3'ün saçma sapan problemlerini okuyunca cihazdan soğumuştum zaten, iyi ki 920 almışım
Şimdi beni yine eksiye boğacaklar ama ya S3 ya Note2 ya HTC OneX ya da L920 alacaktım o zamanlar G2 yoktu piyasada adam akıllı telefon da yoktu, ben de 920 aldım. O zamanlar G2 920 ile üç aşağı beş yukarı olsa kesinlikle G2 alırdım