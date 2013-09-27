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HTC One için global Android 4.3 güncellemesi başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One için global Android 4.3 güncellemesi başladı

HTC'nin amiral gemi modeli One için Android 4.3 güncellemesini son aşamaya getirdiği daha önce firmadan elde edilen bilgilerde ortaya çıkmıştı. Firma beklendiği gibi Android 4.3 güncellemesini global olarak dağıtmaya başladı.

HTC One için Android 4.2.2 güncellemesi global olarak dağıtıma başladığında ABD versiyonlarının 4.1.2'de kaldığı doğrudan 4.3'e güncelleneceği açıklanmıştı. Yayınlanan Android 4.3 güncellemesi operatör bağlantılı modeller hariç tüm dünyada erişilebilir olacak. Operatör bağlantılı modeller ise Ekim ayından itibaren güncelleme almaya başlayacak.

Android 4.2.2 sürümünü kullananlar için Android 4.3 sürümü çok büyük yenilikler getirmiyor. Ancak HTC tarafından batarya şarj durum yüzde ikonu, düşük ışık performansında iyileştirmeler, galeri de iyileştirmeler, Sense 5 geliştirmeleri ve sistem stabilitesinin artırılması şeklinde yenilikler sunuluyor. Android 4.1.2 sürümü ile kullananlar için ise bunlara ek olarak Android 4.2 yenilikleri gelecek. 

Güncelleme hafta başında Tayvan'dan başladı ve ABD'ye kadar geldi. 2-3 hafta içerisinde tüm ülkelerdeki HTC One modellerinin Android 4.3 sürümüne güncellenmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-Android-4.3-update-rolling-out-brings-better-low-light-photos-and-home-key-mapping_id47791 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba ben nadir
HTC NOE ile HTC ONE MAX aynı ürün mü ikiside ayrı mı
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cagrimir 6 yıl
Darisi lg nin basina.
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xconnect 6 yıl
Stock kullananlara hayırlı olsun. Biz custom müdavimleri olarak dadına bakmıştık :-D
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Lady GarGara 6 yıl
Helal olsun HTC'ye. Değişim diye buna denir.
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