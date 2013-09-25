HTC, One modelini 8 çekirdekli işlemci ile güncelleyebilir





HTC'nin yılın başlarında tanıttığı amiral gemi modeli One, firmanın söz verdiği gibi şimdiye kadar bu yılın en iyi modeli olarak kaldı ve üzerine herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak HTC'nin yılın sonlarına doğru daha iyi bir model hazırladığı iddia ediliyor.





Bir Yunan kaynaktan sızdırılan Hakkında sayfasına göre One modeli daha güncel bir versiyon ile karşımıza çıkabilir. Geçen yıla bakıldığında bunun HTC One+ adını alabileceği düşünülüyor.





3GB RAM seviyesine sahip olan HTC One modeli 4.7 inçlik Full HD ekran yapısını koruyor. Ultra Pixel kamera ve 5. nesil WiFi da göze çarpan diğer ayrıntılar.





Ancak sayfada dikkat çeken modelin 8 çekirdekli bir işlemci taşıyor olduğu. Şu anda sadece MediaTek ve Samsung'un 8 çekirdekli işlemcileri olduğu düşünüldüğünde HTC'nin işlemci seçimini Samsung'dan yana kullanabileceği akla geliyor ki sızıntıların gerçek olma ihtimalini düşüren de bu oluyor.





Eğer iddialar gerçekse HTC verdiği sözü yerine getirmemiş olacak. Bu da tüketici tarafında eleştirileri yeniden ortaya çıkaracaktır. Yılın ikinci dönemi için HTC One Max adlı yeni bir Phablet modeli hazırlayan firmanın yılın sonlarında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/htc-prepping-one-octa-core-processor-3gb-ram.html