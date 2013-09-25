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HTC, One modelini 8 çekirdekli işlemci ile güncelleyebilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, One modelini 8 çekirdekli işlemci ile güncelleyebilir

HTC'nin yılın başlarında tanıttığı amiral gemi modeli One, firmanın söz verdiği gibi şimdiye kadar bu yılın en iyi modeli olarak kaldı ve üzerine herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak HTC'nin yılın sonlarına doğru daha iyi bir model hazırladığı iddia ediliyor.

Bir Yunan kaynaktan sızdırılan Hakkında sayfasına göre One modeli daha güncel bir versiyon ile karşımıza çıkabilir. Geçen yıla bakıldığında bunun HTC One+ adını alabileceği düşünülüyor.

3GB RAM seviyesine sahip olan HTC One modeli 4.7 inçlik Full HD ekran yapısını koruyor. Ultra Pixel kamera ve 5. nesil WiFi da göze çarpan diğer ayrıntılar. 

Ancak sayfada dikkat çeken modelin 8 çekirdekli bir işlemci taşıyor olduğu. Şu anda sadece MediaTek ve Samsung'un 8 çekirdekli işlemcileri olduğu düşünüldüğünde HTC'nin işlemci seçimini Samsung'dan yana kullanabileceği akla geliyor ki sızıntıların gerçek olma ihtimalini düşüren de bu oluyor. 

Eğer iddialar gerçekse HTC verdiği sözü yerine getirmemiş olacak. Bu da tüketici tarafında eleştirileri yeniden ortaya çıkaracaktır. Yılın ikinci dönemi için HTC One Max adlı yeni bir Phablet modeli hazırlayan firmanın yılın sonlarında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. 

http://www.androidheadlines.com/2013/09/htc-prepping-one-octa-core-processor-3gb-ram.html Yorum Yaz
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lordindarkness 5 yıl en beğenilen
Nedir bu yaratılmaya çalışılan algı anlayamıyorum. İnsanların aldığı telefondan daha iyisi çıkacak diye ödü kopuyor. Arkadaşlar Android platformunda bu olmak zorunda başka çözümü yok, iOS ile rekabet yılda tek cihaz ile olmaz. Samsung bir sürü üst seviye cihaz çıkartıyor kimsenin gıkı çıkmıyor, es kaza bir HTC haberi patladı mı vay efendim HTC söz vermişti.
Nedir bu yaratılmaya çalışılan algı anlayamıyorum. İnsanların aldığı telefondan daha iyisi çıkacak diye ödü kopuyor. Arkadaşlar Android platformunda bu olmak zo...
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jrvirus 5 yıl
güncellemeyedebilir
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Ñolofinwë 5 yıl neo01470
neo01470

Kardeşim firma olarak bir standartınız olsun kafaya estikçe model çıkarmayın !

HTC esasında bu sene ilk defa doğru, tüketicilerin istediği gibi bir politika izledi. One'dan sonra üst seviyeye ne çıkarttı bu adamlar? Sadece Butterfly S. Ki bu modelin amiral gemisi olmadığı da kesin. Samsung S4'e kaç farklı versiyon yaptı sene içerisinde. Sony desen Z'nin üstüne aynı sene içerisinde Z1'i çıkarttı ve Z2'yi sızdırdı. LG, G Pro'dan sonra G2 çıkarttı.

HTC ilk kez sene içerisinde 2. bir amiral gemisi tanıtmadı. Doğru olanı yaptı. Ama yine zararlı çıkacaklar. HTC One çok güzel bir telefon ama şu saatten sonra kimse Snapdragon 600 kullanan bir telefona 1500+ lira bayılmaz.
neo01470Kardeşim firma olarak bir standartınız olsun kafaya estikçe model çıkarmayın !HTC esasında bu sene ilk defa doğ...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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bellair 5 yıl
gta 5 aynı zamanda telefonlara çıktıda bizimmi haberimiz yok ? 8 çekirdek şuan için tamamen pazarlama hamlesinden öteye gidemez
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amönyak 5 yıl
8 çekirdeğe gerek yok daha masaüstünde kullanmıyor intel snapdragon 800 daha iyi
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PwaGG 5 yıl
kim ne derse desin butterfly s ile güncellediler htcyi s4 ise cıvkını çıkardılar ama türkiye için tek ve güçlü model octalı oldu. activede panel kamera ve tasarımdan kıstılar s800lü türkiyeye gelmicek
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hersene 1 telefon millet bıktı artık
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mehmedaltair 5 yıl
Yav he he


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Alın bu da benim telefonum
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foreveriphone 5 yıl
eeevrim
Varsın çıksın ben one dan son derece memnunum Teknoloji gelişmeli biz sadece her zaman en iyisine sahip olma güdümüzden vaz geçelim

en iyisine sahip olma güdün olmadığı içinmi htc one aldın
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Fx-7 5 yıl
@HtcSpecialist neredesin firuze :D
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onr5 5 yıl
Farzedelim bu iddia doğru. Peki seneye nasıl bir donanım sunucak.2014 çıkışlı telefonlar bu donanımın üstüne ne koyabilcek ?!
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hollowman_ 5 yıl
lordindarkness
Nedir bu yaratılmaya çalışılan algı anlayamıyorum. İnsanların aldığı telefondan daha iyisi çıkacak diye ödü kopuyor. Arkadaşlar Android platformunda bu olmak zorunda başka çözümü yok, iOS ile rekabet yılda tek cihaz ile olmaz. Samsung bir sürü üst seviye cihaz çıkartıyor kimsenin gıkı çıkmıyor, es kaza bir HTC haberi patladı mı vay efendim HTC söz vermişti.

Mevzu cem yılmazın mevzusu esasen. "ya bunun yenisi çıktı, bu eski" :) Millet garip.
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ZEUS__ 5 yıl
tane tane çekirdek saymak zorlaşacak, direkt 100 er gram koysunlar olsun bitsin.
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WB 5 yıl
Findik fistik koymadiktan sonra istedigin kadar cekirdek koy..
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