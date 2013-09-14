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HTC One modelinin de şampanya rengi gözüktü

5 yıl
798
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44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC One modelinin de şampanya rengi gözüktü

Piyasaya ilk başta gümüş ve beyaz renklerde çıkan sonrasında kırmızı ve metalik mavi renk seçenekleri kazanan HTC One, şimdi de şampanya rengi ile karşımıza çıkabilir.

Uzakdoğudan gelen görsellerde HTC One modelinin şampanya rengi taşıyan ön panelleri dikkat çekiyor. Panellerin henüz prototip bir cihaza ait olduğu düşünülüyor ve bu bakımdan kesin olarak bu rengin piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi yok. 

Apple'ın şampanya renkli iPhone 5S modelini tanıtmasından sonra HTC One'a ait böyle bir görselin sızdırılması da ilginç. Eğer görseller doğruysa HTC One beşinci renk seçeneğine de kavuşmuş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Gold-HTC-One-caught-on-camera_id47406 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Hayret iPhone altın ve benzeri renklerin patentini almayı nasıl unuttu
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neo01470 5 yıl
İphone olunca Altın, one olunca şampanya vay arkadaş..
1 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yapmayın be abicim kendinizi küçültüyosunuz
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kymelria 5 yıl
metal kasa

harici hafıza girişi iptali

şampanya rengi kasa

yakında iHTC diye telefon da çıkartır bunlar.



nokianın dediği gibi

taklit en iyi övülme biçimidir
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SuperSantorelli 5 yıl kymelria
kymelria

metal kasa

harici hafıza girişi iptali

şampanya rengi kasa

yakında iHTC diye telefon da çıkartır bunlar.



nokianın dediği gibi

taklit en iyi övülme biçimidir


Alakası yok taklit,aşağlama ve alaydan başka bir şey değildir hee pandomim yada oscarlık bi sanatçı değilseniz milyon-milyar dolarlık da bi yapımda yer almıyorsanız önemli bir kılık yada kişiliği ifşa etmeyecekseniz taklit soytarılıdan başka bişey değildir :)
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alp0007 5 yıl
Beğendim, 'ben evet diyorum'
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Brky 5 yıl
çöp
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kımyasal 5 yıl
Ben Apple ile Htc arasında bir birlerine bulaşmama anlaşması olduğunu düşünüyorum.Hatırlarsanız Apple ile Htc arasında mahkeme vardı ve Htc tıpış tıpış Apple'ın istedği şartlarda anlaşmaya vardı.Bunun ardından Htc one tasarım şekli olarak İphone ürünlerine benzesede,Apple hiç sesini çıkarmadı.Şimdide tasarım rengi aynı.
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1Kedi7Beni 5 yıl
İşte bunlar hep Nokia özentiliği
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mamilan 5 yıl
Alternatif iyidir :D
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Cyaßß 5 yıl
foruma bakıyorumda derdiniz nedir arkadaşlar ciddi şekilde merak ediyorum 2 telefonunda siyah modeli var sırf rengi için telefon alıyorsanız diyecek bişi yok zaten


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balcis 5 yıl
apple şampanya rengi çıkarınca kıro diye konuşanlar htc bunu yapınca hem taklit hem kıro demelerini geçtim hala apple'a çakacak yer arıyor. birader fanatik olduğunuzu kabullenin, bu konular hakkında ciddi ciddi konuşulmaz artık burda. herkes futbol takımı gibi telefon tutuyor.
dipnot: çöp.
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jporta 5 yıl
ozenilcek birsey olsa tamamda bu renk ozenilirmi
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
rengi önemli değil, I phone dan daha iyi bir telefon
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