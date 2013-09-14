HTC One modelinin de şampanya rengi gözüktü





Piyasaya ilk başta gümüş ve beyaz renklerde çıkan sonrasında kırmızı ve metalik mavi renk seçenekleri kazanan HTC One, şimdi de şampanya rengi ile karşımıza çıkabilir.





Uzakdoğudan gelen görsellerde HTC One modelinin şampanya rengi taşıyan ön panelleri dikkat çekiyor. Panellerin henüz prototip bir cihaza ait olduğu düşünülüyor ve bu bakımdan kesin olarak bu rengin piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi yok.





Apple'ın şampanya renkli iPhone 5S modelini tanıtmasından sonra HTC One'a ait böyle bir görselin sızdırılması da ilginç. Eğer görseller doğruysa HTC One beşinci renk seçeneğine de kavuşmuş olacak.

http://www.phonearena.com/news/Gold-HTC-One-caught-on-camera_id47406