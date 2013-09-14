HTC One modelinin de şampanya rengi gözüktü

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Piyasaya ilk başta gümüş ve beyaz renklerde çıkan sonrasında kırmızı ve metalik mavi renk seçenekleri kazanan HTC One, şimdi de şampanya rengi ile karşımıza çıkabilir.
Uzakdoğudan gelen görsellerde HTC One modelinin şampanya rengi taşıyan ön panelleri dikkat çekiyor. Panellerin henüz prototip bir cihaza ait olduğu düşünülüyor ve bu bakımdan kesin olarak bu rengin piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi yok.
Apple'ın şampanya renkli iPhone 5S modelini tanıtmasından sonra HTC One'a ait böyle bir görselin sızdırılması da ilginç. Eğer görseller doğruysa HTC One beşinci renk seçeneğine de kavuşmuş olacak.
http://www.phonearena.com/news/Gold-HTC-One-caught-on-camera_id47406 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
harici hafıza girişi iptali
şampanya rengi kasa
yakında iHTC diye telefon da çıkartır bunlar.
nokianın dediği gibi
taklit en iyi övülme biçimidir
Alakası yok taklit,aşağlama ve alaydan başka bir şey değildir hee pandomim yada oscarlık bi sanatçı değilseniz milyon-milyar dolarlık da bi yapımda yer almıyorsanız önemli bir kılık yada kişiliği ifşa etmeyecekseniz taklit soytarılıdan başka bişey değildir :)
dipnot: çöp.
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