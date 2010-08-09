HTC Schubert: Windos Phone 7'li akıllı telefon görüntülendi

Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar gün geçtikçe görüntülenmeye devam ediyor. Asus'un Windows Phone 7'li telefonunun ardından, akıllı telefon pazarına özellikle Android işletim sistemli telefonlarıyla damga vuran HTC'nin telefonu da gün ışığına çıkan modeller arasında yer aldı. HTC Schubert olarak isimlendirilmesi beklenen telefon, HTC'nin sade ve şık tasarımına sahip olarak hazırlanmış. Donanım özellikleri hakkında resmi bilgi olmamasına rağmen, Microsoft'un Windows Phone 7 için belirlemiş olduğu minimum donanım gereksinimlerini göz önüne aldığımız zaman sahip olacağı özellikler hakkında tahmin yürütülebilir. Bildindiği üzere Microsoft, Windows Phone 7 işletim sistemini kullanacak telefonlar, Windows, Geri ve Arama fonksiyonlarına atanmış fiziksel butonlar, en az 8 GB dahili hafıza, 1 GHz işlemci, 800 x 480 çözünürlüklü kapasitif ekran gibi özellikleri barındırmak zorunda olacaklar. Microsoft'un Windows Phone 7 için belirlediği minimum donanım gereksinimi ile ilgili haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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