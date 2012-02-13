HTC Sense 4.0'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

HTC'nin dünyanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu olacağı bildirilen Edge modelinin Android Central sitesi tarafından ele geçirilen güncelleme ROM'unda, Endeavor olarak muhtemelen MWC 2012 fuarında NVIDIA Tegra 3 işlemci ve 4.7 inçlik ekran ile lanse edileceğini belirtmiştik.





Site elde ettiği ROM'dan sadece bilgileri değil HTC'nin yeni kullanıcı arayüzü Sense 4.0'a ait kaliteli görselleri de internette paylaştı.





HTC'nin akıllı telefonlarında kullandığı ve rakiplerinden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi olan Sense arayüzü, bu yıl çıkacak modellerde 4.0 sürümü ile sunulacak. Her yeni sürümde kullanıcı tecrübesini geliştiren Sense arayüzü, 4.0 sürümü ile önemli bir adım daha atmış görünüyor.





Daha önce internete sızan HTC Ville'e ait videoda Sense arayüzü net olarak görülemiyordu. Yeni görseller pek çok soru işaretini de gidermiş oldu.





Resimlere bakıldığında önizleme modunda gömülü temaların ekran görüntüleri ile birlikte incelemeye sunulduğu görülüyor. Kilit ekranı şu anki 4 ikonlu ekranlar ile aynı. Farklı olan bu ekranda değişik bildirim seçeneklerinin kullanılması. Resimde favori kişi listesi görünüyor. Ekran sağa ve sola hareket ettirilerek kişi grupları arasında geçiş yapılabiliyor. Veya ekranda sadece gelen bildirimlerin listelendiği tek bir sayfa da oluşturulabiliyor. Burada borsa widget'ı, fotoğraf albümü gibi eklemeler yapmak mümkün.





Ana ekranda alt kısımdaki kısayol docku da tasarım olarak biraz daha değiştiği için ana ekranda biraz farklı görünüyor. Sense 4.0 arayüzünün yatay kullanım için de optimize edildiği dikkat çekiyor.





Bu yıl da HTC'nin en büyük kozlarından birinin Sense 4.0 arayüzü olacağı belirtiliyor. Daha olgun ve sofistike br tasarım ile yine büyük bir ilgi görecektir. HTC kendi arayüzü olmadan Android yüklü bir model satmıyor. Windows Phone modelleri ise kural gereği Microsoft'un Metro arayüzü ile sunuluyor.



