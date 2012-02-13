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HTC Sense 4.0'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

7 yıl
7,3b
1
33
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin dünyanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu olacağı bildirilen Edge modelinin Android Central sitesi tarafından ele geçirilen güncelleme ROM'unda, Endeavor olarak muhtemelen MWC 2012 fuarında NVIDIA Tegra 3 işlemci ve 4.7 inçlik ekran ile lanse edileceğini belirtmiştik.

Site elde ettiği ROM'dan sadece bilgileri değil HTC'nin yeni kullanıcı arayüzü Sense 4.0'a ait kaliteli görselleri de internette paylaştı.

HTC'nin akıllı telefonlarında kullandığı ve rakiplerinden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi olan Sense arayüzü, bu yıl çıkacak modellerde 4.0 sürümü ile sunulacak. Her yeni sürümde kullanıcı tecrübesini geliştiren Sense arayüzü, 4.0 sürümü ile önemli bir adım daha atmış görünüyor.

Daha önce internete sızan HTC Ville'e ait videoda Sense arayüzü net olarak görülemiyordu. Yeni görseller pek çok soru işaretini de gidermiş oldu.

Resimlere bakıldığında önizleme modunda gömülü temaların ekran görüntüleri ile birlikte incelemeye sunulduğu görülüyor. Kilit ekranı şu anki 4 ikonlu ekranlar ile aynı. Farklı olan bu ekranda değişik bildirim seçeneklerinin kullanılması. Resimde favori kişi listesi görünüyor. Ekran sağa ve sola hareket ettirilerek kişi grupları arasında geçiş yapılabiliyor. Veya ekranda sadece gelen bildirimlerin listelendiği tek bir sayfa da oluşturulabiliyor. Burada borsa widget'ı, fotoğraf albümü gibi eklemeler yapmak mümkün.

Ana ekranda alt kısımdaki kısayol docku da tasarım olarak biraz daha değiştiği için ana ekranda biraz farklı görünüyor. Sense 4.0 arayüzünün yatay kullanım için de optimize edildiği dikkat çekiyor.

Bu yıl da HTC'nin en büyük kozlarından birinin Sense 4.0 arayüzü olacağı belirtiliyor. Daha olgun ve sofistike br tasarım ile yine büyük bir ilgi görecektir. HTC kendi arayüzü olmadan Android yüklü bir model satmıyor. Windows Phone modelleri ise kural gereği Microsoft'un Metro arayüzü ile sunuluyor.  
HTC Sense 4.0'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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deadric 7 yıl en beğenilen
Telefonu alalım almasına da nerede o Natasha, Sofia, Karen, Laura vs.
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mami_24 7 yıl
cgdincer
kilit açma ekranındaki o halkayı hiç birşeyle alaka kuramıyorum, anlamsız birşeye hala devam ediyorlar değiştir abicim başka yaratıcı birşey yok sanki

mesela bir fikir söyleyinde ufkumuz açılsın
cgdincerkilit açma ekranındaki o halkayı hiç birşeyle alaka kuramıyorum, anlamsız birşeye hala devam ediyorlar değiştir abicim başka yaratıcı b...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 7 yıl
sense arayüzünü güncellemek için telefonuda yazılım bakımından güncellemek gerekir mi ? yani sense 4.0 kullak ıcın cihazi android 4.0 ice cream sandwiche yükseltmemiz mi gerkiyor ?
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sertacarslan 7 yıl
yahoomahoo
sertacarslan Sense arayuzunu 5-6 senedir cesitli htc telefonlarda kullanirim, hatta bir sure toshiba g900umde bile custom rom ile kullanmistim. Her surumde daha da guzel bir sekle burunuyor. Fazla pil ya da hafiza tuketmesi konusu hep abartiliyor, pili tuketen sensein kendisi degil. Telefonum (evo 3d) sabah altidan beri acik, pilin %80i dolu halen, uc tane de mail hesabim var, aktif. Kullanmaya baslayinca pili neyin tukettegini goruyorsunuz; ekran... Ayrica kullanmadan bol keseden sallayanlar bilmezler, ram yetmezse sense kendisini kapatir, ihtiyac ortadan kalkinca kendisini tekrar yukler...
Peki sizce ics güncellemesinden sonra ekranın bu pil yeme sıkıntısına bir çözüm bulabilecekler mi?

Bulamayacaklar maalesef.
LCD ekran led teknolojilerine göre daha fazla pil tüketiyor.
HTC'nin en çok eleştirilen iki zayıf noktasından birisi de ekran zaten (diğeri de hafıza konusu)...
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K_Spartakus 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

yahoomahoo

sertacarslan Sense arayuzunu 5-6 senedir cesitli htc telefonlarda kullanirim, hatta bir sure toshiba g900umde bile custom rom ile kullanmistim. Her surumde daha da guzel bir sekle burunuyor. Fazla pil ya da hafiza tuketmesi konusu hep abartiliyor, pili tuketen sensein kendisi degil. Telefonum (evo 3d) sabah altidan beri acik, pilin %80i dolu halen, uc tane de mail hesabim var, aktif. Kullanmaya baslayinca pili neyin tukettegini goruyorsunuz; ekran... Ayrica kullanmadan bol keseden sallayanlar bilmezler, ram yetmezse sense kendisini kapatir, ihtiyac ortadan kalkinca kendisini tekrar yukler...
Peki sizce ics güncellemesinden sonra ekranın bu pil yeme sıkıntısına bir çözüm bulabilecekler mi?


Bulamayacaklar maalesef.
LCD ekran led teknolojilerine göre daha fazla pil tüketiyor.
HTC'nin en çok eleştirilen iki zayıf noktasından birisi de ekran zaten (diğeri de hafıza konusu)...

sertac kardeş , söyleidğin gibi ekran ve hafıza eleştirilerinin dışında göze batan birşeyi yok benim düşünceme göre .....htc sense 3.0 sürümü ağır olduğu için fazla zaman kaybetmeden daha hafif olan sense 3.5 sürümünü kullanıcılara sundular . htc sense 4.0 sürümü daha da iyi olucaktır mutlaka .
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janparey 7 yıl
snuffxxx
windows telefonlar tek işlemci ile canavar gibi hızlıyken bunlar daha 2 çekirdeklisini verimli kullanamayıp 4e geçiyorlar. suyu çıktı bu işin iyice, en temizi şu nokiaları görmek ve ona göre bir karar vermek!

windows phone'da bu kadar görsellik bu kadar işlevsellik vardı değil mi?Doğru
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tanreall 7 yıl
Sürekli yenilenen arayüzler yerine, bataryayı daha iyi kullanan cihazlar üretilmeli. Yeni sürümler anlamsız gelmeye başladı artık. HD2 Leo bile çok iyi bir cihazdı fakat enkaz bataryası yüzünden kullanamadım güzelim aleti.
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K_Spartakus 7 yıl
sertacarslan
Sense arayuzunu 5-6 senedir cesitli htc telefonlarda kullanirim, hatta bir sure toshiba g900umde bile custom rom ile kullanmistim. Her surumde daha da guzel bir sekle burunuyor. Fazla pil ya da hafiza tuketmesi konusu hep abartiliyor, pili tuketen sensein kendisi degil. Telefonum (evo 3d) sabah altidan beri acik, pilin %80i dolu halen, uc tane de mail hesabim var, aktif. Kullanmaya baslayinca pili neyin tukettegini goruyorsunuz; ekran...Ayrica kullanmadan bol keseden sallayanlar bilmezler, ram yetmezse sense kendisini kapatir, ihtiyac ortadan kalkinca kendisini tekrar yukler...

arkadaşım sen doğrusunu yazıdğın halde hala insanlar sense'in çok ram yediğinden dem vurucaklar . htcden bu işi diğerlerinden daha iyi yapıyor .
htc hem sense hemde yeni modeliyle tekrar çıkış yapacaktır .
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Mellkor 7 yıl
Malzeme kalitesi, sens arayuzu islemci o.k. peki dahili hafiza pil ve ram ne durumda acaba? gene ayni taktik ile sunmasalar
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DH Misafiri 7 yıl
sense ve android just like romeo and juliet :)
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DH Misafiri 7 yıl
ne zaman telefon yapsa dahili hafızayı küçük tutuyor ayıptır yazıktır günahtır
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DH Misafiri 7 yıl
mami_24
cgdincerkilit açma ekranındaki o halkayı hiç birşeyle alaka kuramıyorum, anlamsız birşeye hala devam ediyorlar değiştir abicim başka yaratıcı birşey yok sanki
mesela bir fikir söyleyinde ufkumuz açılsın

Aynen bi fikir söyele.
Napsın htc iphone veya samsungun un kilit açma ekranlarınımı kopyalasın.
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DH Misafiri 7 yıl
Sense farki...
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sertacarslan 7 yıl
Sense arayuzunu 5-6 senedir cesitli htc telefonlarda kullanirim, hatta bir sure toshiba g900'umde bile custom rom ile kullanmistim. Her surumde daha da guzel bir sekle burunuyor. Fazla pil ya da hafiza tuketmesi konusu hep abartiliyor, pili tuketen sense'in kendisi degil. Telefonum (evo 3d) sabah altidan beri acik, pilin %80'i dolu halen, uc tane de mail hesabim var, aktif. Kullanmaya baslayinca pili neyin tukettegini goruyorsunuz; ekran...
Ayrica kullanmadan bol keseden sallayanlar bilmezler, ram yetmezse sense kendisini kapatir, ihtiyac ortadan kalkinca kendisini tekrar yukler...
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yahoomahoo 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Sense arayuzunu 5-6 senedir cesitli htc telefonlarda kullanirim, hatta bir sure toshiba g900'umde bile custom rom ile kullanmistim. Her surumde daha da guzel bir sekle burunuyor. Fazla pil ya da hafiza tuketmesi konusu hep abartiliyor, pili tuketen sense'in kendisi degil. Telefonum (evo 3d) sabah altidan beri acik, pilin %80'i dolu halen, uc tane de mail hesabim var, aktif. Kullanmaya baslayinca pili neyin tukettegini goruyorsunuz; ekran...

Ayrica kullanmadan bol keseden sallayanlar bilmezler, ram yetmezse sense kendisini kapatir, ihtiyac ortadan kalkinca kendisini tekrar yukler...

Peki sizce ics güncellemesinden sonra ekran'ın bu pil yeme sıkıntısına bir çözüm bulabilecekler mi?
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