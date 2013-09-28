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"HTC, Snapdragon 800'lü yeni bir Butterfly modeli hazırlıyor"

5 yıl
1,2b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Full HD ekranlı ilk akıllı telefon kabul edilen Butterfly modeli ne yazık ki bu ünvanını global piyasayalara götüremedi. Droid DNA olarak ABD'de ve Butterfly J olarak Japonya'da satışa çıkan Butterfly, çok kısıtlı bir bölgede satışlarına devam etti.

Ülkemize geçtiğimiz aylarda uğrayan Butterfly modelinin kısıtlı satışları yine de HTC'yi memnun etti ve Butterfly S adında daha gelişmiş bir model piyasaya sürüldü. Kaynaklar HTC'nin Butterfly modelinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösteriyor.

Kaynaklara göre HTC, Snapdragon 800 çözümü taşıyan yeni bir Butterfly modelinin hazırlığı içerisinde. CES 2014 fuarında tanıtılacağı belirtilen Butterfly 2 modeli 5.2 inçlik Full HD ekrana sahipken, su geçirmeyen bir yapıda olacak. Modelin boyutlarına göre LG G2 ile doğrudan rekabete gireceği anlaşılıyor.

Bunun haricinde model ile ilgili bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Butterfly 2 modelinin gelecek yıl ki amiral gemi modeli olacağını savunuyor. Ancak bugüne kadar bölgesel satışın ötesine geçemeyen Butterfly serisinin bunu başarması biraz zor görünüyor. 

http://vr-zone.com/articles/forget-one-max-waterproof-htc-butterfly-2-coming-january-2014-s800-cpu/58241.html Yorum Yaz
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Golden Gate 5 yıl en beğenilen
Yakında snapdragon 800 ' lü 3310 ' lar piyasada olacakmış .

800 ' ün girmediği bir tek o kalmıştı ...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yakında snapdragon 800 ' lü 3310 ' lar piyasada olacakmış .800 ' ün girmediği bir tek o kalmıştı ...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Elefue 5 yıl
HTC One X ve One geliştirmeye çalışacağına zaman harcayacağına Butterfly modelini tüm dünyada satsaydı daha başarılı olucaktı.
Sony Xperia daki başarısı bile ilk 5 inç Full HD ile başladı.
HTC One X ve One geliştirmeye çalışacağına zaman harcayacağına Butterfly modelini tüm dünyada satsaydı daha başarılı olucaktı.Sony Xperia daki başarısı bil...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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doctor5945 5 yıl
ne diyordu teknoloji experleri htc iyidir.
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manco06 5 yıl
Haberi Butterfly s in Turkiyede satisa cikis haberi olarak gorebiliriz Yeni telefon cikinca butterfly satisa cikmisti
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Espa 5 yıl
EE One serisi ile Butterfly serisi arasında ne fark kaldı? Aynı zaman diliminde 2 tane aynı segmentte amiral gemisi çıkarmak da iyimiş :)
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hollowman_ 5 yıl
hadi lg yi anladık, 5,2" ekranı büyütürken telefon boyutu çok uçuk kaçık yerlere ulaşmadı, bir s4 boyutunda bıraktılar. fakat htc 'ye noluyor? zaten halihazırdaki butterfly cihazınla 144 mm uzunluğunda bir cihaz yapmış, şimdi tutup 5,2" ekranla bunu en az 146" mm ye taşıyacak. nerdeyse bir note2 boyutu.
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Lady GarGara 5 yıl
Bir One kullanıcısı olarak söylemeliyim ki HTC Butterfly inanılmaz zarif ve çekici bir telefon. Ben One'dan daha güzel telefon yoktur herhalde diyordum, ama Butterfly ve Butterfly S özellikle daha şık duruyor, tasarım anlamında One'ı geçmiş olabilirler.

Ayrıca Vatan'da bugün Butterfly 1399 TL idi. Bence iyi sayılabilecek bir fiyat.

One'ı 1600 TL, Butterfly S'i 1500 TL ve Butterfly'da 1250 TL civarında olsa ortada Samsung kalmaz.

Samsung zaten reklamdan ve ucuzluğundan dolayı kazanıyor. İşten anlayan HTC ile Samsung arasında kalmıyor zaten.

Böyle bir model tanıtılırsa en az 3200 mAh ile gelirse büyük ihtimalle yine HTC alırım.
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sniko1 5 yıl
HTC diğer pazarlara da ulaştırabilse bu telefon satılır bence çünkü Butterfly serisinin tasarımı harika oluyor.
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Inque 5 yıl
HTC fiyat olarak One modelini atıyorum 1700 TL ve Buttefly S modelini de 1400 TL civarı ayarlamalı.

5S ve 5C gibi.
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akbirkurt 5 yıl
Geç kalınmış bir hamle.
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Htc nin üç telefonu droid dna, butterfly ve htc one cok daha fazla satmaliydi, ucude mükemmel telefon
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FuriousLion 5 yıl
piyasa karışacak
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casperfriendly 5 yıl
Bu tasarım alüminyumdan olsa ortalığı yakar....
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koyunsavar 5 yıl
abs
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