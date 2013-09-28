"HTC, Snapdragon 800'lü yeni bir Butterfly modeli hazırlıyor"





HTC'nin Full HD ekranlı ilk akıllı telefon kabul edilen Butterfly modeli ne yazık ki bu ünvanını global piyasayalara götüremedi. Droid DNA olarak ABD'de ve Butterfly J olarak Japonya'da satışa çıkan Butterfly, çok kısıtlı bir bölgede satışlarına devam etti.





Ülkemize geçtiğimiz aylarda uğrayan Butterfly modelinin kısıtlı satışları yine de HTC'yi memnun etti ve Butterfly S adında daha gelişmiş bir model piyasaya sürüldü. Kaynaklar HTC'nin Butterfly modelinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösteriyor.





Kaynaklara göre HTC, Snapdragon 800 çözümü taşıyan yeni bir Butterfly modelinin hazırlığı içerisinde. CES 2014 fuarında tanıtılacağı belirtilen Butterfly 2 modeli 5.2 inçlik Full HD ekrana sahipken, su geçirmeyen bir yapıda olacak. Modelin boyutlarına göre LG G2 ile doğrudan rekabete gireceği anlaşılıyor.





Bunun haricinde model ile ilgili bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Butterfly 2 modelinin gelecek yıl ki amiral gemi modeli olacağını savunuyor. Ancak bugüne kadar bölgesel satışın ötesine geçemeyen Butterfly serisinin bunu başarması biraz zor görünüyor.

http://vr-zone.com/articles/forget-one-max-waterproof-htc-butterfly-2-coming-january-2014-s800-cpu/58241.html