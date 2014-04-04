HTC : Şu ana kadar ki One M8 satışlarından memnunuz

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25 Mart tarihinde resmen lanse edilen ve aynı gün satışa sunulan HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M8 ile ilgili en çok merak edilen konu hiç şüphesiz satış grafiği.
Ülkemizde de 2499TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan cihazın 11 günlük satış performansı hakkında henüz detaylı rakamlar mevcut değil ancak HTC bir açıklama yapma gereği hissetti.
HTC One M8 şu an sadece ABD ve İngiltere'de iki operatörde satışa sunulmuş durumda. 11 Nisan'da ise 100 ülkede piyasada olacak. Buna rağmen bazı kaynaklar One M8 modelinin ilk parti satışlarının beklentileri karşılayamadığını iddia etmişti.
HTC ABD başkanı Jason Mackenzie Twitter üzerinden paylaştığı mesajda One M8 modelinin başlangıç satışlarından firma olarak memnuniyet duyduklarını açıkladı. Web trafiğini ölçen Chitika platformu da HTC One M8 modelinin yüzde 0.1 paya eriştiğini duyurdu.
HTC One M8 satış rakamlarının esas olarak 11 Nisan sonrasında ortaya çıkacağı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor.
HTC'nin alüminyum kasa tasarımını devam ettirdiği One M8, ekran boyutunu 5 inçe çıkararak Full HD çözünürlüğü korumuştu. Cihazda 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, çift sensörlü Ultrapiksel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.
http://www.androidheadlines.com/2014/04/htc-happy-htc-one-m8-sales-far.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onun dışına tasarım kişiden kişeye değişen bir olay. One m7 tasarım olarak güzeldi. İphone veya samsung gibi onu devam ettirebilirlerdi ama bence bu tasarımda çok hoş. 4k video olayına katılmıyorum. 4k nerde nsaıl izleyecksiniz. Bir çoğumuzun evinde daha hd tv yok. 4k çekse ne olur ki. Ben kamerasını kullandım gayet yeterli netlikte görüntü veriyor. M7 den aman aman üstün olmayan ve m7 telefonu değiştirmeye lüzum olmayan bir telefon.
Bana bliader yurtdışından getirdi. Orda 450euro gibi çok ucuza denk getirmiş. Vatandaşın biri aboneliğini uzatmış telefonu hediye vermişler. O da satışa çıkarmış. Normalde 650-700 eoruymuş. Bana 1300tlye geldi telefon. Hemen root, s-off yaptım, imei işini de hallettim. Bir de custom rom olarak viper yükledim. M7de de aynı romu kullanıyordum. Viper tüm uygulamalarını ben ve trandroidev forumundan bir arkadaş türkçeye çevirdik. Türkçe olarak kullanıyorum. HTC telefonlarıyla ilgili aklınıza gelen her türlü bilgiyi trandroidev.com dan ulaşabilirsiniz.
oldukça kaliteli ve tavsiye ederim. htc.web.tr/... bölümünden m8 aksesuarları inceleyebilirsiniz.
Arkadaşın birisi olaya farklı bir bakış açısı getirmiş...
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