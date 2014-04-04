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HTC : Şu ana kadar ki One M8 satışlarından memnunuz

5 yıl
1,2b
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105
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : Şu ana kadar ki One M8 satışlarından memnunuz

25 Mart tarihinde resmen lanse edilen ve aynı gün satışa sunulan HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M8 ile ilgili en çok merak edilen konu hiç şüphesiz satış grafiği. 

Ülkemizde de 2499TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan cihazın 11 günlük satış performansı hakkında henüz detaylı rakamlar mevcut değil ancak HTC bir açıklama yapma gereği hissetti.

HTC One M8 şu an sadece ABD ve İngiltere'de iki operatörde satışa sunulmuş durumda. 11 Nisan'da ise 100 ülkede piyasada olacak. Buna rağmen bazı kaynaklar One M8 modelinin ilk parti satışlarının beklentileri karşılayamadığını iddia etmişti.

HTC ABD başkanı Jason Mackenzie Twitter üzerinden paylaştığı mesajda One M8 modelinin başlangıç satışlarından firma olarak memnuniyet duyduklarını açıkladı. Web trafiğini ölçen Chitika platformu da HTC One M8 modelinin yüzde 0.1 paya eriştiğini duyurdu.

HTC One M8 satış rakamlarının esas olarak 11 Nisan sonrasında ortaya çıkacağı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor. 

HTC'nin alüminyum kasa tasarımını devam ettirdiği One M8, ekran boyutunu 5 inçe çıkararak Full HD çözünürlüğü korumuştu. Cihazda 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, çift sensörlü Ultrapiksel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.

http://www.androidheadlines.com/2014/04/htc-happy-htc-one-m8-sales-far.html Yorum Yaz
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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
1 Ay sonrasının haberi = HTC One(M8) modelinde zarar ettiğini açıkladı.
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aziz77 5 yıl
Şu telefona 2500 tl verenin aklına yanarım.HTC niye batıyor bundan,telefon çıkarıyor iphone 5S'ten pahalı.Nasıl piyasa yapacaksın.Türkiye'deki müdürü hiç mi düşenemiyor"aga biz bunu bu fiyat bunu nasıl satarız"bence başka söze ne hacet...
Şu telefona 2500 tl verenin aklına yanarım.HTC niye batıyor bundan,telefon çıkarıyor iphone 5S'ten pahalı.Nasıl piyasa yapacaksın.Türkiye'deki müdürü hiç mi düş...
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Schnitter 5 yıl
Gel etme oğul o paraya öküz alınır.
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endertasar 4 yıl
Bugüne kadar gördüğüm en berbat teknik destekle çok zor satarlar artık htc. 5 aydır telefonum serviste Htc one x Gray i muadil diye Htc one mini ile değiştirmeye kalktılar :) yeni diye vermeye çalıştıkları telefonun tek bir artısı mevcut değil hep eksi. Htc den hiç bir muhattap bulmanız mümkün değil. Almayı düşünen arkadaşlar buna dikkat etsinler.
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Rx3004 5 yıl
Yurtdışı satışları ile burayı neden karşılaştırılması yapılıyor anlamiyorum. Sanki sadece bu üründe fiyat farkı varmış gibi, Otomobilden Cep telefonu kılıfı na kadar bizim ülkemizde pahalı. Htc ye 2500 TL edermi konusuna gelince galaxy s5e 2100 TL verecigime Htc M8 2500 TL veririm. İçim azıcık bile cizlamaz.
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DH Misafiri 5 yıl
abi sizin yaninizda pahali irakta satisa 600 dolar dan verildi m8
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DH Misafiri 5 yıl
Ya şu pahalı diye yorum yapan arkadaslara sesleniyorum fiyatı az veya çok o kadar paran yok ama mercedes e binmek istiyorsun.kendi liginde oyna ya.al o zaman hem android hem ucuz tlf istiyorsan general mobil kullan .apple dediğin tlflar 3 sene önce bu fiyatlara satılıyor du.HTC ye kâr ortağı değilim ama adamlar yapıyor boşuna gocunmayin..
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recepolmez 5 yıl
Fiyat konusunda hem fikirim türkiye şartları açısından pahalı. geçen sene de aynı söler ONE m7 için söylenmişti. 1800 ideal fiyat olabilir bu sınıfta bir telefon için. Eksi olarak gözüken diğer tarafı zaten sanal tuşlar. Sanal tuşları HTC logosunun olduğu bölüme alıp HTC logusunu home tuşu yaparak ekranı tam olarak işlevsel hale getirebilirdi. Yine kamera çözünürlüğü de düşük. Fiyat samsung gibi dşer diyorsanız o HTC için hiçbir zaman geçerli değil. HTC ONE m7 hala 1600-1799 arası. 1899 çıkan bir telefon sadece 200-300 arası düştü. ama samsung bir haftada o kadar değer kaybediyor. Bir sene sonrasını düşünün.

Onun dışına tasarım kişiden kişeye değişen bir olay. One m7 tasarım olarak güzeldi. İphone veya samsung gibi onu devam ettirebilirlerdi ama bence bu tasarımda çok hoş. 4k video olayına katılmıyorum. 4k nerde nsaıl izleyecksiniz. Bir çoğumuzun evinde daha hd tv yok. 4k çekse ne olur ki. Ben kamerasını kullandım gayet yeterli netlikte görüntü veriyor. M7 den aman aman üstün olmayan ve m7 telefonu değiştirmeye lüzum olmayan bir telefon.

Bana bliader yurtdışından getirdi. Orda 450euro gibi çok ucuza denk getirmiş. Vatandaşın biri aboneliğini uzatmış telefonu hediye vermişler. O da satışa çıkarmış. Normalde 650-700 eoruymuş. Bana 1300tlye geldi telefon. Hemen root, s-off yaptım, imei işini de hallettim. Bir de custom rom olarak viper yükledim. M7de de aynı romu kullanıyordum. Viper tüm uygulamalarını ben ve trandroidev forumundan bir arkadaş türkçeye çevirdik. Türkçe olarak kullanıyorum. HTC telefonlarıyla ilgili aklınıza gelen her türlü bilgiyi trandroidev.com dan ulaşabilirsiniz.
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kucukyenici 5 yıl
İsviçre'de 699 CHF (1.700 TL.) civarı... Türkiye'deki fiyatı çok fahiş!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
htc tok satıcı olduğu sürece bu durum değişmez
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tekinsi 5 yıl
merhaba, aksesuar konusunda bulduğum bir web sayfasından kapıda ödeme ile ürünler siparişi verdim.
oldukça kaliteli ve tavsiye ederim. htc.web.tr/... bölümünden m8 aksesuarları inceleyebilirsiniz.
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DH Misafiri 5 yıl
Su telefondakı ozellık ıphoneda olsa 3 mılyar bıle olsa alırsınız htc telefonda cıgır actı ozellıkle m8 modeli olagan ustu m8 tek gecerım en buyuk ozellıgı ıse sarjı %20 kaldıgında senı 16 saat goturuyor sadece aramaya yonelık dıger uygulamaları kısıtlıyor fotograf cektıgında onu ıstedıgın gıbı ozellıkte yapılıosun 3d falan fılan almanızı tavsıye ederım ıphone sevdasından kurtulun pısman olmazsınız
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DH Misafiri 5 yıl
evem.org/...
Arkadaşın birisi olaya farklı bir bakış açısı getirmiş...
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mehmetaksakal 5 yıl
Çok güzel telefon,. Ama bu fiyata herkes alamaz
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