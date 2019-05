HTC : Şu ana kadar ki One M8 satışlarından memnunuz

25 Mart tarihinde resmen lanse edilen ve aynı gün satışa sunulan HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M8 ile ilgili en çok merak edilen konu hiç şüphesiz satış grafiği.





Ülkemizde de 2499TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan cihazın 11 günlük satış performansı hakkında henüz detaylı rakamlar mevcut değil ancak HTC bir açıklama yapma gereği hissetti.





HTC One M8 şu an sadece ABD ve İngiltere'de iki operatörde satışa sunulmuş durumda. 11 Nisan'da ise 100 ülkede piyasada olacak. Buna rağmen bazı kaynaklar One M8 modelinin ilk parti satışlarının beklentileri karşılayamadığını iddia etmişti.





HTC ABD başkanı Jason Mackenzie Twitter üzerinden paylaştığı mesajda One M8 modelinin başlangıç satışlarından firma olarak memnuniyet duyduklarını açıkladı. Web trafiğini ölçen Chitika platformu da HTC One M8 modelinin yüzde 0.1 paya eriştiğini duyurdu.





HTC One M8 satış rakamlarının esas olarak 11 Nisan sonrasında ortaya çıkacağı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor.





HTC'nin alüminyum kasa tasarımını devam ettirdiği One M8, ekran boyutunu 5 inçe çıkararak Full HD çözünürlüğü korumuştu. Cihazda 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, çift sensörlü Ultrapiksel arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2600mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.