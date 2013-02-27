HTC Tiara, ikinci Windows Phone 8 güncellemesi taşıyan ilk akıllı telefon olabilir





Bu yıl ki MWC 2013 etkinliğinde Microsoft'un Windows Phone işletim sistemi taşıyan yeni nesil akıllı telefonlarının tanıtılmasına kesin gözüyle bakılmaktaydı. Bu sayede işletim sisteminin güncellemesi ve yeni donanım kıstasları da görülmüş olacaktı. Ancak bu etkinlikte herhangi bir gelişme olmadı.





Unwiredview tarafından elde edilen bilgilere göre, platformun ikinci güncellemesi HTC'nin yeni bir modelinde boy gösterecek. HTC Tiara olarak adlandırılan bu model Windows Phone 8 GDR2 şeklinde bir işletim sistemine sahip. Geçen yıl ki Tango güncellemesi gibi GDR2 sürümünün de platformun ikinci güncellemesi olacağı belirtiliyor. Ancak birinci güncelleme olan Portico geçen yıl Mango'da olduğu gibi önemli yenilikler getirmemişti. Bu bakımdan GDR2 güncellemesinin de büyük bir yenilik sunmayacağı belirtiliyor. Çünkü cihazın özellikleri şu anki modellerle aynı seviyede.





1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 4.3 inçlik Super LCD2 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 217ppi yoğunluk, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 1800mAh batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera ve 1.6MP çözünürlükte ön kamera şeklinde modelin özelliklerini saymak mümkün.





Bu açıdan modelin HTC 8X ve 8S arasında konumlanacağı söylenebilir. Modelin Mayıs ayı ortalarında pazara sunulması bekleniyor.

http://www.unwiredview.com/2013/02/26/htc-tiara-first-windows-phone-8-gdr2-handset/