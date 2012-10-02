Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Windows Phone 8X için ilk tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl
3,7b
1
23
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC, geçtiğimiz ay New York'ta düzenlediği bir basın etkinliğinde resmen tanıttığı Microsoft'un WP8 işletim sistemine sahip yeni amiral gemisi Windows Phone 8X için ilk tanıtım videosunu resmi Youtube kanalından paylaştı. Çok sayıda renk seçeneği sunan tek parça halindeki kasası ile Nokia Lumia modellerine göz kırpan ve tanıtımından kısa süre sonra Finlandiyalı üreticinin tasarım kopyalama suçlamasıyla hukuki işlem başlattığı telefonun gelişmiş kamera, ses ve paylaşım fonksiyonlarına dikkat çekilen videoda, bazı yeni teknik detaylar da gün yüzüne çıktı.

4G LTE iletişim teknolojisini destekleyip desteklemediği konusunda kesin bir açıklama yapılmayan Windows Phone 8X'in yayınlanan videodaki ekran görüntülerinde 4G logosunu görmek mümkün. Qualcomm'un çift Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'lu Snapdragon S4 Plus çipsetinden gücünü alan akıllı telefon, 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel Super LCD 2 ekran, Gorilla Glass 2, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, f/2.0 diyafram aralıklı, 28mm genişliğinde 8MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, 2.1MP f/2.0 diyafram aralığına sahip 1080p video çekim destekli ön kamera, A-GPS, GLONASS ve 1800mAh pille donatıldı. Beats Audio ses teknolojisinin mevcut olduğu WP8X, sahip olduğu ses yükseltici sayesinde hem hoparlör hem de kulaklık jakından eşsiz bir ses performansı sunma vaadiyle çıkış yapacak. Ayrıca videoda da görülen özel bir Beats Audio destekli kulaklığın cihaza eşlik etmesi bekleniyor.
Microsoft'un Windows Phone 8'i tamamen hazır hale getirdikten sonra tüketiciyle buluşması beklenen ilk cihazların ilerleyen haftalarda dağıtımına bağlayacağı tahmin ediliyor. HTC'nin mevcut en güçlü Windows Phone'lu aygıtı WP8X'in Kasım'da ortalama 650$ fiyat etiketiyle çıkış yapacağı belirtiliyor. Tanıtımı sırasında işletim sisteminin deneme aşamasında olması sebebiyle derince incelenemeyen Windows Phone 8X hakkındaki yeni detaylara aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. 
.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
resme tıklıyormusum..niye ilerlemiyor diyorum
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 6 yıl
Nokia'nın lumia 920si ile aynı fiyata olursa ellerinde patlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
*DeviantART 6 yıl PaFuSS
PaFuSS

youtube.com/...

Teşekkürler,ilk videoya baya kastım girmek için ama malesef girmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl PaFuSS
PaFuSS

youtube.com/...

Teşekkürler, konu başlığına da bunu ekleseler keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.m.y. 6 yıl
premium üyeliği olanlar bi özet geçebilir mi? bende "video gizlidir yazıyor"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_alien89 6 yıl
bu video gizlidir diyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 6 yıl
resmi gördüm okumadan bi an sandım ki tekrar lumia 920 konusuna gelmişim yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 6 yıl
Müzik çok hoşuma gitti :)) Telefon özellikleri bakımından güzel duruyor. Çıksınlar bakalım incelemelerde geldiğinde nasıl bi cihaz olduklarını iyice görelim :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimlee 6 yıl
ses iyi, görüntü iyi,renk iyi imaj herşey özellik hiç mi desek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
romeo6464 6 yıl
pikniğin sonu belli :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 6 yıl
HTC geçmişten gelen windows ortaklıgını bilmeyen yoktur,zamanında windows mobile telefonları oldukça iyidi,bu modelide bence güzel olmuş,lumia yerine tercih edilebilir bir altternatif sonuçta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
teknoloji manyağı değil de normal kullanıcı gözüyle bakılırsa telefon harika. nokia lumia 920 den tek eksiği bataryası bana göre. kablosuz şarj özelliği ve nfc yi büyük üstünlük olarak görenleri biraz gerçekçiliğe davet ediyorum:) kamera olayında zaten elimizdeki telefon sonuçta anı yakalamak için htc nin kamerası gayet yeterli. asıl önemli olan nokta beats audio özelliği ben bakıyorum yollarda otobüste, metrobüste, tramvayda kimse resim çekmiyor herkes müzik dinliyor, kitap okuyor. yani söylenenlere değil de biraz günlük yaşamdaki gerçeklere bakarsak htc gayet iyi bi rakip çıkarmış. beni tek düşündüren bataryası. o da fiyat olarak ciddi anlamda rekabetçi fiyat belirlerse htc alırım. nokia ya 2000+ tl para vermem hayatta. zaten 5800 ı itelediler elimde patladı telefon. ama htc nokia ile benzer fiyatlarda çıkarırsa nokia daha çok satacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
müzik güzel :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 6 yıl
Lumia'dan tasarım çalmayaydılar iyiydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.TRinTY. 6 yıl
Tasarım olarak htc nin win8 modelleri de oldukça güzel.Ancak nokia ile rekabet için 50-100$ arasında daha uygun satılmaları gerek.Burda bana göre sıkıntı 8S modelinde yaşanabilir.RAM olarak 512MB olarak gözüküyor ve bu büyük ihtimalle ilerde sisteme gelmesi muhtemel kaliteli oyunlar için sıkıntı yaratabilir ayrıca bir sonraki işletim sistemine güncellenmesini engelleyebilir.Bu nedenle üst segmentte tercih edilse de orta segmentte 820 taraftarıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3729 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft ve
4 etiket daha akıllı telefon Windows Phone video htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Optimus 4x HD "LG, süper telefon pazarına geri döndü!" video inceleme 6 yıl OCZ Vertex 4 256GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim