HTC Windows Phone 8X için ilk tanıtım videosu yayınlandı





HTC, geçtiğimiz ay New York'ta düzenlediği bir basın etkinliğinde resmen tanıttığı Microsoft'un WP8 işletim sistemine sahip yeni amiral gemisi Windows Phone 8X için ilk tanıtım videosunu resmi Youtube kanalından paylaştı. Çok sayıda renk seçeneği sunan tek parça halindeki kasası ile Nokia Lumia modellerine göz kırpan ve tanıtımından kısa süre sonra Finlandiyalı üreticinin tasarım kopyalama suçlamasıyla hukuki işlem başlattığı telefonun gelişmiş kamera, ses ve paylaşım fonksiyonlarına dikkat çekilen videoda, bazı yeni teknik detaylar da gün yüzüne çıktı.





4G LTE iletişim teknolojisini destekleyip desteklemediği konusunda kesin bir açıklama yapılmayan Windows Phone 8X'in yayınlanan videodaki ekran görüntülerinde 4G logosunu görmek mümkün. Qualcomm'un çift Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'lu Snapdragon S4 Plus çipsetinden gücünü alan akıllı telefon, 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel Super LCD 2 ekran, Gorilla Glass 2, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, f/2.0 diyafram aralıklı, 28mm genişliğinde 8MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör, 2.1MP f/2.0 diyafram aralığına sahip 1080p video çekim destekli ön kamera, A-GPS, GLONASS ve 1800mAh pille donatıldı. Beats Audio ses teknolojisinin mevcut olduğu WP8X, sahip olduğu ses yükseltici sayesinde hem hoparlör hem de kulaklık jakından eşsiz bir ses performansı sunma vaadiyle çıkış yapacak. Ayrıca videoda da görülen özel bir Beats Audio destekli kulaklığın cihaza eşlik etmesi bekleniyor.

Microsoft'un Windows Phone 8'i tamamen hazır hale getirdikten sonra tüketiciyle buluşması beklenen ilk cihazların ilerleyen haftalarda dağıtımına bağlayacağı tahmin ediliyor. HTC'nin mevcut en güçlü Windows Phone'lu aygıtı WP8X'in Kasım'da ortalama 650$ fiyat etiketiyle çıkış yapacağı belirtiliyor. Tanıtımı sırasında işletim sisteminin deneme aşamasında olması sebebiyle derince incelenemeyen Windows Phone 8X hakkındaki yeni detaylara aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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