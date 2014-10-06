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HTC bu haftaki etkinliği için yeni bir görsel yayımladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC bu haftaki etkinliği için yeni bir görsel yayımladı
8 Ekim Çarşamba günü önemli bir etkinliğe hazırlanan HTC, sosyal medya üzerinden farklı ipuçları vermeye devam ediyor. Son görsel arka profilden bir One M8 modeli oldu.

Firma ilk görselde de ikinci görselde de arka profilden One M8 modelinin görünüşüne yer verdi. Ancak ön kısım karanlıkta kalıyor. Firmanın etkinlikte tanıtacağı One M8 Eye modeli One M8 ile birebir benzediği için görsellerde bu modele göndermeler yaptığı belirtiliyor. 

One M8 Eye modelinde farklı olarak arka 13MP çözünürlükte Duo Camera ve önde yine 13MP çözünürlükte geniş açılı kamera yer alacak. Firma amiral gemi seviyesinde özçekim tutkunlarını kendisine çekmeyi planlıyor. 

Firmanın diğer bir silahı Desire Eye modeli olacak. Etkinlikte bu modelin tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor ancak Hindistan'daki Zauba nakliyat bilgilerinde bu iki modelin test prototipleri ortaya çıktı.

Zauba portalı genelde kısa süre sonra piyasaya çıkacak olan ve test için gönderilen modellerin kayıtlarını tutuyor. 5 inçlik One M8 Eye ve 5.2 inçlik Desire Eye farklı tarihlerde Hindistan'a test için gönderilmiş. Bu bakımdan etkinlikte bu iki modelin tanıtılması muhtemel. 

HTC'nin akıllı telefonlar yanında REcamera adında bir aksiyon kamerası tanıtacağı da bir süredir internete sızan veya YouTube üzerinden yayımlanan videolardan anlaşılıyor. Firma bu etkinlikte belki de şimdiye kadar ki en kalabalık ürün tanıtımını yapacak.  
HTC bu haftaki etkinliği için yeni bir görsel yayımladı

 
HTC bu haftaki etkinliği için yeni bir görsel yayımladı


http://www.phonedog.com/2014/10/06/htc-posts-new-teaser-for-october-8-event-this-one-starring-the-one-m8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-BraveHeart- 4 yıl
Bu da 3000-3500 tl felan olur.
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Djalma Feitosa Dias 4 yıl
ÇÖPPPPPPP
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mustafas42 4 yıl -BraveHeart-
Bu fiyata satmaz cünkü piyasa boş degil iPhone ve sony cihazlar piyasada iPhone 2400 sony 2200tl den piyasaya cıkarda htc senin dedigin fiyata cihzı cıkarırsa satmaz patlar bence m8 dende ucuz olacak bu cihaz cunku rakiplerini gecmek zorunda htc ve rakipleri yabana atılır rakipler degil..
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Lightr 4 yıl
Gene alınası bi cihaz değil bana göre
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Profes07sional 4 yıl
Apple hic boyle sacmaliklar yapmiyo

Sanki yepyeni bi telefon cikariyon da etkinlik düzenliyon
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DH Misafiri 4 yıl
bence saçmalık one m8 eye'nin çıkması desire eye neysede
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borukuzen 4 yıl
Bütün telefonlar içinde tutuş ve sağlamlık hissiyatı açısından yeni m8 modeli en çok beğendim telefon. Ne yazık ki telefonun ön tarafına gelince işler değişiyor. Ekranı çevreleyen siyah boşluklar ve hiçbir anlam veremediğim htc yazılı kalın bir bar. Yan tarafa koymadıkları güç tuşu ve bir de değerinin üzerindeki fiyatını da işin içine koyunca iyice soğuyorum telefondan. Şunları bir düzeltse androide tarafında tek kullanmak istediğim cihaz olacak.
Kesin bu cihazın da ön yüzü kalın çerçevelere sahiptir kesin...
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emiLL 4 yıl
Acaba on paneli dar cerceve genis ekran olabilir mi? Cok saglam is cikarmis olurlar
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interestedintech33 4 yıl
HTC One M8'in bana kalırsa 3 eksiği vardı:
1- Düşük çözünürlüklü kamera (4 megapiksel yerine 8 ultrapixel yapabilirlerdi)
2- Ekranın telefonun boyutuna oranla biraz düşük olması
3- 3 gb ram yerine 2 gb ram koyulması

1. sorun anlaşılan çözülüyor fakat 3. sorun cihazın uzun ömürlü olması ve multi tasking serbestliği açısından bana kalırsa büyük bir sorun.
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turyunus 4 yıl
13UP+OIS+Duo kamera önde de 4UP kamera olursa ,Gerçekten çok iyi bir kamera yolda telefonlar için
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TearsForFears 4 yıl turyunus
turyunus

13UP+OIS+Duo kamera önde de 4UP kamera olursa ,Gerçekten çok iyi bir kamera yolda telefonlar için

Yemişim kamerasını arkadaki cylops gibi duran derinlik ölçer ön taraftada kamerayı böyle ortalarlarsa tasarım özürlüsü bir telefon çıkacak ortaya.Arkadaş M7'nin üzerinden gidemediler daha da kötüleştiriyorlar telefonu.
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kule_genclik 4 yıl
Htc one m8 i 13 mp cikartsalar olmazdi zaten.
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User Friendly 4 yıl kule_genclik
Öyle deme elde kalan 4 ultra pixel stoğunu bitirmeleri gerekiyordu
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