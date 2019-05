HTC bu haftaki etkinliği için yeni bir görsel yayımladı

8 Ekim Çarşamba günü önemli bir etkinliğe hazırlanan HTC, sosyal medya üzerinden farklı ipuçları vermeye devam ediyor. Son görsel arka profilden bir One M8 modeli oldu.





Firma ilk görselde de ikinci görselde de arka profilden One M8 modelinin görünüşüne yer verdi. Ancak ön kısım karanlıkta kalıyor. Firmanın etkinlikte tanıtacağı One M8 Eye modeli One M8 ile birebir benzediği için görsellerde bu modele göndermeler yaptığı belirtiliyor.





One M8 Eye modelinde farklı olarak arka 13MP çözünürlükte Duo Camera ve önde yine 13MP çözünürlükte geniş açılı kamera yer alacak. Firma amiral gemi seviyesinde özçekim tutkunlarını kendisine çekmeyi planlıyor.





Firmanın diğer bir silahı Desire Eye modeli olacak. Etkinlikte bu modelin tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor ancak Hindistan'daki Zauba nakliyat bilgilerinde bu iki modelin test prototipleri ortaya çıktı.





Zauba portalı genelde kısa süre sonra piyasaya çıkacak olan ve test için gönderilen modellerin kayıtlarını tutuyor. 5 inçlik One M8 Eye ve 5.2 inçlik Desire Eye farklı tarihlerde Hindistan'a test için gönderilmiş. Bu bakımdan etkinlikte bu iki modelin tanıtılması muhtemel.





HTC'nin akıllı telefonlar yanında REcamera adında bir aksiyon kamerası tanıtacağı da bir süredir internete sızan veya YouTube üzerinden yayımlanan videolardan anlaşılıyor. Firma bu etkinlikte belki de şimdiye kadar ki en kalabalık ürün tanıtımını yapacak.





