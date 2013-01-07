HTC geçen yılın son çeyreğinde 2004'ten bu yana en düşük karı elde etti

Haber Editörü
Son iki yıldır bir düşüş trendine giren ve bu yıl mali durumun iyiye gitmesi konusunda iyimser olan Tayvanlı HTC, geçen yılın son çeyrek mali rakamlarını açıkladı.
Birbirinin benzeri akıllı telefonlar üretmekle eleştirilen ve geçen yıl için az sayıda model pazara sunmayı tercih eden HTC, faaliyet geliri olarak 21 milyon dolar yaklaşık bir meblağ elde etti. Analizlerin ortak görüşü yaklaşık 40 milyon dolar civarındaydı ve HTC beklentilerin altında kaldı.
Firmanın net geliri yaklaşık 34 milyon dolar oldu. Önceki yıl aynı dönemde HTC, 320 milyon dolar civarında net gelir elde etmişti. Bu 2004 yılından bu yana en düşük kar meblağı olarak şirket tarihine geçti.
Apple ve Samsung gibi rakiplerinin gerisinde kalan HTC, geçen yıl hisse senetlerinde yüzde 40, global akıllı telefon pazar payında ise yüzde 50 düşüş yaşadı. Firmanın toplam geliri yüzde 41 düşüşle yaklaşık 1.9 milyar dolar olurken, beklentileri yakaladı.
Firma özellikle Full HD ekranlı Butterfly ve HTC One+ modellerinin kesin satış rakamını açıklamazken, talebin oldukça memnun edici olduğunu belirtmekle yetindi. Analiz uzmanları bu modellerin satışlarının ancak bu yıl ilk çeyrek mali raporlarına yansıyacağını belirtiyor.
Apple ile yapılan lisans anlaşması da HTC için olumlu bir faktör olarak görülüyor. patent davaları nedeniyle satış sıkıntısı çeken modellerin önünün açılması satışlara da olumlu yansıyacak. Uzmanlar bu çeyrekte firmanın 70 milyon dolar net gelir ve 1.9 milyar dolar satış geliri elde etmesini bekliyor.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-07/htc-posts-lowest-net-income-in-eight-years-after-revenue-drops.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha diyecekki sıkı taraftarlar ee sana güncelleme çıkarırsa htc telefon nasıl satacak. Asıl çıkarırsa satacaktı o güveni verseydi bana. Bunu günceller kardeşime verir kendimede one x alırdım planım böyleydi. Şimdi ise telefonu satarım ya da satmam ama HTC almam malesef. Güvenim zedelendi çünkü. HTC nin geçmişinide iyi bilirim bu zamana kadar htc yi savundum hep yazılım konusunda destek konusunda ama bu son ics olayları soğuttu beni yoruldum artık. Donanım desteklediği halde akıcı şekilde ics kullanabildiğimiz halde custom romlarla resmi güncelleme yok. Ha bu arada bunları sadece ben demiyorum ya da türkiyedeki vatandaşlar demiyor arkadaşlar, çoğu yabancı forumlara baktığımda çoğu kişiden antipati topladı zaten.
Sürekli iyinin iyisi telefon çıkartması ise ayrı bir mevzu zaten. Bunu anlamış olacaklarki geçen sene yaptıkları açıklamada eskisi gibi sık telefon üretmeyeceğiz birtane adam gibi seri üretip bir süre bekleyeceğiz demişlerdi ama. one x one x+ ve HTC dna & butterfly sözlerinde durduklarının kanıtı gibi :)
Ha şu var HTC yine de daha çok yazılımcılar ve işi bilenler tarafından tercih edilen telefon. XDA da baktığınızda en çok kurcalanan telefon htc genelde, çinliler de o denli uğraşıyor bir arkadaşım gösterdi onu da oradan gördüm. Avantajı da var dez avantajı da. Eskiden %100 HTC alırım diyordum ama şimdi %60 falan gönlüm htc den yana. Custom romlar ortaya konduğunda yine htc ön plana çıkıyor benim için. Hatta sadece sense ara yüzü için bile alınır yani. Yeterki biraz daha kullanıcı dostu olsunlar.
samsung ve apple dan sonra şu an yükselişte olan bir sony var ,
Tasarım'da yenilik şart.
Pil ömrü konusu HTC'ye yapıştı. 3000mah çıkartıp herkesin gözüne sokmalı.
Android güncellemeleri konusunda bu kadar bocalamamalı.
Daha az ama öz telefon çıkarmalı. (Facebook için çaça, rumba vs modellerini çıkardığı gün HTC'yi özel olarak takip etmeyi bırakmıştım. Daha ciddi yaklaşmalıydı olaya.)
Sense arayüzü çok iyi aynen devam.
:)
Kesinlikle mükemmel bir analiz, böyle yorumları forumda nadiren görüyoruz, sağolun. :)
Umarım 2013 de güzel adımlar atar..