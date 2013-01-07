HTC geçen yılın son çeyreğinde 2004'ten bu yana en düşük karı elde etti





Son iki yıldır bir düşüş trendine giren ve bu yıl mali durumun iyiye gitmesi konusunda iyimser olan Tayvanlı HTC, geçen yılın son çeyrek mali rakamlarını açıkladı.





Birbirinin benzeri akıllı telefonlar üretmekle eleştirilen ve geçen yıl için az sayıda model pazara sunmayı tercih eden HTC, faaliyet geliri olarak 21 milyon dolar yaklaşık bir meblağ elde etti. Analizlerin ortak görüşü yaklaşık 40 milyon dolar civarındaydı ve HTC beklentilerin altında kaldı.





Firmanın net geliri yaklaşık 34 milyon dolar oldu. Önceki yıl aynı dönemde HTC, 320 milyon dolar civarında net gelir elde etmişti. Bu 2004 yılından bu yana en düşük kar meblağı olarak şirket tarihine geçti.





Apple ve Samsung gibi rakiplerinin gerisinde kalan HTC, geçen yıl hisse senetlerinde yüzde 40, global akıllı telefon pazar payında ise yüzde 50 düşüş yaşadı. Firmanın toplam geliri yüzde 41 düşüşle yaklaşık 1.9 milyar dolar olurken, beklentileri yakaladı.





Firma özellikle Full HD ekranlı Butterfly ve HTC One+ modellerinin kesin satış rakamını açıklamazken, talebin oldukça memnun edici olduğunu belirtmekle yetindi. Analiz uzmanları bu modellerin satışlarının ancak bu yıl ilk çeyrek mali raporlarına yansıyacağını belirtiyor.





Apple ile yapılan lisans anlaşması da HTC için olumlu bir faktör olarak görülüyor. patent davaları nedeniyle satış sıkıntısı çeken modellerin önünün açılması satışlara da olumlu yansıyacak. Uzmanlar bu çeyrekte firmanın 70 milyon dolar net gelir ve 1.9 milyar dolar satış geliri elde etmesini bekliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-07/htc-posts-lowest-net-income-in-eight-years-after-revenue-drops.html