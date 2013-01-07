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HTC geçen yılın son çeyreğinde 2004'ten bu yana en düşük karı elde etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yıldır bir düşüş trendine giren ve bu yıl mali durumun iyiye gitmesi konusunda iyimser olan Tayvanlı HTC, geçen yılın son çeyrek mali rakamlarını açıkladı.

Birbirinin benzeri akıllı telefonlar üretmekle eleştirilen ve geçen yıl için az sayıda model pazara sunmayı tercih eden HTC, faaliyet geliri olarak 21 milyon dolar yaklaşık bir meblağ elde etti. Analizlerin ortak görüşü yaklaşık 40 milyon dolar civarındaydı ve HTC beklentilerin altında kaldı.

Firmanın net geliri yaklaşık 34 milyon dolar oldu. Önceki yıl aynı dönemde HTC, 320 milyon dolar civarında net gelir elde etmişti. Bu 2004 yılından bu yana en düşük kar meblağı olarak şirket tarihine geçti.

Apple ve Samsung gibi rakiplerinin gerisinde kalan HTC, geçen yıl hisse senetlerinde yüzde 40, global akıllı telefon pazar payında ise yüzde 50 düşüş yaşadı. Firmanın toplam geliri yüzde 41 düşüşle yaklaşık 1.9 milyar dolar olurken, beklentileri yakaladı. 

Firma özellikle Full HD ekranlı Butterfly ve HTC One+ modellerinin kesin satış rakamını açıklamazken, talebin oldukça memnun edici olduğunu belirtmekle yetindi. Analiz uzmanları bu modellerin satışlarının ancak bu yıl ilk çeyrek mali raporlarına yansıyacağını belirtiyor.

Apple ile yapılan lisans anlaşması da HTC için olumlu bir faktör olarak görülüyor. patent davaları nedeniyle satış sıkıntısı çeken modellerin önünün açılması satışlara da olumlu yansıyacak. Uzmanlar bu çeyrekte firmanın 70 milyon dolar net gelir ve 1.9 milyar dolar satış geliri elde etmesini bekliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-07/htc-posts-lowest-net-income-in-eight-years-after-revenue-drops.html Yorum Yaz
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blackhbosss 6 yıl
telefonun şarjı gitsin diyorsan ozm gir nokia al :) full parlak ekran ve radiosuda var camerası on nummara ve heheh uzun arasıra konuşsan 1 hafta gider bıkamaz yolda BEKLENTİNİZ NE hangi android telefonun şarjı birgünden fazla gidiyor yok şuymuşta bırak costom ROM yükle oda ne felan fistan
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Yazılımcı Online 6 yıl
Tamda beklediğim sonuç geldi. Eleştiriyorum diye kızıyordu millet asıl satış rakamlarıyla konuşsunlar şimdi. Başta eski kullanıcılarını hiçe sayarak zaten büyük antipati topladı çoğu kişiden. Ha htc severim orası ayrı fakat ama nedense eskisi kadar gözümde büyüttüğüm ve hayranı olduğum bir firma değil. HTC kullanıyorum diye körü körüne savunacak bir kullanıcı da değilim hatalar elbet olacak ve söylenecek. Yani desire hd ye güncellemeye verecez diye 6 ay önceden söz verdiler sonra yok sizin telefonda hafıza iki bölmelide şöylede böylede deneyimsiz kullanıcılar bunu yapamaz cart curt. Arkadaş custom romlar nasıl ypıyor peki. Hadi bunu geçtim biz bunu denedik ama beceremedik alın developlar bunlar offical driverlar siz uğraşın deslerdi bari. O da yok.

Ha diyecekki sıkı taraftarlar ee sana güncelleme çıkarırsa htc telefon nasıl satacak. Asıl çıkarırsa satacaktı o güveni verseydi bana. Bunu günceller kardeşime verir kendimede one x alırdım planım böyleydi. Şimdi ise telefonu satarım ya da satmam ama HTC almam malesef. Güvenim zedelendi çünkü. HTC nin geçmişinide iyi bilirim bu zamana kadar htc yi savundum hep yazılım konusunda destek konusunda ama bu son ics olayları soğuttu beni yoruldum artık. Donanım desteklediği halde akıcı şekilde ics kullanabildiğimiz halde custom romlarla resmi güncelleme yok. Ha bu arada bunları sadece ben demiyorum ya da türkiyedeki vatandaşlar demiyor arkadaşlar, çoğu yabancı forumlara baktığımda çoğu kişiden antipati topladı zaten.

Sürekli iyinin iyisi telefon çıkartması ise ayrı bir mevzu zaten. Bunu anlamış olacaklarki geçen sene yaptıkları açıklamada eskisi gibi sık telefon üretmeyeceğiz birtane adam gibi seri üretip bir süre bekleyeceğiz demişlerdi ama. one x one x+ ve HTC dna & butterfly sözlerinde durduklarının kanıtı gibi :)


Ha şu var HTC yine de daha çok yazılımcılar ve işi bilenler tarafından tercih edilen telefon. XDA da baktığınızda en çok kurcalanan telefon htc genelde, çinliler de o denli uğraşıyor bir arkadaşım gösterdi onu da oradan gördüm. Avantajı da var dez avantajı da. Eskiden %100 HTC alırım diyordum ama şimdi %60 falan gönlüm htc den yana. Custom romlar ortaya konduğunda yine htc ön plana çıkıyor benim için. Hatta sadece sense ara yüzü için bile alınır yani. Yeterki biraz daha kullanıcı dostu olsunlar.
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kemaloztin 6 yıl
Bende çok kar yapmıştır diyordum
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bigbooss 6 yıl
böyle giderse iyice elden ayaktan düşecek..
samsung ve apple dan sonra şu an yükselişte olan bir sony var ,
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Türkmenli 6 yıl
Htc Hd 2 gibi bir tel yapmis olan sirket bu durumda yaa.Benim onceden guvendigim sevdigim bir sirketti ama sacma politikalarla kendini eritti.
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FlyingUnderpants 6 yıl
HTC 2013'te toparlanamazsa dünya pazarında yerini Çinli devler Huawei ve ZTE'ye bırakır.
Tasarım'da yenilik şart.
Pil ömrü konusu HTC'ye yapıştı. 3000mah çıkartıp herkesin gözüne sokmalı.
Android güncellemeleri konusunda bu kadar bocalamamalı.
Daha az ama öz telefon çıkarmalı. (Facebook için çaça, rumba vs modellerini çıkardığı gün HTC'yi özel olarak takip etmeyi bırakmıştım. Daha ciddi yaklaşmalıydı olaya.)
Sense arayüzü çok iyi aynen devam.
:)
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V4LKyR 6 yıl
Ciddiyetsiz
buraya şimdi yine standart nakaratlar gelecek zırt pırt amiral gemisi çıkarırsan böyle olur diye de HTC bunu keyfinden yapmadı. (zaten HTC bu tarzda telefonlar üreten bir üretici idi. aksite satış yapabilmek için modellerini kırptı) rakipleri (özellikle samsung) çok agresif davrandılar ve inanılmaz reklam kampanyaları yaptılar. en azından samgung apple davaları bile ne kadar prim yaptırdı samsung için. HTC de bunlara cevap verebilmek adına sürekli yeni modeller piyasaya sürerek ismini duyurmaya çalıştı. çünkü elinde ne samsung gibi üretim imkanı var ne de apple gibi mali kaynak. patent konusu ise zaten malum.ayrıca bağlı bulunduğu bölgesel pazarda (asya için yine samsung, huawei, zte gibi) büyük üreticiler ile başetmek durumunda.bunların yanında hataları yok mu elbette var..- albenili telefonlar üretse de telefonlarında irili ufaklı çok sorun çıktı.- bir çok model belli zaman sonra arıza verdi.- teknik destek konusunda eksik kaldı.- farklı romlar kurmayı engellemeye kalktı. bu da antipatiye sebep oldu. samsung aksini yaparak cynogenmod ekibinden kişileri işe bile aldı.- yeni modeller yapacağım para lazım dediği için fiyatlandırmayı düzgün ayarlayamadı.bana göre işin kısa özeti budur. yoksa vay efendim sürekli telefon çıkardın almıyoruz falan demez kimse bu denli mali sorun yaratacak kadar.

Kesinlikle mükemmel bir analiz, böyle yorumları forumda nadiren görüyoruz, sağolun. :)
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redloves 6 yıl
Onex almak icin kendime hedef. Koymuş ken sen tut üstüne onex+ diye model çıkar. Olmadı bu htc olmadı.. senin o sense arayüzüne bayiliyordum fakat mantik daha ağır basti ve note2 aldim. Kusura bakma...
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alainn 6 yıl
Htc ye çok engin ve derin bilgilerimi sunayımda az biraz ticari kalibiyeti artsın


Umarım 2013 de güzel adımlar atar..
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alemburda34 6 yıl
10 numara cihaz çıkartıyor ama birde satmayı becerebilseler piyasanın dibine vururlar.
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Jül Sezar 6 yıl
Millet milyar dolarlar kazaniyor adamlarin gelirine bak. HTC'de sirket mi
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Huer G'oone 6 yıl
Geçtiğimiz yıl az telefon mu çıkardı ?
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