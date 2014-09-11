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HTC gelecek ay yeni bir etkinlik daha düzenleyecek

4 yıl
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC gelecek ay yeni bir etkinlik daha düzenleyecek

Son dönemin en hareketli firmalarının başında gelen HTC, geçen ay ki One for Windows tanıtımının ardından IFA 2014 fuarında da yeni Desire akıllı telefonlarını sergilemişti. Firma gelecek ay da bir etkinlik düzenleyecek.

Double Exposure adındaki etkinlik 8 Ekim tarihinde New York'ta gerçekleştirilecek. Davetiye görselinde bir HTC cihazı ile özçekim yapan iki adet bayan görünüyor. Bunun haricinde herhangi bir detay bulunmuyor.

Etkinlikte fotoğraf konusunda bir duyurunun yapılacağı açık. Daha önce HTC'nin özçekim odaklı orta seviye bir akıllı telefon hazırladığı ve Eye adını verdiği dile getirilmişti. Bu bakımdan çeşitli optimizasyonlarla desteklenmiş belki de Desire 820x olacak bir akıllı telefon karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte yazılım tarafında farklı bir yenilik de tanıtılabilir. Şimdilik elimizdeki bilgiler net değil.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-schedules-Double-Exposure-event-for-October-8---new-selfie-phone-coming_id60576 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
junkieismylord- 4 yıl
Nexus tabletin gelecegi kesin.
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Lightr 4 yıl
Bekliyoruz
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Master_Evil 4 yıl
m9 geliyor sanırım
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SteveMeade 4 yıl
Kamera yine 4mp olmasında
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Umutcan 4 yıl
One m9 veya adı her ne olacaksa, ne zaman çıkar acaba, iphone 6 yerine ciddi ciddi Htc One serisi daha mantıklı gelmeye başladı bu sene için.
Bir de şu uçuk fiyat trendinden vazgeçseler iyi olur.
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boostibo 4 yıl
htc one max 2 duyrulsa süper olur sanal tuşta kalksa felan hiç sevmiyorum sanal tuşu
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Apple Specialist 4 yıl The Tenth Doctor
The Tenth Doctor
m8 la o

Başka ne tutacak kadın elinde?
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