HTC gelecek ay yeni bir etkinlik daha düzenleyecek





Son dönemin en hareketli firmalarının başında gelen HTC, geçen ay ki One for Windows tanıtımının ardından IFA 2014 fuarında da yeni Desire akıllı telefonlarını sergilemişti. Firma gelecek ay da bir etkinlik düzenleyecek.





Double Exposure adındaki etkinlik 8 Ekim tarihinde New York'ta gerçekleştirilecek. Davetiye görselinde bir HTC cihazı ile özçekim yapan iki adet bayan görünüyor. Bunun haricinde herhangi bir detay bulunmuyor.





Etkinlikte fotoğraf konusunda bir duyurunun yapılacağı açık. Daha önce HTC'nin özçekim odaklı orta seviye bir akıllı telefon hazırladığı ve Eye adını verdiği dile getirilmişti. Bu bakımdan çeşitli optimizasyonlarla desteklenmiş belki de Desire 820x olacak bir akıllı telefon karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte yazılım tarafında farklı bir yenilik de tanıtılabilir. Şimdilik elimizdeki bilgiler net değil.

http://www.phonearena.com/news/HTC-schedules-Double-Exposure-event-for-October-8---new-selfie-phone-coming_id60576