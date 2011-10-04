HTC güvenlik açığını kapatmak için yeni bir yama üzerinde çalışıyor

Pazartesi günü HTC'nin amiral gemisi Android modellerinde ortaya çıkan büyük güvenlik açığı gündeme bomba gibi düşmüştü.





İnternet bağlantısı izni alan üçüncü taraf uygulamaların bu izinle ilgili bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların elektronik posta hesaplarını, son operatör bilgilerini, GPS bağlantısını, son aranan telefon numaralarını ve şifreli olarak SMS bilgilerini kaydedebildiği Android Police topluluğu tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Güvenlik açığı EVO 4G, EVO 3D, Thunderbolt, EVO Shift 4G, MyTouch 4G Slide ve bazı Sensation modellerini etkiliyor.





Bugün ise HTC açığı kapatacak bir yama üzerinde çalıştıklarını resmi olarak duyurdu. Basın açıklamasında HTC, ürünlerindeki güvenlikle ilgili iddiaları çok ciddiye aldığını, bahse konu açığın direkt kullanıcılara zarar vermemekle birlikte üçüncü taraf yazılımlar tarafından suistimal edilebileceğini farkettiklerini, şu ana kadar bundan etkilenen bir müşterilerinin olmadığını ancak tüm müşterilerini bundan korumak istediklerini belirtti.





HTC güvenlik yaması üzerinde titiz bir şekilde çalışıyor. Operatör ortaklarıyla hızlı bir test sürecinden sonra HTC güncelleme olarak yamayı kullanıcılarına sunacak. HTC güncellemenin ihmal edilmemesi konusunda kullanıcıları uyarıyor.