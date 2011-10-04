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HTC güvenlik açığını kapatmak için yeni bir yama üzerinde çalışıyor

7 yıl
4b
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7
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Pazartesi günü HTC'nin amiral gemisi Android modellerinde ortaya çıkan büyük güvenlik açığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

İnternet bağlantısı izni alan üçüncü taraf uygulamaların bu izinle ilgili bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıların elektronik posta hesaplarını, son operatör bilgilerini, GPS bağlantısını, son aranan telefon numaralarını ve şifreli olarak SMS bilgilerini kaydedebildiği Android Police topluluğu tarafından ortaya çıkarılmıştı. 
Güvenlik açığı EVO 4G, EVO 3D, Thunderbolt, EVO Shift 4G, MyTouch 4G Slide ve bazı Sensation modellerini etkiliyor.

Bugün ise HTC açığı kapatacak bir yama üzerinde çalıştıklarını resmi olarak duyurdu. Basın açıklamasında HTC, ürünlerindeki güvenlikle ilgili iddiaları çok ciddiye aldığını, bahse konu açığın direkt kullanıcılara zarar vermemekle birlikte üçüncü taraf yazılımlar tarafından suistimal edilebileceğini farkettiklerini, şu ana kadar bundan etkilenen bir müşterilerinin olmadığını ancak tüm müşterilerini bundan korumak istediklerini belirtti.

HTC güvenlik yaması üzerinde titiz bir şekilde çalışıyor. Operatör ortaklarıyla hızlı bir test sürecinden sonra HTC güncelleme olarak yamayı kullanıcılarına sunacak. HTC güncellemenin ihmal edilmemesi konusunda kullanıcıları uyarıyor.

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ceo-tr 7 yıl
Dreampark
ceo-tr Samsung Ace kullanıyorum. Galaxy S2 veya Sensation almak istiyorum. HTC on numara duruyor. Samsungda donanımda iyi. Birde böyle haberler çıkınca S2 daha mı iyi tercih olur acaba? ?
Valla açıkcası donanım olarak evet dedğin gibi sgs2 daha iyi gözükebilir ama bariz bir farkıda yok. Ama eline aldığında kalite farkı çok. Birde iphone benzemesi plastik olması ısınması vs. inan aklın sensationda kalır

Zaten kaldı ondan bekliyorum :) HTC tasarımı ve arayüzü ile mükemmel. Şuan ace kullanıyorum onda bile sens arayüzü kullanıyorum :)
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Dreampark 7 yıl ceo-tr
ceo-tr

Dreampark

ceo-tr Samsung Ace kullanıyorum. Galaxy S2 veya Sensation almak istiyorum. HTC on numara duruyor. Samsungda donanımda iyi. Birde böyle haberler çıkınca S2 daha mı iyi tercih olur acaba? ?
Valla açıkcası donanım olarak evet dedğin gibi sgs2 daha iyi gözükebilir ama bariz bir farkıda yok. Ama eline aldığında kalite farkı çok. Birde iphone benzemesi plastik olması ısınması vs. inan aklın sensationda kalır


Zaten kaldı ondan bekliyorum :) HTC tasarımı ve arayüzü ile mükemmel. Şuan ace kullanıyorum onda bile sens arayüzü kullanıyorum :)

Doğrudur. Pisman olmassın ve aklında samsung'dada kalmaz. Ama tersi mümkün. Arayüz ve tasarımı hakikaten internetteki gibideğil ele alınca daha hos. Şimdiye kadar kullandığım htc cihazlarımı kimse beğenmiyorken sensationa olumsuz bir kelime duymadım.
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Batuist 7 yıl
HTCnin böyle duyarlı davranması güzel bir olay.. birçok firma açıklama yapma gereği bile hissetmezdi bence.. bu kadar hızlı açıklama yapmaları müşteri memnuniyetine verdikleri önemi gösteriyor. Sony olsaydı telefonunuzu değiştirin derdi kesin :))
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djisis 7 yıl
ceo-tr
Kim ne derse desin iphone :) :) Saldırın Androide :)diye biri birazdan yazar. Onlar yazmadan yazayım dedim. :)HTC iyi firmadır. Düzeltirler açığı yakında. Sensation lara bakıyordum. Bir süre erteleyelim bari. Yama çıksında öyle değiştirelim telefonu.

Anladığım kadarıyla yama bu hafta çıkar, adamlar çok önem verdi hızlı çalışıyor, sen araştırmaya devam et :)
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ceo-tr 7 yıl
Samsung Ace kullanıyorum. Galaxy S2 veya Sensation almak istiyorum. HTC on numara duruyor. Samsungda donanımda iyi. Birde böyle haberler çıkınca S2 daha mı iyi tercih olur acaba? ?

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ceo-tr 7 yıl
"Kim ne derse desin iphone :) :) Saldırın Androide" :)
diye biri birazdan yazar. Onlar yazmadan yazayım dedim. :)
HTC iyi firmadır. Düzeltirler açığı yakında. Sensation lara bakıyordum. Bir süre erteleyelim bari. Yama çıksında öyle değiştirelim telefonu.
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