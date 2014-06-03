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HTC için Mayıs ayı da iyi geçmedi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC için Mayıs ayı da iyi geçmedi

One M8 amiral gemi modeli sonrasında yılın kalanı için umutlarını artıran ve tünelin ucunun göründüğüne inanan HTC, Mayıs ayında da hayal kırıklığına uğramaktan kaçamadı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Mayıs ayındaki gelir yaklaşık olarak 701 milyon dolar oldu ve çeyrek bazda yüzde 4.59 düşüş gösterdi. Yıl bazında ise yüzde 27.37 düşüş görüldü. HTC’nin One M8 modelinin gördüğü ilgiyi pazarlama sıkıntıları nedeniyle satışlara yansıtamadığı ifade ediliyor. 

Geçen yıl Robert Downey Jr. ile başlayan başarısız reklam çalışmaları bu yıl Gary Oldman ile devam etti ve cihazın özelliklerini gerçekten tüketiciye anlatabilecek reklamlar ortaya çıkmadı. Ayrıca LG G3 ve Galaxy S5 gibi rakiplerin yanında OnePlus One gibi amiral gemileri de Çin pazarında firmayı zorlamaya başladı.

Bununla birlikte firma Mayıs ayı rakamlarını geçici bir düşüş olarak görüyor ve yılın ikinci çeyreğinde kara geçeceklerine olan inancını koruyor.  

http://www.phonearena.com/news/It-was-another-tough-month-for-HTC-in-May_id56823 Yorum Yaz
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orhanyıldız 4 yıl en beğenilen
Bende snapdragon 400lu telefonu 1500 e satsam benim icinde mayıs ayı iyi gecmez.
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Guaire 4 yıl
Bu HTC yöneticileri cidden bir değişiklik bekliyorduysa esas bu beklenti bir haber değeri taşır. Yoksa meraklılar, HTC'nin bu kafayla durumunu düzeltemeyeceğini az çok tahmin ediyordu.

Avrupa'ya HTC One M8 680 eurodan giriş yaptı, Desire 816 380 eurodan; ki G2 350 euro iken. G3 de 550 euro ile giriş yapacak deniyor.

HTC kendini premium bir marka olarak konumlandırmak istiyor belki, ama kendisini kabul ettiremiyor. Buna rağmen kazık fiyatlarda ısrar ediyor. Sonra küresel ilk 10'dan düşüyor. Kar edemiyor.

HTC One E8'i çıkarmış, M8'in uygun fiyatlısı olarak; telefon fiyatına göre iyi, ama bu sefer de Çin dışında yok


Avrupa'da M8'i 450-500 euroya, Desire 816'yı 250-300 euroya indirse, E8'i de Avrupa'ya 350-400 eurodan getirse aslında belki çok iş yapacak.

Türkiye fiyatları olarak karşılığı da,
- M8 1650-1800TL
- Desire 816 900-1100TL
- E8 1300-1500TL

Mezar taşlarına "premium bir marka olmak istiyorlardı" yazılacak.
Bu HTC yöneticileri cidden bir değişiklik bekliyorduysa esas bu beklenti bir haber değeri taşır. Yoksa meraklılar, HTC'nin bu kafayla durumunu düzeltemeyeceğin...
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2 Yanıt Yanıtla +75
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Illustrious. 4 yıl
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mcebi001 4 yıl
HTC artik bir çin firmasina satilmali adamlarin yöneticileri bir asyali gibi düşünemiyor.. maliyeti dip yap fiyati ortalama yap bide güzel reklam yap hopp gelsin paralar ama nerde...
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kakubo 4 yıl
LG G3 satışa çıkmış 32 gb lık modeli bile 1644 lira. 16gb olanıda 1500 lira Arada 1000 lira fark var htc batmayı hakediyo gerçekten.Sadece htc değil Z2 ve S5 inde
o fiyatlara ürün satma şansı bitti.
bimeks.com.tr/...
bimeks.com.tr/...
EDiT: Linkleri siteden çıkarmışlar
1 Yanıt Yanıtla
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cemturk 4 yıl kakubo
kakubo
LG G3 satışa çıkmış 32 gb lık modeli bile 1644 lira. 16gb olanıda 1500 lira Arada 1000 lira fark var htc batmayı hakediyo gerçekten.Sadece htc değil Z2 ve S5 inde
o fiyatlara ürün satma şansı bitti.
bimeks.com.tr/...
bimeks.com.tr/...
EDiT: Linkleri siteden çıkarmışlar

Fiyat yanlıştır hocam okadar düşük gelmez bence
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soralalp 4 yıl
HTC alanlar kusura bakmasin eleştirim firmaya yöneliktir. Arkadaşım kasa kalitesiyle vs bu işler yürümez. Apple'a bakalım kasası kaliteli hadi biz de öyle yapalım fiyatı da tavan yapalım mantigi yanlış. Araştırma yapiliyor, arayüzde yana kaydirilan menulerin insanlara kolaylik sunduğu sonucu cikiyor, bizim htc en iyisini ben bilirim diyor dikey kaydirma yapiyor; megapiksel cilginliginin pazarlamada ne denli önemli olduğu ortadayken adam yok diyor dur ben 4 megapiksel kamera koyucam adini da ultrapiksel yapicam, özel bu kamera! Apple bile retina isminin imajini bilinçli kullanici arasında yakalayamamış, android kullanan adam diyorki retina metina yemem arkadaş sen bana PPI ver, led dizilisinden bahset, htc ne hikmetse Apple'in yapamadigini ben yaparim ultra piksel algisi yaratirim herkes de bunu yutar mantigiyla gidiyor. Android geliştirici günlerine gidiyorum herkes konusunda uzman adam getirmiş. Bir akilli htc mankenler donatmis standi, premium marka ya... Kadinlar bir soruya cevap veremiyor telefon öylece duruyor önünde. Ama biseyi çok iyi ezberletmisler. Önce duj, sonra sen verecek 2400 lira! Durum neredeyse bu kadar vahim. Buarada taktim marshall kulakligi dinledim öyle ses kalitesi vs de kalmamış cihazda. Nexus'umdan biraz iyi, iphone'umdan biraz kötü bir ses kalitesi var. E şimdi o kadar özellik anlattım hiçbirinde en iddiali telefonu yapamamissin, nerden cikti peki bu fiyat, bu premium marka olma ozentiligi. Gececeksin bunlari arkadaş, metal kasa ile olsaydı bu işler en çok tenekeciler kazanirdi şimdiye. Şimdi oturun bütün yönetim düşünün suçu kime yiksak diye. Bu kafayla çok yönetici değişir, ama sonuç değişmez htc kusura bakma.
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cemturk 4 yıl
Ah htc ah gerçek yuzunu gösterdin, şampiyonlar ligine falan sponsor olcağına fiyat politikanı gözden geçir.. Mantıga bak ya ..ozaman vestel , casper falanda çinde ürettirtsin birine aynı çip aynı ram sonra bassın etikete 3000 tl sürsün avrupaya elitim ben elitim desin, 1-iphone gibi bir devrim yapmış mısın (2007 ye hürmeten) 2- çin li oppo vs gibi full donanım yapsa (işlemci ,batarya kamera) vs yine anlıcam .3- begenmediğimiz samsung adamların bi tek tuvalet kagıdı kalmış üretmediği , onlar bile böyle kendini beğenmiş egoistce davranmamıştır... Karşımda ceosu olsa pataklarım şuan sinir oldum bizim burda tötü kalktı derler şu durumda
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Schnitter 4 yıl
5 liralık malı, 15 liraya satmaya kalkarsan böyle olur tabi üstelik rakiplerinden donanım anlamında kötü bir cihaz, önceden seviyordum htc firmasını ama bu fiyat politikasından sonra batsa üzülmem.
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BabekDesign 4 yıl
arkadaslar, suan Azerbaycanda HTC One M8'in fiyati 1798 tl, Galaxay S5'in fiyati ise 1779 tl. Turkiyede bu telefonlar arasindaki farkin 200-300 tl olmasinin nedenini anliyamiyorum.
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delydoomrule 4 yıl
Tamamen aynı donanımı metal kutuya koyup daha pahalıya satınca premium olup yüksek kar ederiz mi demişler. Apple'da durum farklı. Cihaz alırken işletim sistemi, marketi, ekosistemi vs. ile komple bir pakate sahip oluyorsunuz. HTC aynı yazılımı, aynı donanımı biz kaliteyiz diye fahiş fiyata satmaya çalışıyor. Benzer fiyata sat kalite için tercih edelim. Ama bu şekilde olmayacağını göremeyecek kadar körler demekki. Nokia gitti, blackberry gitti farklı işletim sistemine rağmen ama htc aynı işletim sistemi ve marketle nasıl ayakta kalacak zaten kar etmesi mucize olurdu.
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WarSaw 4 yıl
HTC nin bu kafayla işi zor.
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keskin53 4 yıl
htc fırmasının yakındır satılması veya el degiştirmesi
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darkaura 4 yıl
bir telefonu satan seyler belli, iyi kaliteli ekran (mumkunse olabildigince kucuk kasada olabildigince buyuk olmali), guclu islemci, kuvvetli batarya ve nispeten makul fiyat. bunlari onceki galaxy s serilerinde gorduk. ilk cikis fiyatlari yuksek olsada s2,s3 sonradan cok makul fiyatlara indirler. islemcileride rakiplerinden ustundu, neticede ekmek peynir gibi sattilar. gecen senede aynisini g2 de yasadik. makul fiyata cok kaliteli buyuk bir ekranla, o neslin en kuvvetli islemcisini sundu. basarinin formulu bu kadar basitken htc hala ses sistemiyle, farkli kamera sistemleriyle ve diger yan faktorlerle one cikmaya calisiyor. tamam bunlara yatirim yaparsin anlarimda kac senedir bunlara yatirim yapiyorsun, bir sonuc alabildinmi. hayir. reklam stratejisi bile ayni. robert downey is yapmadi, gary oldman'a gec. bu nasil anlayis. lg ye bakiyorum gecen sene ois kamera sistemi ve uhd tv si icin harika viral reklamlar yapti. tek kurus yayin parasi odemeden youtubedan milyonlara izletti. htc yonetimi firmayi batirmadan hatalarindan vazgecmiyecekler belli.
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