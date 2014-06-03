HTC için Mayıs ayı da iyi geçmedi

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One M8 amiral gemi modeli sonrasında yılın kalanı için umutlarını artıran ve tünelin ucunun göründüğüne inanan HTC, Mayıs ayında da hayal kırıklığına uğramaktan kaçamadı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Mayıs ayındaki gelir yaklaşık olarak 701 milyon dolar oldu ve çeyrek bazda yüzde 4.59 düşüş gösterdi. Yıl bazında ise yüzde 27.37 düşüş görüldü. HTC’nin One M8 modelinin gördüğü ilgiyi pazarlama sıkıntıları nedeniyle satışlara yansıtamadığı ifade ediliyor.
Geçen yıl Robert Downey Jr. ile başlayan başarısız reklam çalışmaları bu yıl Gary Oldman ile devam etti ve cihazın özelliklerini gerçekten tüketiciye anlatabilecek reklamlar ortaya çıkmadı. Ayrıca LG G3 ve Galaxy S5 gibi rakiplerin yanında OnePlus One gibi amiral gemileri de Çin pazarında firmayı zorlamaya başladı.
Bununla birlikte firma Mayıs ayı rakamlarını geçici bir düşüş olarak görüyor ve yılın ikinci çeyreğinde kara geçeceklerine olan inancını koruyor.
http://www.phonearena.com/news/It-was-another-tough-month-for-HTC-in-May_id56823 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avrupa'ya HTC One M8 680 eurodan giriş yaptı, Desire 816 380 eurodan; ki G2 350 euro iken. G3 de 550 euro ile giriş yapacak deniyor.
HTC kendini premium bir marka olarak konumlandırmak istiyor belki, ama kendisini kabul ettiremiyor. Buna rağmen kazık fiyatlarda ısrar ediyor. Sonra küresel ilk 10'dan düşüyor. Kar edemiyor.
HTC One E8'i çıkarmış, M8'in uygun fiyatlısı olarak; telefon fiyatına göre iyi, ama bu sefer de Çin dışında yok
Avrupa'da M8'i 450-500 euroya, Desire 816'yı 250-300 euroya indirse, E8'i de Avrupa'ya 350-400 eurodan getirse aslında belki çok iş yapacak.
Türkiye fiyatları olarak karşılığı da,
- M8 1650-1800TL
- Desire 816 900-1100TL
- E8 1300-1500TL
Mezar taşlarına "premium bir marka olmak istiyorlardı" yazılacak.