HTC için Mayıs ayı da iyi geçmedi





One M8 amiral gemi modeli sonrasında yılın kalanı için umutlarını artıran ve tünelin ucunun göründüğüne inanan HTC, Mayıs ayında da hayal kırıklığına uğramaktan kaçamadı.





Firmadan yapılan açıklamaya göre Mayıs ayındaki gelir yaklaşık olarak 701 milyon dolar oldu ve çeyrek bazda yüzde 4.59 düşüş gösterdi. Yıl bazında ise yüzde 27.37 düşüş görüldü. HTC’nin One M8 modelinin gördüğü ilgiyi pazarlama sıkıntıları nedeniyle satışlara yansıtamadığı ifade ediliyor.





Geçen yıl Robert Downey Jr. ile başlayan başarısız reklam çalışmaları bu yıl Gary Oldman ile devam etti ve cihazın özelliklerini gerçekten tüketiciye anlatabilecek reklamlar ortaya çıkmadı. Ayrıca LG G3 ve Galaxy S5 gibi rakiplerin yanında OnePlus One gibi amiral gemileri de Çin pazarında firmayı zorlamaya başladı.





Bununla birlikte firma Mayıs ayı rakamlarını geçici bir düşüş olarak görüyor ve yılın ikinci çeyreğinde kara geçeceklerine olan inancını koruyor.

http://www.phonearena.com/news/It-was-another-tough-month-for-HTC-in-May_id56823