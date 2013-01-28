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HTC : İddialı modellerimiz Samsung'u endişelendiriyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC : İddialı modellerimiz Samsung'u endişelendiriyor

Geçen yılı gelir ve pazar payında düşüşle kapatan HTC, bununla birlikte 5 inçlik Full HD ekranlı Butterfly versiyonları ve HTC One X+ modeli satışları ile bu çeyrekte karda artış bekliyor.

Analiz raporlarına da yansıyan bu yüksek talep nedeniyle yöneticiler de iddialı konuşmalar yapıyor. HTC Kuzey Asya başkanı Jack Tong, iddialı modelleri nedeniyle Samsung'un endişelendiğini ve bu modellerini yakın takibe alarak, pazar tepkilerine göre kendi ürünlerini satışa sunacağını açıkladı.

Bunun HTC'nin Samsung'u korkutacak kapasiteye sahip olduğu anlamına geldiğini ifade eden Tong, Butterfly modellerinin beklenenden çok daha iyi satışlar yaptığını vurguladı. Global olarak satışa sunulmasa da dünyanın ilk Full HD ekranlı akıllı telefonu ünvanını elde eden Butterfly modelinin Japonya'da ilk hafta iPhone 5 satışlarını geride bıraktığı belirtiliyor. Tayvan'da da önümüzdeki haftalarda aynı başarının yakalanması bekleniyor.

J Butterfly ve Droid DNA olarak ABD, Japonya, Tayvan ve Rusya gibi kısıtlı pazarlarda satışa sunulan modeline olan talebi karşılamaya devam ederse, HTC ay sonunda çok önemli bir satış başarısı elde edecek. Tong böylece satış momentumunu yüksek tutmayı planlıyor ve bunu kelebek etkisi olarak adlandırmış. Yönetici başarının sırrı olarak da etkili kararlar verme, göz alıcı ürünler pazara sunma ve yüksek standartlar belirlemeyi gösteriyor.

http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aECO&ID=201301250021 Yorum Yaz
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by_ager34 6 yıl en beğenilen
htc one x cihazımın birincisinde anakart değişti gelen telafon arızalıydı ikinci gidişinde telefon komple değişti yeni gelen cihazda arızalı şimdi serviste bu üç etti samsung nasıl endişelenmesin ben bile endişeleniyorum htc'den :))
htc one x cihazımın birincisinde anakart değişti gelen telafon arızalıydı ikinci gidişinde telefon komple değişti yeni gelen cihazda arızalı şimdi serviste bu ü...
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eP_362 6 yıl
Şimdi HTC, Sony'den korksun.
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depeche35 6 yıl
Başlık eğer HTC tarafından gerçekten söylenmişse HTC resmen 1.ağızdan SAMSUNG'u Ağabeyi olarak görmeyi kabul etmiş görünüyor.Nerden nereye ...
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Elsa 4 yıl
Htcde reklam sıkıntısı var
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Master_Evil 4 yıl
samsung:
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Guest-5B59C177F 4 yıl
Htc alinmaz o fiyatlar ne oyle hayla 512mb ram li telefona 600 TL fiyat biciyor
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BekirTemel 4 yıl
Samsung eski gücünde değil artık her android üreticisi samsungu endiselendirir.
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DH Misafiri 4 yıl
bence samsungun her malı özellikle s5 htc her malından daha iyi yeni çıkan htc one m8 den bile benim görüşüm böyle bence doğru...
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saltooo 6 yıl
Endişelendirebildiyse çok iyi
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Degauss 6 yıl
Samsung Galaxy serisiyle Sony Xperia serisiyle yürür gider bence. Az önce konusunu okudum HTC mühendislerinin fazla mesai ücretlerini alamamasıyla ilgili böyle giderse zaten iflas bayrağınıda çeker, zaten bi doğru dürüs batarya işini çözemediler.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Htc nin tum cihazlari samsungdan daha kaliteli ve daha goze hos.

Ama sirket yonetimi , arge , pazarlama , halkla iliskiler , verimlilik gibi konularda htc samsungun 3 de 1 i olamadigi icin asla onlarin basarilarina ulasamayacaklar.
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SaatliBomba 6 yıl
Butterfly iddialı telefon ama onex+ yı o kadar iyi bulmadım... samsungun endişelenmesine gerek yok dışarda htc kullananların oranı hala düşük
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dockhanger 6 yıl
htc konusunda samsungcular fanboyluha baslamış gençlerin gene aylık gelirleri 10 bin dolar gibi yazışmalarıda benı gene hayretler ıcınde bırakmadı degil daha dune kadar 100 tl lık nokıa kullanan gencçlerin baba parasıyla aldıkları dokunmatık telefonlar sonra burda fanboylukları benı çok güldürüyor
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LilTunechi 6 yıl
her htc konusunda samsung fanboylarının olması enteresan.
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bilalMW 6 yıl
htc önce güncelleme versin sonra samsung korkar. Hem rom desteğininde önünü kapamaya çalışmaları son kullanıcılardan kötü bir geri dönüş alacağı kanaatindeyim.
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by_ager34 6 yıl
By_SeDo
by_ager34htc one x cihazımın birincisinde anakart değişti gelen telafon arızalıydı ikinci gidişinde telefon komple değişti yeni gelen cihazda arızalı şimdi serviste bu üç etti samsung nasıl endişelenmesin ben bile endişeleniyorum htcden :))
Hoıcam malzeme kalitesi iyi ama şu varki malı alıyorsun sonrasında kimsesizliğe terk ediliyorsun ;)

öyle mağlesef htc müşteri hizmetleri üç maymunu oynuyor herşey kasa kalitesiyle bitmiyor birazda müşteriye kaliteli hizmet ver
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