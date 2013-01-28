HTC : İddialı modellerimiz Samsung'u endişelendiriyor





Geçen yılı gelir ve pazar payında düşüşle kapatan HTC, bununla birlikte 5 inçlik Full HD ekranlı Butterfly versiyonları ve HTC One X+ modeli satışları ile bu çeyrekte karda artış bekliyor.





Analiz raporlarına da yansıyan bu yüksek talep nedeniyle yöneticiler de iddialı konuşmalar yapıyor. HTC Kuzey Asya başkanı Jack Tong, iddialı modelleri nedeniyle Samsung'un endişelendiğini ve bu modellerini yakın takibe alarak, pazar tepkilerine göre kendi ürünlerini satışa sunacağını açıkladı.





Bunun HTC'nin Samsung'u korkutacak kapasiteye sahip olduğu anlamına geldiğini ifade eden Tong, Butterfly modellerinin beklenenden çok daha iyi satışlar yaptığını vurguladı. Global olarak satışa sunulmasa da dünyanın ilk Full HD ekranlı akıllı telefonu ünvanını elde eden Butterfly modelinin Japonya'da ilk hafta iPhone 5 satışlarını geride bıraktığı belirtiliyor. Tayvan'da da önümüzdeki haftalarda aynı başarının yakalanması bekleniyor.





J Butterfly ve Droid DNA olarak ABD, Japonya, Tayvan ve Rusya gibi kısıtlı pazarlarda satışa sunulan modeline olan talebi karşılamaya devam ederse, HTC ay sonunda çok önemli bir satış başarısı elde edecek. Tong böylece satış momentumunu yüksek tutmayı planlıyor ve bunu kelebek etkisi olarak adlandırmış. Yönetici başarının sırrı olarak da etkili kararlar verme, göz alıcı ürünler pazara sunma ve yüksek standartlar belirlemeyi gösteriyor.

http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aECO&ID=201301250021