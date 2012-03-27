HTCSense.com servisi 30 Nisan'da kapanıyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz yılın son yarısında yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle akıllı telefon pazar payında gerileme yaşayan HTC firması bu yıla yeni bir strateji ve One serisiyle iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. HTC kullanıcılarının kişisel verilerini yedekleyebileceği HTCSense.com platformu da yeniden yapılanma stratejisinden nasibini aldı.
HTCSense.com platformu 2010 yılının sonlarına doğru Desire HD ve Desire Z modelleri ile birlikte tanıtılmıştı. Platform, kişisel verilerin yedeklenmesi, telefonun konumunu tespit ederek profil değiştirebilme, çalınma ihtimaline karşı uzaktan hafızayı formatlama, multimedya içerikleri uyumlu telefonlardan düzenleme ve paylaşma gibi önemli yenilikler sunuyordu.
Platforma bilgilerini yüklemiş kullanıcılara HTCSense.com tarafından 30 Nisan'a kadar bilgilerini yedeklemeleri konusunda uyarı mailleri gönderilmeye başlandı. 30 Nisan'dan sonra tüm veriler silinecek ve platformun başka bir hizmete dönüşümü başlayacak.
HTC dönüşümün detayları hakkında kesin bilgiler vermiyor ancak kullanıcı geri dönüşleri neticesinde böyle bir hamlenin yapıldığı ve daha gelişmiş bir müşteri tecrübesi sunulacağı ifade ediliyor. HTCSense.com servisinin sağladığı fonksiyonların da Android Market üzerindeki uygulamalarda bulunabileceği vurgulanıyor.
HTC'nin One serisine yönelik olarak bazı yeni hizmetler planladığı ihtimal dahilinde olabilir. Ancak Android Market üzerinden karşılanabilecek fonksiyonlar için de kullanıcıların bu tür servislere yönelebileceğini söylemek zor.
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Hayır bana kalırsa telefonu iletişim olarak kullananlar blackberry, hem akıllı telefon hem iletişim anlamında iphone kullanılır. Android sistemi daha çok teknoloji meraklıları tarafından kullanılır.
Türkiyede ise sadece telefon kitleme, tel çaldırma, konum bilgisi kullanılıyordu. Hiç bir özelliği aktif değildi. Hiç bir işe de yaramıyordu.
işe yarayan tek şey sense arayüzü.
HTC çok nitelikli telefonlar üretiyor.Son zamanlarda yaptığı ortaklık anlaşmaları da oldukça yerinde ve kaybettiği pazar payını geri kazanacağını düşünüyorum.
arkadaşlar htc yi yerden yere vurmuşsunuz da eğer bugün htc piyasadaki desire hd dahil ki ilk android ile tanıştığım telefondur olmasa piyasada iphone gibi çok basit kullanıcılar için üretilmiş telefonları bize kakalayacaklardı... ben daima htc kullanıcısıyımdır... he iphone de kullandım nokia da ama inanın htc nin tadı başka... htcnin one serisini küçümsemek bence yanlış... her zaman telefonda ilk adımı atan htc olmuştur her hafta model çıkarıyor diyenler acaba yılda bir model çıkarmasını mı isterlerdi... bence htc çok doğru bir yolda ve pazara hakim olmayı çok iyi biliyor kaldı ki htc olmasaydı bugün iphone 4s i 3500 liradan aşşa alırdınız rüyanızda...
bu arada dostum dediklerinin bazı yerlerine katılıyorum... dokunmatik xe de çok kötü yani aslında yetersiz değil ama iphone 4s ile kıyaslandığında çok geride kalıyor ve bu durum benimde xe kullandığım dönemde çok dikkatimi çekmişti ama htc her telefonunda aynı dokunmatiği kullanmıyor çünkü ben xe de toz problemi yaşayınca hemen Amaze 4g modeline geçtim gerçekten iphone4s ten bile daha hasssas bir dokunmatiği var diyebilirim denemen lazım bazen dokunmadan algıladığı bile oluyor inanabilirsin...
Çok doğru bir yorum. Eski HTC'yi istiyoruz..
Ne işe yaradığını ve faydalılığını bilmiyorum ama gene de geri adım atmak kötü olmş