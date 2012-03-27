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HTCSense.com servisi 30 Nisan'da kapanıyor

7 yıl
3,7b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yılın son yarısında yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle akıllı telefon pazar payında gerileme yaşayan HTC firması bu yıla yeni bir strateji ve One serisiyle iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. HTC kullanıcılarının kişisel verilerini yedekleyebileceği HTCSense.com platformu da yeniden yapılanma stratejisinden nasibini aldı. 

HTCSense.com platformu 2010 yılının sonlarına doğru Desire HD ve Desire Z modelleri ile birlikte tanıtılmıştı. Platform, kişisel verilerin yedeklenmesi, telefonun konumunu tespit ederek profil değiştirebilme, çalınma ihtimaline karşı uzaktan hafızayı formatlama, multimedya içerikleri uyumlu telefonlardan düzenleme ve paylaşma gibi önemli yenilikler sunuyordu.

Platforma bilgilerini yüklemiş kullanıcılara HTCSense.com tarafından 30 Nisan'a kadar bilgilerini yedeklemeleri konusunda uyarı mailleri gönderilmeye başlandı. 30 Nisan'dan sonra tüm veriler silinecek ve platformun başka bir hizmete dönüşümü başlayacak.

HTC dönüşümün detayları hakkında kesin bilgiler vermiyor ancak kullanıcı geri dönüşleri neticesinde böyle bir hamlenin yapıldığı ve daha gelişmiş bir müşteri tecrübesi sunulacağı ifade ediliyor. HTCSense.com servisinin sağladığı fonksiyonların da Android Market üzerindeki uygulamalarda bulunabileceği vurgulanıyor.

HTC'nin One serisine yönelik olarak bazı yeni hizmetler planladığı ihtimal dahilinde olabilir. Ancak Android Market üzerinden karşılanabilecek fonksiyonlar için de kullanıcıların bu tür servislere yönelebileceğini söylemek zor.

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nedensiz07 7 yıl
vallahi kafamızı oyle karıstırıyolar kı tekrar sony e donus yapcam herhalde adamlar ne guzel dimdik ayakta onunla bununla oynayıp durmuyolar digerleri yok su hizmeti yok bu hizmeti vay arkadas ya demekki sony bu yuzden sony
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söny 7 yıl
bir evo 3d kullanıcısı olarak 1yıldır güncellemeyen telefonu satmıştım htc lerden ne cektik cıkıs zamanlarında o kadar ıyı reklamlar yapılıyorki sonrada telefon tamamen serbest bırakılıyor sense cilerde baya cekmıs anlasılan
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sahoron 7 yıl
carnador
portege g900 prof. kullanıcılar , iş adamları bberry ve htc kullanıyor Usa dahil durum böyle.Iphone başka bir dünya ama yalan dünya :)


Hayır bana kalırsa telefonu iletişim olarak kullananlar blackberry, hem akıllı telefon hem iletişim anlamında iphone kullanılır. Android sistemi daha çok teknoloji meraklıları tarafından kullanılır.
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Yazılımcı Online 7 yıl
sense zaten türkiyeye 4/0,25 inş kullandırıyordu. Yabancı sense 'e fotolarını görmüştüm tüm bilgiler orada tutuluyor ve kişilerine teleon rehberine falan erişebiliyor bilgilerini yedekleyebiliyordun.

Türkiyede ise sadece telefon kitleme, tel çaldırma, konum bilgisi kullanılıyordu. Hiç bir özelliği aktif değildi. Hiç bir işe de yaramıyordu.

işe yarayan tek şey sense arayüzü.
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E_Aydin35 7 yıl
Yapılandırma ile daha kaliteli bir kullanıcı hizmeti sunucak muhtemelen yada daha başka planlar var bilgiler verilmediğine göre.. Şu HTC'Nin stratejilerine bayılıyorum ya, hemen önlemını alıyor.:)
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6for6 7 yıl
Zaman içinde böyle dinamikler oluşacaktır.Sonuçta pazardaki firmalar da oldukça iyiler.
HTC çok nitelikli telefonlar üretiyor.Son zamanlarda yaptığı ortaklık anlaşmaları da oldukça yerinde ve kaybettiği pazar payını geri kazanacağını düşünüyorum.
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Okan9455 7 yıl
htc nin birde dokunmatik teknolojisini geliştirmesi lazım.samsung galaxy s2,lg optimus black,iphone 4s ve htc sensation xe gibi telefonları alıp kullandım 1-2 ay kullanıp sattım ve sensation xe nin dokunmatiği ciddi söylüyorum optimus black den daha kötüydü.s2 ve iphone 4s ile karşılaştırmıyorum bile.2.si ise ekranı renk konusunda iyi olsa bile parlaklık konusunda hiç iyi değil.ekranı full parlaklıkta bile güneşte doğru düzgün görünmüyor.işlemci olarak ise sensation xe gibi 1500-2000 arası bir fiyat etiketine sahip telefonunda bile cortex A8 mimarisini kullanıyor.htc arayüz ve kasa sağlamlığı olarak çok iyi ama diğer konularda daha çok yol alması gerekiyor.
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cnr.kh 7 yıl Okan9455
Okan9455

htc nin birde dokunmatik teknolojisini geliştirmesi lazım.samsung galaxy s2,lg optimus black,iphone 4s ve htc sensation xe gibi telefonları alıp kullandım 1-2 ay kullanıp sattım ve sensation xe nin dokunmatiği ciddi söylüyorum optimus black den daha kötüydü.s2 ve iphone 4s ile karşılaştırmıyorum bile.2.si ise ekranı renk konusunda iyi olsa bile parlaklık konusunda hiç iyi değil.ekranı full parlaklıkta bile güneşte doğru düzgün görünmüyor.işlemci olarak ise sensation xe gibi 1500-2000 arası bir fiyat etiketine sahip telefonunda bile cortex A8 mimarisini kullanıyor.htc arayüz ve kasa sağlamlığı olarak çok iyi ama diğer konularda daha çok yol alması gerekiyor.

arkadaşlar htc yi yerden yere vurmuşsunuz da eğer bugün htc piyasadaki desire hd dahil ki ilk android ile tanıştığım telefondur olmasa piyasada iphone gibi çok basit kullanıcılar için üretilmiş telefonları bize kakalayacaklardı... ben daima htc kullanıcısıyımdır... he iphone de kullandım nokia da ama inanın htc nin tadı başka... htcnin one serisini küçümsemek bence yanlış... her zaman telefonda ilk adımı atan htc olmuştur her hafta model çıkarıyor diyenler acaba yılda bir model çıkarmasını mı isterlerdi... bence htc çok doğru bir yolda ve pazara hakim olmayı çok iyi biliyor kaldı ki htc olmasaydı bugün iphone 4s i 3500 liradan aşşa alırdınız rüyanızda...

bu arada dostum dediklerinin bazı yerlerine katılıyorum... dokunmatik xe de çok kötü yani aslında yetersiz değil ama iphone 4s ile kıyaslandığında çok geride kalıyor ve bu durum benimde xe kullandığım dönemde çok dikkatimi çekmişti ama htc her telefonunda aynı dokunmatiği kullanmıyor çünkü ben xe de toz problemi yaşayınca hemen Amaze 4g modeline geçtim gerçekten iphone4s ten bile daha hasssas bir dokunmatiği var diyebilirim denemen lazım bazen dokunmadan algıladığı bile oluyor inanabilirsin...
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Sirchade 7 yıl
Zaten site çalışmıyordu. HTC çok bozdu çook :(
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portege g900 7 yıl
prof. kullanıcılar , iş adamları bberry ve htc kullanıyor Usa dahil durum böyle.Iphone başka bir dünya ama yalan dünya :)
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maxturk 7 yıl
HTC Uzakdoğuda yine iyi satış yapıyor. Çin , Honkong buralarda akıllı telefon olarak insanların elinde ilk İphone sonra HTC ve Samsung görüyorsunuz. Telefon marketlerde satıcıların ilk önerdiği telefon İphone, ikincisi ise HTC. Belki diğer pazarlarda bir daralma olmuş olabilir.
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createemir 7 yıl
South Korea
htc nin yeni modeller o kadarda iddaalı değil bence toparlaması zor bu vakitten sonra

Çok doğru bir yorum. Eski HTC'yi istiyoruz..
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Besiktask34 7 yıl
iphone killer diye diye kendini yedi bitirdi
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celalcaner2 7 yıl
ne kadar maliyeti vardı ki??

Ne işe yaradığını ve faydalılığını bilmiyorum ama gene de geri adım atmak kötü olmş
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South Korea 7 yıl
htc nin yeni modeller o kadarda iddaalı değil bence toparlaması zor bu vakitten sonra
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