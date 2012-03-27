HTCSense.com servisi 30 Nisan'da kapanıyor

Geçtiğimiz yılın son yarısında yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle akıllı telefon pazar payında gerileme yaşayan HTC firması bu yıla yeni bir strateji ve One serisiyle iddialı bir giriş yapmayı amaçlıyor. HTC kullanıcılarının kişisel verilerini yedekleyebileceği HTCSense.com platformu da yeniden yapılanma stratejisinden nasibini aldı.





HTCSense.com platformu 2010 yılının sonlarına doğru Desire HD ve Desire Z modelleri ile birlikte tanıtılmıştı. Platform, kişisel verilerin yedeklenmesi, telefonun konumunu tespit ederek profil değiştirebilme, çalınma ihtimaline karşı uzaktan hafızayı formatlama, multimedya içerikleri uyumlu telefonlardan düzenleme ve paylaşma gibi önemli yenilikler sunuyordu.





Platforma bilgilerini yüklemiş kullanıcılara HTCSense.com tarafından 30 Nisan'a kadar bilgilerini yedeklemeleri konusunda uyarı mailleri gönderilmeye başlandı. 30 Nisan'dan sonra tüm veriler silinecek ve platformun başka bir hizmete dönüşümü başlayacak.





HTC dönüşümün detayları hakkında kesin bilgiler vermiyor ancak kullanıcı geri dönüşleri neticesinde böyle bir hamlenin yapıldığı ve daha gelişmiş bir müşteri tecrübesi sunulacağı ifade ediliyor. HTCSense.com servisinin sağladığı fonksiyonların da Android Market üzerindeki uygulamalarda bulunabileceği vurgulanıyor.





HTC'nin One serisine yönelik olarak bazı yeni hizmetler planladığı ihtimal dahilinde olabilir. Ancak Android Market üzerinden karşılanabilecek fonksiyonlar için de kullanıcıların bu tür servislere yönelebileceğini söylemek zor.