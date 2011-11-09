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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'den Android 4.0'lı akıllı telefon; Ville

7 yıl
26,5b
1
29
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC yüksek performans segmenti için planladığı yeni nesil akıllı telefonlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia Tegra 3'lü yeni modeli Edge'a ait ilk detaylar gün ışığına çıkan HTC'de bu defa da Ville kod adını taşıyan modele ait bilgiler sızdırıldı. HTC'nin fabrika çıkışı Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan yeni telefonu, muhtemel özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor.

4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı belirtilen telefon, Android 4.0 işletim sistemine ek olarak HTC'nin Sense 4.0 arayüzünü taşıyacak. Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle geliştirmekte olduğu 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alacak olan HTC Ville, Beats Audio ses teknolojisiyle gelecek ve arka aydınlatmalı 8MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. 8mm'den daha kasa kalınlığı ile aynı zamanda şık bir görünüm sergileyeceği belirtilen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1650 mAh kapasiteli pilden alacak.

Her sene olduğu gibi önümüzdeki Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen HTC Ville, Tayvan merkezli üreticinin 2012'nin ilk yarısı için planladığı en iddialı modellerden biri olacak. HTC Ville'in çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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Sh0cK. 7 yıl en beğenilen
Siz bu haberler çıktığında, hemen piyasaya sürüldüğünü mü sanıyorsunuz bu telefonların ?
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nickenegerekvar 7 yıl
HTC'nin bu haftada 2. telefonunu görmüş olduk.
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hazarRS 7 yıl
şu htcnin 'her hafta' yeni bir modeli çıkıyor yorumlarını bıraksak artık?aylardır hiç yeni model haberi yoktu.belli dönemlerde yeni grup telefonlar çıkarılır.ayrıca çıkarılan tüm telefonlar heryerde satılmaz.bir model avrupa pazarı içinse diğer model amerika pazarı içindir.o amerika pazarında çıkacak modeli de ömrünüz boyu görmezsiniz emin olun.bu haberdeki telefon da şu an sadece belli özellikleri bilinen bir telefon.telefona bakarsanız hiçbir detayı-hiçbir gerçekçiliği olmadıgını görürsünüz.
şu htcnin 'her hafta' yeni bir modeli çıkıyor yorumlarını bıraksak artık?aylardır hiç yeni model haberi yoktu.belli dönemlerde yeni grup telefonlar çıkarılır.ay...
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NapolyonBonapert 7 yıl
Hergün Bir Telefon HTC
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
hakkikatten işleri o ama neredeyse her gün telefon çikartıyorlar artık sıktı
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl T3RR1BL3WH1SP3R
asisar1907
hakkikatten işleri o ama neredeyse her gün telefon çikartıyorlar artık sıktı

Her gun telefon cikarmiyorlar her gun telefon haberleri cikiyor : )
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sertacarslan 7 yıl
fuki5353
Son 2 sene içerisindeki gelişmeler, bu zaman kadar telefon tarihindeki gelişmeleri kaça katlamıştır acaba sanki ilerde kaza yapmış bi araba vardı çektiler arabayı gaza basan basana! :)

Evet, o araç winmo idi :)
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
yha baZI MARKALARIN İŞİ GÜÇÜ YOK mu her gün tel çıkartmaya başladılar
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darkaura 7 yıl
asisar1907

yha baZI MARKALARIN İŞİ GÜÇÜ YOK mu her gün tel çıkartmaya başladılar

biraz ironik bir soylem olmus. keza adamlarin iside gucude bu. telefon modeli cikartip satmak.
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endoplazmik bir kulum 7 yıl
her hafta bir htc kampanyası devam ediyor....
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acmtncy 7 yıl
ics ile fiziksel tuşların kaldırılmasını hiç sevmedim. telefonların tasarımlarının bir parçasıydı o tuşlar bence google geri eklemeli.
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darkaura 7 yıl
BraVe_06
Özellikler hoş görünüyor ancak resimdeki şey ne? Bir dikdörtgenin etrafına köşeleri yuvarlatılmış başka bir dikdörtgen çizilmiş sadece.

eee biz ona ekran ve cercevesi diyoruz :)
android4 ile 3lu tus gurubuda kaldirilarak on yuzun tamami ekrana ayrildiki maximum goruntu alani olabildigince kucuk bir govde ile sunulabilsin. simdi bu tasarim sartinda on yuzde ne gormeyi bekliyorsunuz, surrealistik ucgen ekran tasarimlari falanmi.
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BraVe_06 7 yıl darkaura
darkaura

BraVe_06



Özellikler hoş görünüyor ancak resimdeki şey ne? Bir dikdörtgenin etrafına köşeleri yuvarlatılmış başka bir dikdörtgen çizilmiş sadece.




eee biz ona ekran ve cercevesi diyoruz :)



android4 ile 3lu tus gurubuda kaldirilarak on yuzun tamami ekrana ayrildiki maximum goruntu alani olabildigince kucuk bir govde ile sunulabilsin. simdi bu tasarim sartinda on yuzde ne gormeyi bekliyorsunuz, surrealistik ucgen ekran tasarimlari falanmi.





En azından bir firmanın logosunu görmek isterdim ya da telefonun karakteristiğini gösteren bir emare... :)
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Silver Eagle 7 yıl
Sense'in 4.0 sürümü çıktı mı?
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NaxeRa 7 yıl
Htc sensation kullanicisiyim 4.0 bizede gelsin basarim karnelden oc yi aynisi ne anladik? Nokia gibi olmaya dogru gidiyor htc hadi bakalim hayirlisi.
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BraVe_06 7 yıl
Özellikler hoş görünüyor ancak resimdeki şey ne? Bir dikdörtgenin etrafına köşeleri yuvarlatılmış başka bir dikdörtgen çizilmiş sadece.
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