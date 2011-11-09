HTC'den Android 4.0'lı akıllı telefon; Ville

HTC yüksek performans segmenti için planladığı yeni nesil akıllı telefonlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Nvidia Tegra 3'lü yeni modeli Edge'a ait ilk detaylar gün ışığına çıkan HTC'de bu defa da Ville kod adını taşıyan modele ait bilgiler sızdırıldı. HTC'nin fabrika çıkışı Android 4.0 işletim sistemiyle gelecek olan yeni telefonu, muhtemel özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor.



4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı belirtilen telefon, Android 4.0 işletim sistemine ek olarak HTC'nin Sense 4.0 arayüzünü taşıyacak. Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle geliştirmekte olduğu 1.5GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alacak olan HTC Ville, Beats Audio ses teknolojisiyle gelecek ve arka aydınlatmalı 8MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. 8mm'den daha kasa kalınlığı ile aynı zamanda şık bir görünüm sergileyeceği belirtilen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü ise 1650 mAh kapasiteli pilden alacak.



Her sene olduğu gibi önümüzdeki Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen HTC Ville, Tayvan merkezli üreticinin 2012'nin ilk yarısı için planladığı en iddialı modellerden biri olacak. HTC Ville'in çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.