HTC'den Apple'ın iddialarına yanıt geldi

Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen ve sinyal sorunun sadece iPhone 4'te görülen bir durum olmadığını belirten Steve Jobs, HTC, RIM ve Samsung gibi üreticilerin telefonlarında da, nasıl tutulduğuna bağlı olarak sinyal kaybı yaşandığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan HTC, Apple'ın iddiasını bir noktada kabul ederken, Steve Jobs'un örnek olarak gösterdiği Droid Eris modeli için sinyal sorunu yaşayanların oranının, tüm kullanıcılar arasında sadece %0.016 olduğunu belirtiyor.

Appe iPhone 4'teki %0.55'lik şikayet oranı dikkate alındığında bu konuda daha rahat olduklarına vurgu yapan HTC, EVO 4G ve Droid Incredible gibi modelleriyle Amerika'nın en çok satan akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor, hatta yüksek talepten ötürü zaman zaman kıtlık yaşadığı da biliniyor