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HTC'den Apple'ın iddialarına yanıt geldi

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen ve sinyal sorunun sadece iPhone 4'te görülen bir durum olmadığını belirten Steve Jobs, HTC, RIM ve Samsung gibi üreticilerin telefonlarında da, nasıl tutulduğuna bağlı olarak sinyal kaybı yaşandığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan HTC, Apple'ın iddiasını bir noktada kabul ederken, Steve Jobs'un örnek olarak gösterdiği Droid Eris modeli için sinyal sorunu yaşayanların oranının, tüm kullanıcılar arasında sadece %0.016 olduğunu belirtiyor.

Appe iPhone 4'teki %0.55'lik şikayet oranı dikkate alındığında bu konuda daha rahat olduklarına vurgu yapan HTC, EVO 4G ve Droid Incredible gibi modelleriyle Amerika'nın en çok satan akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor, hatta yüksek talepten ötürü zaman zaman kıtlık yaşadığı da biliniyor


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alpabi 8 yıl
Apple nasıl olurda 100.000 kişide 16 ile 100.000 kişide 550 kişiyi kıyaslar. arada 35 kat fark var. Ama bu kadar müride varken Apple'ın sırtı yere gelmez. Zira insanlar I-Phone'u konuşmak için değil hava atmak için alıyorlar. Bundan dolayı da bu gibi üretim hatası fiyaskolarına kulaklarını tıkıyorlar...
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ararat81 8 yıl
Her iki markayada yakışmayan hareketler bunlar. gereksiz yere birbirlerini yiyorlar.

ama işin ucunda milyar dolarlar olunca bu iş böyle oluyor tabii:)
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india_ipekyolu 8 yıl

alpabi

Apple nasıl olurda 100.000 kişide 16 ile 100.000 kişide 550 kişiyi kıyaslar. arada 35 kat fark var. Ama bu kadar müride varken Apple'ın sırtı yere gelmez. Zira insanlar I-Phone'u konuşmak için değil hava atmak için alıyorlar. Bundan dolayı da bu gibi üretim hatası fiyaskolarına kulaklarını tıkıyorlar...



Apple kendi hatalarını biliyorlar aslında ama şu anda bu açıklamayı bi biz okuyoruz. Ya geride kalan milyonlarca apple kullanan insan? Onların HTC nin bu açıklamasından haberi bile yok. Sonrada "noolmuş sanki Iphone4 te varsa Htcde de varmış diyorlar.
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DH Misafiri 8 yıl
bu şirketleri aklım almıyor nası bukdr alelade bir iş yapabiliyorlar
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dmxerkan 8 yıl
Apple'n yaptıgı çok ayıp.
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gorlinux 8 yıl
sonuna kadar HTC! (adamlar iyi iş çıkarıyorlar)
Batsın gitsin, Apple !
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J'aime le gâteau 8 yıl

gezegenci

sonuna kadar HTC! (adamlar iyi iş çıkarıyorlar)

Batsın gitsin, Apple !




Bu kadar kinde gütmemek lazım SJ'u yolda görse öldürücek bi kitle söz konusu .
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ShafakCool 8 yıl
Sonuna kadar HTC! Ama iPhoneum da olsun isterdim :D
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KANUNI61 8 yıl
iş b.k sarınca herkes bir birine b.k atıyor çamaşırlar ortada gezinior
kıminki daha kirli meselesine dönüştü iş
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