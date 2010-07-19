HTC'den Apple'ın iddialarına yanıt geldi

Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen ve sinyal sorunun sadece iPhone 4'te görülen bir durum olmadığını belirten Steve Jobs, HTC, RIM ve Samsung gibi üreticilerin telefonlarında da, nasıl tutulduğuna bağlı olarak sinyal kaybı yaşandığını iddia etmişti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan HTC, Apple'ın iddiasını bir noktada kabul ederken, Steve Jobs'un örnek olarak gösterdiği Droid Eris modeli için sinyal sorunu yaşayanların oranının, tüm kullanıcılar arasında sadece %0.016 olduğunu belirtiyor.
Appe iPhone 4'teki %0.55'lik şikayet oranı dikkate alındığında bu konuda daha rahat olduklarına vurgu yapan HTC, EVO 4G ve Droid Incredible gibi modelleriyle Amerika'nın en çok satan akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor, hatta yüksek talepten ötürü zaman zaman kıtlık yaşadığı da biliniyor
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama işin ucunda milyar dolarlar olunca bu iş böyle oluyor tabii:)
Apple kendi hatalarını biliyorlar aslında ama şu anda bu açıklamayı bi biz okuyoruz. Ya geride kalan milyonlarca apple kullanan insan? Onların HTC nin bu açıklamasından haberi bile yok. Sonrada "noolmuş sanki Iphone4 te varsa Htcde de varmış diyorlar.
Batsın gitsin, Apple !
Bu kadar kinde gütmemek lazım SJ'u yolda görse öldürücek bi kitle söz konusu .
kıminki daha kirli meselesine dönüştü iş