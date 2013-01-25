HTC'den alt segment akıllı telefon: Desire U

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, alt segmentte konumlandırdığı yeni modeli Desire U'nun tanıtımını gerçekleştirdi.



118.5 mm uzunluğunda, 62.3 mm genişliğinde, 9.32 mm kalınlığında ve 119 gram ağırlığında tasarlanan Desire U, fotoğraflarda görüleceği üzere HTC'nin alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefona, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM eşlik ediyor. HTC, işlemci detayları üzerindeki sır perdesini ise kaldırmamış.



Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' desteğini arkasına alan Desire U, 4 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor ve kapasiteyi isterseniz microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırabiliyorsunuz.



Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Batarya kapasitesi 1.650 mAh olarak açıklanan Desire U'nun yaklaşık 275$'dan satışa sunulması planlanırken, akıllı telefonun Avrupa pazarına açılıp açılmayacağı henüz bilinmemekte.



http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-u/#overview