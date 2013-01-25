HTC'den alt segment akıllı telefon: Desire U

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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, alt segmentte konumlandırdığı yeni modeli Desire U'nun tanıtımını gerçekleştirdi.
118.5 mm uzunluğunda, 62.3 mm genişliğinde, 9.32 mm kalınlığında ve 119 gram ağırlığında tasarlanan Desire U, fotoğraflarda görüleceği üzere HTC'nin alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefona, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM eşlik ediyor. HTC, işlemci detayları üzerindeki sır perdesini ise kaldırmamış.
Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' desteğini arkasına alan Desire U, 4 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor ve kapasiteyi isterseniz microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırabiliyorsunuz.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Batarya kapasitesi 1.650 mAh olarak açıklanan Desire U'nun yaklaşık 275$'dan satışa sunulması planlanırken, akıllı telefonun Avrupa pazarına açılıp açılmayacağı henüz bilinmemekte.
http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-u/#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her telefon kendi segmentindeki telefonlarla karşılaştırılır. Nexus üst seviye. Bu ise onun yanında oyuncak. Lütfen nexus 4 donanımındaki diğer telefonların fiyatına bakın. O zaman farkı anlarsınız.
300 dolara nexus 4 alabiliyorsanız bu cihazın yüzüne bile bakmazsınız bu donanım ile. B yüzden diyorum ki ilk kıstas fiyat olmalı. Nexus 4 elbette üst seviye donanıma sahip bir cihaz ve sınıfında rakip olarak galaxy s3, optimus g gibi rakipleri var. Ama fiyat olarak baktığınızda kesinlikle rakibi yok segmentinde. Galaxy s3 ile bu cihazı elbette kıyaslayamayız ancak nexus 4 yakın fiyata alınabiliyorken bu cihazın fiyatını gösterek "nexus 4 alınır o praya" demek normal yani.
Alt segmentte güncellemelere o kadar önem verilmiyor :)
Düzgün sorunsuz çalışsın yeter..
Google'ın Nexus 4'den kar etmediğini herkes biliyor. Google' ın Nexus 4 ile amaçladığı, Androd platformunu üst seviye donanımlarda ucuza sunarak yaygınlaştırmak. Bunda bir ilginçlik yok.
İroni yaptım dostum. nexus la karşılaştırmanın mantıksız olduğunu söylemek istedim. Her şeyi nexus fiyatıyla karşılaştıramazsınız. [>:]