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HTC'den alt segment akıllı telefon: Desire U

6 yıl
840
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28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC'den alt segment akıllı telefon: Desire U
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, alt segmentte konumlandırdığı yeni modeli Desire U'nun tanıtımını gerçekleştirdi.
118.5 mm uzunluğunda, 62.3 mm genişliğinde, 9.32 mm kalınlığında ve 119 gram ağırlığında tasarlanan Desire U, fotoğraflarda görüleceği üzere HTC'nin alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefona, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM eşlik ediyor. HTC, işlemci detayları üzerindeki sır perdesini ise kaldırmamış.
Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' desteğini arkasına alan Desire U, 4 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor ve kapasiteyi isterseniz microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırabiliyorsunuz.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren akıllı telefon, otomatik odaklama ve LED flaş özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Batarya kapasitesi 1.650 mAh olarak açıklanan Desire U'nun yaklaşık 275$'dan satışa sunulması planlanırken, akıllı telefonun Avrupa pazarına açılıp açılmayacağı henüz bilinmemekte.
HTC'den alt segment akıllı telefon: Desire U

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-desire-u/#overview Yorum Yaz
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mobi 6 yıl
HTC tasarım işini çok iyi yapıyor ister alt segment olsun, ister üst segment olsun.
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acbold 6 yıl
700 TL civarında satılacaktır.Bu fiyat aralığında buna benzeyen bir sürü telefon var.HTC Desire u tercih etmek için bir sebep göremiyorum.Eksi olarak da şuanki habere bakarak desire x de olduğu gibi ön kamera eksikliği var.
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A.B.D(azimBora) 6 yıl
Desire x ile kardeşler ufak tefek farklari var
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jakops. 6 yıl
Tr@mmler
jakops.
Tr@mmler
jakops.
necroph Nexus 4 300-350 dolar bu telefon 275 dolar.ilginç
Google ın nexus 4 den hiç kar etmemesi daha da ilginç.
Googleın Nexus 4den kar etmediğini herkes biliyor. Google ın Nexus 4 ile amaçladığı, Androd platformunu üst seviye donanımlarda ucuza sunarak yaygınlaştırmak. Bunda bir ilginçlik yok.
İroni yaptım dostum. nexus la karşılaştırmanın mantıksız olduğunu söylemek istedim. Her şeyi nexus fiyatıyla karşılaştıramazsınız. [:]
Elma ile armut değil bunlar, akıllı telefon. Fiyat aralığı olarak birbirine yakın cihazlar, karşılaştırmak gayette normal.

Her telefon kendi segmentindeki telefonlarla karşılaştırılır. Nexus üst seviye. Bu ise onun yanında oyuncak. Lütfen nexus 4 donanımındaki diğer telefonların fiyatına bakın. O zaman farkı anlarsınız.
1 Yanıt Yanıtla
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Tr@mmler 6 yıl jakops.
jakops.

Tr@mmler

jakops.
Tr@mmler
jakops.
necroph Nexus 4 300-350 dolar bu telefon 275 dolar.ilginç
Google ın nexus 4 den hiç kar etmemesi daha da ilginç.
Googleın Nexus 4den kar etmediğini herkes biliyor. Google ın Nexus 4 ile amaçladığı, Androd platformunu üst seviye donanımlarda ucuza sunarak yaygınlaştırmak. Bunda bir ilginçlik yok.
İroni yaptım dostum. nexus la karşılaştırmanın mantıksız olduğunu söylemek istedim. Her şeyi nexus fiyatıyla karşılaştıramazsınız. [:]
Elma ile armut değil bunlar, akıllı telefon. Fiyat aralığı olarak birbirine yakın cihazlar, karşılaştırmak gayette normal.



Her telefon kendi segmentindeki telefonlarla karşılaştırılır. Nexus üst seviye. Bu ise onun yanında oyuncak. Lütfen nexus 4 donanımındaki diğer telefonların fiyatına bakın. O zaman farkı anlarsınız.

300 dolara nexus 4 alabiliyorsanız bu cihazın yüzüne bile bakmazsınız bu donanım ile. B yüzden diyorum ki ilk kıstas fiyat olmalı. Nexus 4 elbette üst seviye donanıma sahip bir cihaz ve sınıfında rakip olarak galaxy s3, optimus g gibi rakipleri var. Ama fiyat olarak baktığınızda kesinlikle rakibi yok segmentinde. Galaxy s3 ile bu cihazı elbette kıyaslayamayız ancak nexus 4 yakın fiyata alınabiliyorken bu cihazın fiyatını gösterek "nexus 4 alınır o praya" demek normal yani.
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Team McLaren 6 yıl
çöp. güncelleme falan zaten alamaz da 512 ram kullanmak için de yetmiyor artık. hele de HTC ise. adamlar içini kendi ıvır zıvır saçmasapan uygulamarıyla tıka basa dolduruyor. root olmadan da silinmiyor meretler geriye kaldı kullanıcıya boş 120mb ram.
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Zenci Forvet 6 yıl
Almam şahsen.
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|M|N|Ç| 6 yıl
Talk2MyHand
512 mb lık modeller güncelleme alamıycak diye açıklama yapılıyor 1 ay sonra bu model çıkıyor sonuç: yine htc yine çöp

Alt segmentte güncellemelere o kadar önem verilmiyor :)
Düzgün sorunsuz çalışsın yeter..
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Klitz 6 yıl
htc alt segmentten çekilmemiş miydi?
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LKLC 6 yıl
Bu telefon tanitilmamis miydi ya?
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__BadblooD__ 6 yıl
Biraz daha rekabetçi donanımlarla galaxy mini civarı birşey olsaydı çok daha iyi olurmuş bence çünkü tasarımı çok hoş
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chesteren 6 yıl
Otomobillerin her yeni yıl ufak makyaj yapıp piyasaya sürülmesi ile aynı kıvama geldi bu yeni orta seviye mobil cihazlar. Ver aynı donanımı, bas makyajı. Sonra çevir kazı yanmasın.
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Tr@mmler 6 yıl
jakops.
necroph Nexus 4 300-350 dolar bu telefon 275 dolar.ilginç
Google ın nexus 4 den hiç kar etmemesi daha da ilginç.

Google'ın Nexus 4'den kar etmediğini herkes biliyor. Google' ın Nexus 4 ile amaçladığı, Androd platformunu üst seviye donanımlarda ucuza sunarak yaygınlaştırmak. Bunda bir ilginçlik yok.
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jakops. 6 yıl Tr@mmler
Tr@mmler

jakops.

necroph Nexus 4 300-350 dolar bu telefon 275 dolar.ilginç
Google ın nexus 4 den hiç kar etmemesi daha da ilginç.


Google'ın Nexus 4'den kar etmediğini herkes biliyor. Google' ın Nexus 4 ile amaçladığı, Androd platformunu üst seviye donanımlarda ucuza sunarak yaygınlaştırmak. Bunda bir ilginçlik yok.

İroni yaptım dostum. nexus la karşılaştırmanın mantıksız olduğunu söylemek istedim. Her şeyi nexus fiyatıyla karşılaştıramazsınız. [>:]
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