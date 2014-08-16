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HTC'den sınırlı sayıda özel üretim PHUNK M8 modeli

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'den sınırlı sayıda özel üretim PHUNK M8 modeli

Önümüzdeki haftalarda önemli üst seviye akıllı telefonlarını tanıtmasını beklediğimiz HTC, One M8 amiral gemi modelinin özel tasarımlı bir versiyonunu satışa sunacağını duyurdu..

Singapurlu önde gelen uluslararası tasarım stüdyolarından PHUNK ile işbirliğine giden HTC, 64 adet özel olarak tasarlanmış One M8 modeli hazırladı. Stüdyonun Wonderment adını verdiği tematik çalışma kapsamında One M8 modelinin metalik arka kasasına el ile çizimler yapıldı. Ayrıca cihaza Wonderment teması taşıyan iki yeni arkaplan resmi de eklendi.

PHUNK M8 modeli Japonya, Singapur ve Hong Kon'da yapılacak PHUNK tasarım etkinliklerinde sergilenecek ve belirli pazarlarda satışa sunulacak. Ancak modelin ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmadı.

PHUNK M8 modelinin orijinal modelden herhangi bir farkı bulunmuyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, artırılabilir hafıza, BoomSound hoparlör gibi özelliklere sahip olan PHUNK M8 modelinin özel duvar kağıtlarını da cihazınıza indirebilirsiniz.  

http://blog.htc.com/2014/08/phunk-htc-one-m8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carman 4 yıl
htc onu o arka tarafa ekleyerek b ence cihaza en azından bir 70 dolar fiyat farkı çakar buda bizde o model alınmayacak seviyede olacağı anlamına geliyor
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Excision 4 yıl
çin malı trident hiaaaami...
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canb95 4 yıl
Şunların yerine adam gibi çeşit çeşit stiker kaplama yapsalar herkes rahat etse
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Captain_Ivy 4 yıl
kamera tarafı beyaz?
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ounomaus 4 yıl
yakında microsoft htc yide satın alır merak etmeyin bu kafa ile htc hatice olucak kocası nokia olur ancak wp8.1 kullanmak istersem gider lumia 930 var fiyta olarak daha uygun hem kamerası 20 mp pureview en azından snapdragon 801 diye o.c. edilmiş 800 zaten lumia 1520 fhd akıcı oyun performansı veriyor buda aynı işi yapıcak 930 aynı işi yapar kasası iyi şekil ama kasa çizilmesi çok kötü oluyor kapak değişimi falan yok kasa değişi kurtarır onu fiyat siz düşünün kılıfla metal kasa telefon kullanılırmı? iphone demeyin şekil var iş yok ondada
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egeboys0 4 yıl
Cizilmeyen, metal üretin alalım. O kadar para ver, kılıfla kullan. Mantık terk.
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User Friendly 4 yıl
Özür dileyerek amiyane tabirle, yine bir boka benzememiş
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-Joker Face- 4 yıl User Friendly
User Friend
Özür dileyerek amiyane tabirle, yine bir boka benzememiş



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thestell 4 yıl
İyi ki tr gelmiyor 3000 tlden yeni sınırı belirlerdi.
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UnemployedMan 4 yıl
Ekrem bu aralar yavaş çalışmaya başadın heralde.3günlük haberi yeni veriyorsun
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Quad HD 4 yıl
Tipi harika arkası da harika olmuş
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