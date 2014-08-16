HTC'den sınırlı sayıda özel üretim PHUNK M8 modeli





Önümüzdeki haftalarda önemli üst seviye akıllı telefonlarını tanıtmasını beklediğimiz HTC, One M8 amiral gemi modelinin özel tasarımlı bir versiyonunu satışa sunacağını duyurdu..





Singapurlu önde gelen uluslararası tasarım stüdyolarından PHUNK ile işbirliğine giden HTC, 64 adet özel olarak tasarlanmış One M8 modeli hazırladı. Stüdyonun Wonderment adını verdiği tematik çalışma kapsamında One M8 modelinin metalik arka kasasına el ile çizimler yapıldı. Ayrıca cihaza Wonderment teması taşıyan iki yeni arkaplan resmi de eklendi.





PHUNK M8 modeli Japonya, Singapur ve Hong Kon'da yapılacak PHUNK tasarım etkinliklerinde sergilenecek ve belirli pazarlarda satışa sunulacak. Ancak modelin ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmadı.





PHUNK M8 modelinin orijinal modelden herhangi bir farkı bulunmuyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB RAM, artırılabilir hafıza, BoomSound hoparlör gibi özelliklere sahip olan PHUNK M8 modelinin özel duvar kağıtlarını da cihazınıza indirebilirsiniz.

http://blog.htc.com/2014/08/phunk-htc-one-m8/