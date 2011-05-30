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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin 12MP kameraya sahip Windows Phone 7 Mango telefonu ortaya çıktı

7 yıl
29,7b
1
7
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un akıllı telefonlar için hazırladığı Windows Phone 7 işletim sisteminin Mango kod adlı ilk büyük güncellemesini duyurmasının ardından gözler telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Acer ve ZTE gibi üreticileri de Windows Phone 7 ekosistemine dahil eden Microsoft, Mango tabanlı çok sayıda yeni cihazın yolda olduğunu belirtiyor. Adı uzun süre Windows Mobile işletim sistemiyle anılan ancak en büyük çıkışını Android platformuyla gerçekleştiren HTC, Windows Phone 7 Mango tabanlı yeni telefonlar hazırlıyor.

HTC tarafından doğrulanan ancak detayları henüz belli olmayan yeni telefonlardan ilkine ait detaylar gün ışığına çıktı. Mazaa kod adını taşıyan yeni telefon, dikkat çekici bazı detaylara sahip. Windows Phone 7 Mango güncellemesiyle gelen multi-tasking ve Internet Explorer 9 başta olmak üzere 500 yeni özelliği içeren telefonun belkide en dikkat çekici detayı sahip olduğu kamerası. Üzerinde 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan HTC Mazaa, yüksek kalitede fotoğraf ve HD video kaydına da olanak tanıyor.

Eldar Murtazin tarafından açıklanan bilgilere göre HTZ Mazaa, RAW formatında fotoğraf da kaydedebiliyor ki bu özellik fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek gbi görünüyor. Ne zaman çıkacağı hakkında henüz net bir bilgi olmayan HTC Mazaa, 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile bu alanda firmanın iddialı telefonlarından biri olacak ancak en iddialısı olmayacak zira daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz üzere HTC, 16 MP çözünürlüğünde kameraya sahip akıllı telefonu için de çalışmalarını sürdürüyor.


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Twohundredsixty 7 yıl en beğenilen
HTCnin fotoğrafını iphone 4 la çekmişler
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koxp94 7 yıl
TheMidnight
Raw formatı seçeneği olması güzel ancak megapiksel savaşlarının dışında nasıl bir mercek kullanıyorlar onun bilgisi olsa daha güzel 20 megapiksel çin mallarıda var marifet pikselde değil mercekte :)Internet Explorer 9 olsa ne olur olmasa ne olur Evlerimizde iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar kaç kişi kaldıkı IE kullanan mobil olarak opera varken diğerlerinin yüzüne bakılmaz...Ben Androide güzel bir kameralı model bekliyorum artık WM Symbian bunlarda var..

arkadaş IE9'un hızından ve güvenliğinden habersiz galiba...
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xpugur 7 yıl
video da internet explorer çöküyo :D kendiliğinden kapandı sanırsam bide ekranı yan yatırmaya çalışıyo ondan sonra ama yan da yatmaz oluyo :P ...yani WP7 li b itel alınmazmış bi güzelliği bi göreselliği yok yaw :S... ...
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Rock_Rage 7 yıl
TheMidnight


Raw formatı seçeneği olması güzel ancak megapiksel savaşlarının dışında nasıl bir mercek kullanıyorlar onun bilgisi olsa daha güzel 20 megapiksel çin mallarıda var marifet pikselde değil mercekte :)

Internet Explorer 9 olsa ne olur olmasa ne olur Evlerimizde iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar kaç kişi kaldıkı IE kullanan mobil olarak opera varken diğerlerinin yüzüne bakılmaz...

Ben Androide güzel bir kameralı model bekliyorum artık WM Symbian bunlarda var..


Biraz onyargılı davranmıssınız oncelikle winmo7 deki browser test edilmis karsılastırılmıs cok hızlı oldugu kanıtlanmıs bir olay.Video asagıda 04:21 den itibaren izlemeye baslayın



İkinci konu ise Explorerın masa ustu performansı cok iyi bunu size butun işletim sistemlerini kullanan birisi olarak soyluyorum Sıkı bir firefox kullanıcı oldugum halde ie9 kullanıyorum.Chrome sadece linux uzerinde kullanıyorum windows uzerinde cok fazla acıgı var sisteme spy bulastırıyor.Mac os da safari içlerinde en iyisi suandaki surumleri ile ie9 firefox 3 cok guzeldi ama 4 tatmin etmedi beni.

Bence sizde onyargılı olmayın bu tarz yorumlar olumsuz etki yaratıyor insanlar uzerinde.

SAYGILARLA
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TheMidnight 7 yıl

Rock_Rage

Biraz onyargılı davranmıssınız oncelikle winmo7 deki browser test edilmis karsılastırılmıs cok hızlı oldugu kanıtlanmıs bir olay.Video asagıda 04:21 den itibaren izlemeye baslayın



İkinci konu ise Explorerın masa ustu performansı cok iyi bunu size butun işletim sistemlerini kullanan birisi olarak soyluyorum Sıkı bir firefox kullanıcı oldugum halde ie9 kullanıyorum.Chrome sadece linux uzerinde kullanıyorum windows uzerinde cok fazla acıgı var sisteme spy bulastırıyor.Mac os da safari içlerinde en iyisi suandaki surumleri ile ie9 firefox 3 cok guzeldi ama 4 tatmin etmedi beni.

Bence sizde onyargılı olmayın bu tarz yorumlar olumsuz etki yaratıyor insanlar uzerinde.

SAYGILARLA


Yorumunuz için teşekkürler..

Ön yargı değilde kullandığım ve tecrübeme dayanarak söylüyorum chrome zaten ilk çıktığında kullandım ondan sonra pek kullanmadım İE olarak Firefox 4 Karşısında aradaki farkları kapasada hala eş değer değiller önde olmayı bırakında bu benim kişisek düşüncem tabi masaüstü platformu dışında mobil olarak ise Operanın önüne daha kimse geçecek gibi değil ilerde belki ama şu anda Opera önde androidin chrome mobile sürümüde yeni android versiyonları ile baya iyi seviyeye geldi...


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xemreeex 7 yıl
Bakalım daha neler göreceğiz :) Devam et HTC :)
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TheMidnight 7 yıl

Raw formatı seçeneği olması güzel ancak megapiksel savaşlarının dışında nasıl bir mercek kullanıyorlar onun bilgisi olsa daha güzel 20 megapiksel çin mallarıda var marifet pikselde değil mercekte :)
Internet Explorer 9 olsa ne olur olmasa ne olur Evlerimizde iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar kaç kişi kaldıkı IE kullanan mobil olarak opera varken diğerlerinin yüzüne bakılmaz...
Ben Androide güzel bir kameralı model bekliyorum artık WM Symbian bunlarda var..
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Twohundredsixty 7 yıl en beğenilen
HTCnin fotoğrafını iphone 4 la çekmişler
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