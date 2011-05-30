HTC'nin 12MP kameraya sahip Windows Phone 7 Mango telefonu ortaya çıktı

Microsoft'un akıllı telefonlar için hazırladığı Windows Phone 7 işletim sisteminin Mango kod adlı ilk büyük güncellemesini duyurmasının ardından gözler telefon üreticilerine çevrilmiş durumda. Acer ve ZTE gibi üreticileri de Windows Phone 7 ekosistemine dahil eden Microsoft, Mango tabanlı çok sayıda yeni cihazın yolda olduğunu belirtiyor. Adı uzun süre Windows Mobile işletim sistemiyle anılan ancak en büyük çıkışını Android platformuyla gerçekleştiren HTC, Windows Phone 7 Mango tabanlı yeni telefonlar hazırlıyor.

HTC tarafından doğrulanan ancak detayları henüz belli olmayan yeni telefonlardan ilkine ait detaylar gün ışığına çıktı. Mazaa kod adını taşıyan yeni telefon, dikkat çekici bazı detaylara sahip. Windows Phone 7 Mango güncellemesiyle gelen multi-tasking ve Internet Explorer 9 başta olmak üzere 500 yeni özelliği içeren telefonun belkide en dikkat çekici detayı sahip olduğu kamerası. Üzerinde 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan HTC Mazaa, yüksek kalitede fotoğraf ve HD video kaydına da olanak tanıyor.

Eldar Murtazin tarafından açıklanan bilgilere göre HTZ Mazaa, RAW formatında fotoğraf da kaydedebiliyor ki bu özellik fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek gbi görünüyor. Ne zaman çıkacağı hakkında henüz net bir bilgi olmayan HTC Mazaa, 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile bu alanda firmanın iddialı telefonlarından biri olacak ancak en iddialısı olmayacak zira daha önceki bazı haberlerimizde de belirttiğimiz üzere HTC, 16 MP çözünürlüğünde kameraya sahip akıllı telefonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

