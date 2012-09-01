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HTC'nin 5 inçlik Full HD telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı

6 yıl
6,5b
1
49
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin 5 inçlik Full HD telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı
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Çeşitli kaynaklar tarafından dile getirilen HTC'nin ilk telefon-tablet melezine ait görüntüler internette yayınlanmış olabilir. Sızıntıyı gerçekleştiren PhoneHK sitesine göre; görsellerde Tayvanlı üreticinin 5 inçlik ekrana sahip yeni akıllı telefonu yer alıyor.
GLBenchmark'ın internet sitesinde test sonuçları, Full HD çözünürlüklü bir HTC aygıtının yakında duyurulacağına işaret etmişti. HTC6435LVW adlı cihaz, 1.5GHz hızında çift Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro serisi MSM8960 çipseti ve 1794 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekranla donatılmış. Verizon Wireless operatörüyle gelecek akıllı telefonun diğer detayları hakkında henüz bilgimiz yok.
Kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görüntüdeki cihaz, Verizon'un önceki ürünleriyle benzerlik gösteriyor. Beats Audio logosunun bulunduğu arka kapağın çıkartılamadığı, yani microSD kart slotuna ve çıkartılabilir bir pile sahip olmadığı tahmin ediliyor.
HTC'nin 5 inçlik Full HD telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı
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Akıllı telefonun söylentilerin aksine bir telefon-tablet hibriti olmadığı, 1.7GHz hızındaki NVIDIA Tegra 3+ çipsetle yenilenen One X+ olarak çıkış yapacağı öne sürülüyor. Full HD modelin ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva edeceğini gösteren test sonucundaki 1794x1080 piksellik çözünürlük de üç kapasitif dokunmatik tuşun eşlik ettiği bu aletin One X+ olabileceği iddialarını doğruluyor.
Geçen yıldan beri mobil sektördeki düşüşünü sürdüren HTC, bazı radikal kararlar almış ve bu durumun piyasaya sürülen çözümlere de yansıyacağının sinyallerini vermişti. Müşteri memnuniyetini arttırarak marka değerini eski seviyesine çıkarmayı amaçlayan uzak doğulu firma, üst düzey ürünlere yönelik çalışmalar yürütüyor. Endüstri kaynakları, 1080p çözünürlüklü bir akıllı telefon ve yeni bir tablet bilgisayarın geliştirildiğini rapor ediyor. Yıl sona ermeden HTC'nin ürün portföyüne dahil olacak mobil aygıtların önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılması bekleniyor.

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
huneps
Kim ne derse desin iphone

kim ne derse desin cahil
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Kazeki 6 yıl
Note 2 yerine bunu tercih ederim.
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Makaroncu 6 yıl
Note 2 alcaklar biraz dusunup beklesin diye HTC resim yayınlamış adı sızıntı oluyo :D
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phandroid 6 yıl
umarım ifa 2012 de htc one x+ falan çıkartmaz telefonu alalı daha 3 ay olmadı eskicek:S
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bilalMW 6 yıl
samsnug'dan çok çektim yah çok bahsızdım ya da samsungun kalitesi bana gelmiyor.
HTC One V ile çok mutluyum eğer galaxy tab rakibi cihaz çıkarırsa ona çökerim hemen.
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maxmania 6 yıl
sabit batarya ve micro sd desteksiz olursa yine sıkıntı. full hd dediğinde video izlenecek, ona göre yüksek çözünürlüklü kaplamaları olan oyun olacak. dahili hafızayı 32 gb'den aşağı olmaması gerekecek. bu da fiyatı yukarı çeker. çip seti de pahalı olacaktır. fiyat konusunda rekabet edebilecek mi şüpheliyim.
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regaibyigit. 6 yıl
HTCnin bu telefona koyacağı en büyük pil 2500mAh olur benden söylemesi.
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depeche35 6 yıl
Çok iddalı özellikler koymaları markaların lehine olacaktır, aksi takdirde Galaxy s3 , Galaxy note ve note2'nin satışlarındaki yukarı çıkış trendi devam edecektir.
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sertacarslan 6 yıl
huneps
Kim ne derse desin iphone edit : oh be eksi verin diyordum artı veriyorlardı

Bir rahatsızlığınız mı var?
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Frievent 6 yıl
Donanim iyi destek ve güncelleme Allah'a emanet.. HTC'nin mantiği Allah bize biz size..
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depeche35 6 yıl
Nedense hep dikkat ederim bu yeni telefonları sızdıranların cep telefonlarının kamerası hep adi oluyor ! Pek inanasım gelmiyor!!!
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mokinto 6 yıl
Kasatka
Photo yu ceken ya alzheimer hastasi yada o an bi deprem olmus.Yoksa resimin bu kadar silik gorunmesini baska turlu aciklamak imkansiz.

Parkinson demek istedin heralde...
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Fx_57,5 6 yıl
ekranın full hd olması gereksiz ama tasarımı harika....
htc nin tasarımı ile samsung un donanımına birde uzun pil ömrü olursa kusursuz bir telefon çıkar heralde ortaya
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