HTC'nin 5 inçlik Full HD telefon-tablet melezine ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı





Çeşitli kaynaklar tarafından dile getirilen HTC'nin ilk telefon-tablet melezine ait görüntüler internette yayınlanmış olabilir. Sızıntıyı gerçekleştiren PhoneHK sitesine göre; görsellerde Tayvanlı üreticinin 5 inçlik ekrana sahip yeni akıllı telefonu yer alıyor.

GLBenchmark'ın internet sitesinde test sonuçları, Full HD çözünürlüklü bir HTC aygıtının yakında duyurulacağına işaret etmişti. HTC6435LVW adlı cihaz, 1.5GHz hızında çift Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro serisi MSM8960 çipseti ve 1794 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekranla donatılmış. Verizon Wireless operatörüyle gelecek akıllı telefonun diğer detayları hakkında henüz bilgimiz yok.

Kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görüntüdeki cihaz, Verizon'un önceki ürünleriyle benzerlik gösteriyor. Beats Audio logosunun bulunduğu arka kapağın çıkartılamadığı, yani microSD kart slotuna ve çıkartılabilir bir pile sahip olmadığı tahmin ediliyor.

Akıllı telefonun söylentilerin aksine bir telefon-tablet hibriti olmadığı, 1.7GHz hızındaki NVIDIA Tegra 3+ çipsetle yenilenen One X+ olarak çıkış yapacağı öne sürülüyor. Full HD modelin ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva edeceğini gösteren test sonucundaki 1794x1080 piksellik çözünürlük de üç kapasitif dokunmatik tuşun eşlik ettiği bu aletin One X+ olabileceği iddialarını doğruluyor.

Geçen yıldan beri mobil sektördeki düşüşünü sürdüren HTC, bazı radikal kararlar almış ve bu durumun piyasaya sürülen çözümlere de yansıyacağının sinyallerini vermişti. Müşteri memnuniyetini arttırarak marka değerini eski seviyesine çıkarmayı amaçlayan uzak doğulu firma, üst düzey ürünlere yönelik çalışmalar yürütüyor. Endüstri kaynakları, 1080p çözünürlüklü bir akıllı telefon ve yeni bir tablet bilgisayarın geliştirildiğini rapor ediyor. Yıl sona ermeden HTC'nin ürün portföyüne dahil olacak mobil aygıtların önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılması bekleniyor.