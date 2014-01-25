HTC'nin 8 çekirdekli Desire modeline ait yeni bilgiler gündeme geldi





Tayvanlı MediaTek'in dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil yongasetini lanse etmesinin ardından pek çok üreticinin bu yongaseti ile ilgilendiği ve bunlardan birisinin de HTC olduğu iddia edilmişti.





Firmanın alt seviye pazarlara yönelik olarak Asyalı yongaseti üreticileri ile işbirliği yapacağını doğrulamasının ardından yeni bir Desire modeline ait görseller internete sızdırıldı. Çinli perakendeci ePrice tarafından paylaşılan görsellerde HTC'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen 8 çekirdekli Desire akıllı telefonu görülüyor.





Bu Desire modelinde 8 çekirdekli MT6592 yongaseti, 1.5GB RAM, 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 8MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, Android 4.3 işletim sistemi, Sense 5.5 şeklinde özellikler yer alacağı belirtiliyor. Fiyatı ise yaklaşık 330$ civarında olacak. Modelde farklı renk seçenekleri olacak.





8 çekirdekli Desire modelinin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Modelin lansmanının ise MWC 2014 etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Is-HTC-trying-to-go-after-Apples-iPhone-5C-with-this-alleged-octa-core-Desire_id51804