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HTC'nin 8 çekirdekli Desire modeline ait yeni bilgiler gündeme geldi

5 yıl
8,9b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin 8 çekirdekli Desire modeline ait yeni bilgiler gündeme geldi

 Tayvanlı MediaTek'in dünyanın ilk gerçek 8 çekirdekli mobil yongasetini lanse etmesinin ardından pek çok üreticinin bu yongaseti ile ilgilendiği ve bunlardan birisinin de HTC olduğu iddia edilmişti. 

Firmanın alt seviye pazarlara yönelik olarak Asyalı yongaseti üreticileri ile işbirliği yapacağını doğrulamasının ardından yeni bir Desire modeline ait görseller internete sızdırıldı. Çinli perakendeci ePrice tarafından paylaşılan görsellerde HTC'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen 8 çekirdekli Desire akıllı telefonu görülüyor. 

Bu Desire modelinde 8 çekirdekli MT6592 yongaseti, 1.5GB RAM, 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 8MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, Android 4.3 işletim sistemi, Sense 5.5 şeklinde özellikler yer alacağı belirtiliyor. Fiyatı ise yaklaşık 330$ civarında olacak. Modelde farklı renk seçenekleri olacak. 

8 çekirdekli Desire modelinin ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Modelin lansmanının ise MWC 2014 etkinliğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Is-HTC-trying-to-go-after-Apples-iPhone-5C-with-this-alleged-octa-core-Desire_id51804 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iSpeedy 5 yıl en beğenilen
Şunu 1.5 GB yerine 1$ daha verip 2 yapsanız batarsınız sanki. Ama segment işin içine girince böyle oluyor maalesef.
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Public_Enemy 5 yıl
alt seviye derken 720p ve mt6892 ile performans olarak"üst seviye" fhd'li telefonlardan hızlı veya eş değer olacağını düşünüyorum. ayrıca fhd'li telefonlar mobile internet faturasını şişirecektir. Honor 3x ile beraber idealimdekine yakın telefonlar. Bir lanse edilsin, HTC kalitesini yansıtıyorsa tercihim sanırım bu olur.
alt seviye derken 720p ve mt6892 ile performans olarak"üst seviye" fhd'li telefonlardan hızlı veya eş değer olacağını düşünüyorum. ayrıca fhd'li telefonlar mob...
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thestell 5 yıl
Honor 3x gelmezse alınabllir
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atp96 5 yıl
rami 2gb yapmak çok mu zor ya sırf ram yüzünden one mini nin durumu ortada htc yi seviyorum ama hatalarından ders almayıyor hiç.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ram birz az tutulmuş belkide sadece cine özel bi modeldir huawei honor x falan hepsi biran önce cıksada karşılaştırıp bitane alsak
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çin için ne yapsa boş bu saatten sonra Çin i kimse tutamaz.
Düşük fiyattan gelmeyecekse kalsın.
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Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
8 çekirdeğin kullanıldığı oyun ya da Uygulama var mı performans test programları haricinde 3. Çekirdekten sonrası kullanılmıyor diye biliyorum
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blackzeros 5 yıl
kyokojap.myweb.hinet.net/...
gpu birimi mali450 mp4 o kadar guclu degil,adreno 330'un yaklasik 3'te biri gucunde.720 p olmasi iyi olmus yinede,8 cekirdek gayet yeterli olacaktir ama 1,5 gb ram olmamis keske 2 koysalardi.
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Mr.Mayonnaise 5 yıl
1.5 Gb ram ve sense :/ Hiç yakıştımı beybisi ?
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Limon- 5 yıl
Çıt çıt çıtlarız artık
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hallac58 5 yıl
Merhabalar; tüm arkadaşlarımın yorumlarını okuyorum. bu herhangi bir arkadaşımın yorumuna yaptığım bir eleştiri filan değildir, sadece kendi düşüncelerim ve deneyimimdir. bir akıllı telefon için günümüzde artık bazı standartlar oluşmuştur. bu standartlar akıllı telefonların sunduğu kullanım özelliklerinden ve kullanıcıların kullanım amaçlarından doğmuştur. nedir bunlar. insanlar akıllı telefonlardan neler bekler akıllı telefonlar neler vaat ederler. en önemlileri ve en bilinenleri:
1. sesli iletişim
2. görüntülü iletişim
3. yazılı iletişim
4. dünyaya açılım her anlamda kısaca internet
5. fotoğraf çekme
6. video çekme
7. müzik dinleme video izleme
8. oyun oynama
9. ...
gibi uzayıp gidiyor. şimdi bu beklentilere ve akıllı telefon üreticilerinin vaatlerine bakınca ister istemez de akıllı telefonlarında bir standart oluşması gerekiyor. nedir bu standartlar. günümüzde akıllı bir telefonun standartları:
1. iyi bir mikrofon ve hoparlör özelliğiyle güzel bir sesli iletişim sağlamalı
2. 3g görüntülü iletişim
3. mesajlaşma ve mail özelliği
4. internet tarayıcısı ve hızlı veri aktarma 4g gibi
5. gelişmiş kamera hem pixel hem de lens kalitesi
6. iyi bir video işleme yeteneği
7. iyi bir ses çıkışı destekli ses kartı ve görüntü kartı ve süper bir ekran
8. hızlı bir işlemci yüksek ram kapasitesi ve güzel bir ekran.
9. ...
şimdi akıllı telefon standartlarına baktığımızda ilk 3 olay yani ben konuşurum mesajlaşırım yeter gibi düşünenlere telefonda akıllıya gerek yok zaten ama ille de akıllı telefonu hakkıyla kullanacağım diyenlere akıllı telefona ihtiyaç var ki onun içinde bir akıllı telefon:
1. en az 5.5 inç full hd ekranlı olabildiğince minimum boyutlarda
2. güçlü bir işlemcili android yazılımdan dolayı güçlü bir işlemciden önemlisi de iyi ramli ki günümüz için en az 2gb
3. stabil yazılımlı
4. iyi kameralı pixxel kadar lens kalitesi ve flaş kalitesinde önemli
5. şık ve sağlam kasalı
6. büyük pil kapasiteli gibi özellikler kesinlikle olmalıdır. öyle 1gb ramlı 4.3 inç ekranlı 13 pixel adi lensli kameralı akıllı telefon olmaz. böyle telefon isteyenler belli ki oyun oynamayacak internete girip işlerini halletmeyecek yakaladığı güzel anı fotoğraf çekip ölümsüzleştiremeyecek v.b. o zaman neden akıllı telefon alırlar. onlara tavsiyem paralarını boşa harcamamaları yönünde. akılsızından konuşturan mesajlaştıran basit bir telefon alıp küçücük zaten atsınlar ceplerine bataryasıda bitmez taşıyıp dursunlar. ben akıllı telefonu hakkıyla kullanmak istiyorum. onun içinde günümüzde bir aklılı telefon en az 2gb ramli, en az 5.5 inç ful hd ekranlı ince şık sağlam çerççeveli güçlü ve hızlı işlemcili stabil güncel yazılımlı iyi ve yüksek çözünürlüklü lensli olmalı...
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murdocklawless 5 yıl
guncelleme ne alemde? sat ve unut politikası ne durumda htc'nin?
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