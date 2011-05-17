HTC'nin Puccini kod adlı yeni tableti Honeycomb ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyle geliyor

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Flyer isimli 7-inç boyutundaki tabletini geçtiğimiz günlerde Avrupa'da satışa sunan HTC, daha büyük ekranlı tablet bilgisayar modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre HTC'nin Puccini kod adlı yeni tabletine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Her ne kadar Android 3.0 güncellemesi alacağı söylense de pazara Android 2.3.3 işletim sistemiyle giriş yapan Flyer modelini bir kenara bırakırsak Puccini kod adlı yeni tablet, HTC'nin Honeycomb tabanlı ilk çözümü olacak. 8.9-inç ya da 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olduğu belirtilen tablete Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisi güç verecek.

Nvidia Tegra 2'li rakiplerine karşı performans anlamında oldukça iddialı görünen Puccini, bir önceki Snapdragon jenerasyonuna göre 5 kat genel performans ve 4 kat grafik performans artışı vaad eden Snapdragon işlemcisiyle kendi sınıfında liderliğin en güçlü adaylarından biri olacak gibi görünüyor. HTC'nin diğer ürünlerinde olduğu gibi Sense arabirimiyle gelecek olab tablet aynı zamanda Flyer modelinde olduğu gibi dijital kalemiyle hızlı not olma desteğine de sahip olacak.

Amerika versiyonunun 4G desteği de içermesi beklenen tablet bilgisayarın Android 3.0'la mı yoksa Android 3.1'le mi geleceği henüz bilinmiyor ancak Google'ın açıklamaları da dikkate alındığında Android 3.1 işletim sistemiyle gelme ihtimali daha ağır basıyor. HTC Puccini'nin çıkış tarihi ise şu an için bilinmiyor.