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HTC'nin Puccini kod adlı yeni tableti Honeycomb ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyle geliyor

8 yıl
17,3b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Flyer isimli 7-inç boyutundaki tabletini geçtiğimiz günlerde Avrupa'da satışa sunan HTC, daha büyük ekranlı tablet bilgisayar modelleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre HTC'nin Puccini kod adlı yeni tabletine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

HTC'nin Puccini kod adlı yeni tableti Honeycomb ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyle geliyor
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Her ne kadar Android 3.0 güncellemesi alacağı söylense de pazara Android 2.3.3 işletim sistemiyle giriş yapan Flyer modelini bir kenara bırakırsak Puccini kod adlı yeni tablet, HTC'nin Honeycomb tabanlı ilk çözümü olacak. 8.9-inç ya da 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olduğu belirtilen tablete Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisi güç verecek.

Nvidia Tegra 2'li rakiplerine karşı performans anlamında oldukça iddialı görünen Puccini, bir önceki Snapdragon jenerasyonuna göre 5 kat genel performans ve 4 kat grafik performans artışı vaad eden Snapdragon işlemcisiyle kendi sınıfında liderliğin en güçlü adaylarından biri olacak gibi görünüyor. HTC'nin diğer ürünlerinde olduğu gibi Sense arabirimiyle gelecek olab tablet aynı zamanda Flyer modelinde olduğu gibi dijital kalemiyle hızlı not olma desteğine de sahip olacak.

HTC'nin Puccini kod adlı yeni tableti Honeycomb ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciyle geliyor
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Amerika versiyonunun 4G desteği de içermesi beklenen tablet bilgisayarın Android 3.0'la mı yoksa Android 3.1'le mi geleceği henüz bilinmiyor ancak Google'ın açıklamaları da dikkate alındığında Android 3.1 işletim sistemiyle gelme ihtimali daha ağır basıyor. HTC Puccini'nin çıkış tarihi ise şu an için bilinmiyor.


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quzman 8 yıl en beğenilen
Bir markanın sürekli model çıkarması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamıyorum .
Sanki her model üzerinden vergi alıyorlar sizden .
Bırakın çıkarsınlar .
7 Milyar nüfusu var dünyanın .
7 Milyar ayrı zevk demektir bu da ...
Bir markanın sürekli model çıkarması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamıyorum .Sanki her model üzerinden vergi alıyorlar sizden .Bırakın çıkarsı...
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Rusty 8 yıl
usb host olmadığı sürece tabletlerin benim için hiç bir albenisi yok
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ZZ RAT 8 yıl
Telefonum HTC olduğu ve bundan sonraki de -inşallah- HTC Sensation olacağı için,
alacağım tabletin android ve HTC dışında olmasını istiyordum,
bu nedenle ipad 2 almaya kesin kararlıydım,
ancak böyle bir cihaz çıkarsa Ipad 2'den vazgeçebilirim.
(tabi bu durumda HTC sensation'dan da vazgeçmek zorunda kalacağım:( )

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meego 8 yıl
brshr arkdaşımıza katılmadan edemiycecegim.
HTC hep ürünleri tanıtıyor ancak satış ve pazarlamada çok eksik kalıyor.
Pazar paylarına önem göstermiyor.Avrupan bile daha çok telefon satışına sahibiz ama her nedense Bizim ülkemize en son geliyor...
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bocekgrafik 8 yıl
Bilgisayar fabrikasından hatalı üretim galiba :-)
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ScreamAiMFire 8 yıl
Çağdaş her konuda -6 yemeden duramıyorsun.
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brshr 8 yıl
NE ZAMAN ÇIKACAĞI BİLE BELİRLİ OLMAYAN ÜRÜNÜN DETAYLARINI NEDEN YAYINLAR ANLAMIYORUM. HTC ENTERESAN BİR FİRMA FLYER ADLI TABLET ÇIKARDI SATIŞ YERLERİ ARASINDA TÜRKİYE YOK AMA TÜRKÇE İNTERNET SİTESİ VE ULUSAL KANALLARDA HTC REKLAMI VAR. ÇOK ACAYİP. ŞİMDİ DE BU TABLETİN DETAYLARI VERİLİYOR. GEREKSİZ. ZATEN BİR ÜRÜN PİYASAYA SÜRMÜŞSÜN BİR DE BUNUN NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ BELİRSİZ TÜRKİYE DE SATILIP SATILMAYACAĞI DA BELİRSİZ. BOŞUNA BİR HEYECAN YAŞIYORUZ. BOŞUNA BARİ ŞUNU BEKLEYEYİM ÇIKINCA ALIRIZ DİYORUZ. SİNİR OLUYORUM BU DURUMA.
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quzman 8 yıl en beğenilen
Bir markanın sürekli model çıkarması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamıyorum .
Sanki her model üzerinden vergi alıyorlar sizden .
Bırakın çıkarsınlar .
7 Milyar nüfusu var dünyanın .
7 Milyar ayrı zevk demektir bu da ...
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Xagdas 8 yıl
YENİ demeye hiç gerek yok. Akşama başka bir yeni daha yapacaktır zaten HTC. Her gün yeni bir "YENİ" geliyor HTC'den. (Her ne kadar onlar telefon da olsa. Ama zaten 5inç'e yaklaştı HTC)
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napolyon94 8 yıl
bi amiral geliyo :D
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