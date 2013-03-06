HTC'nin Şubat ayı mali rakamları da içaçıcı değil

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One adlı amiral gemi modeli ile bu yıl çıkışa geçmeyi bekleyen ve önceki yıllardaki kötü tabloları unutmak isteyen HTC, Şubat ayındaki mali rakamlarla henüz bir çıkış işareti verememişe benziyor.
Firmanın yayınladığı rakamlara göre, Şubat ayında 384 milyon dolar civarında bir gelir elde etti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44, önceki aya göre yüzde 27 daha az.
Firmanın en son bu denli az gelir elde ettiği tarih Şubat 2010 olarak gerçekleşmişti. Firma üç yıl sonra mali olarak yine dibe oturdu.
Firmanın satışlarının büyük bölümü Asya pazarında gerçekleşti. Şubat ayı Yeni Çin Yılı etkinliklerine sahne olduğu için elektronik ürünlere talep yoğun oluyor. Firmanın Avrupa ve ABD pazarlarında güçsüz olması One modelinin pazarlanması açısından olumsuz etki yapabilir. Ancak modelin güçlü özellikleri bu sorunu aşabilecek nitelikte.
http://www.androidauthority.com/htc-financial-numbers-february-2013-165388/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de eski sense 3 de ki ihtişam gitmiş.
neyse iyi olmuş biraz akıllanırlar inşallah ama batmasınlar tabi telefonumdan memnunum sahipsiz kalmayalım burada
Yani bunu benim gibi bu konuda bir şey okumamış ama gözü açık olan birisi bile görmesine rağmen bu adamların kafaların niye basmıyor anlamıyorum.
Yeni iPhone5 çıkmadan önce, çıkacak diye bir sürü kişi onu bekledi.
Şimdi ise Galaxy S4 de çıkacağı için insanlar telefon almıyorlar.
Hadi HTC alacak olsa bile yine de almıyorlar. Çünkü çıkacak olan cihazda ne özellikler var bilmiyorlar ve herkesin düşündüğü gibi S4 çıktıktan sonra diğer cihazların fiyatlarında düşme olacağını tahmin edip ondan sonra almayı bekliyorlar.
Şimdi akıl var mantık var. S4 ün çıkmasına 1 hafta kala sizin önünüze de HTC One koysalar ve "S4 ü beklemenize gerek yok. Bu cihazı körü körüne alın" deseler siz de almazsınız ve ötekini beklersiniz.
Ne yani bu adamlar bunu düşünemeyecek kadar salaklar mı?
Tabii ki bu aylarda amiral gemileri beklendiği için akıllı cihaz satışları beklemede kalacak.
"Firmanın Avrupa ve ABD pazarlarında güçsüz olması One modelinin pazarlanması açısından olumsuz etki yapabilir. Ancak modelin güçlü özellikleri bu sorunu aşabilecek nitelikte."
HTC zamanında üst seviye 756MB RAM'li modeline güncelleme vermeyen bir firma. Avrupa ve ABD de güçsüz şekilde var olması bile mucize. Amiral gemisi alıpda güncelleme acaba alırmıyım diye düşünmek isteyen pek olmayacaktır.
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