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HTC'nin Şubat ayı mali rakamları da içaçıcı değil

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Şubat ayı mali rakamları da içaçıcı değil

One adlı amiral gemi modeli ile bu yıl çıkışa geçmeyi bekleyen ve önceki yıllardaki kötü tabloları unutmak isteyen HTC, Şubat ayındaki mali rakamlarla henüz bir çıkış işareti verememişe benziyor.

Firmanın yayınladığı rakamlara göre, Şubat ayında 384 milyon dolar civarında bir gelir elde etti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44, önceki aya göre yüzde 27 daha az.

Firmanın en son bu denli az gelir elde ettiği tarih Şubat 2010 olarak gerçekleşmişti. Firma üç yıl sonra mali olarak yine dibe oturdu.

Firmanın satışlarının büyük bölümü Asya pazarında gerçekleşti. Şubat ayı Yeni Çin Yılı etkinliklerine sahne olduğu için elektronik ürünlere talep yoğun oluyor. Firmanın Avrupa ve ABD pazarlarında güçsüz olması One modelinin pazarlanması açısından olumsuz etki yapabilir. Ancak modelin güçlü özellikleri bu sorunu aşabilecek nitelikte. 

http://www.androidauthority.com/htc-financial-numbers-february-2013-165388/ Yorum Yaz
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Yedaself 6 yıl en beğenilen
Amiralleri batsın... Telefon mıçacaklarına çıkarttıklarına sahip çıksalardı böyle olmazlardı. Donanımlı telefon çıkartıp yazılım desteği vermeyerek bir bilemedin iki şubat sonrasını zor görürler.
Amiralleri batsın... Telefon mıçacaklarına çıkarttıklarına sahip çıksalardı böyle olmazlardı. Donanımlı telefon çıkartıp yazılım desteği vermeyerek bir bilemedi...
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Batuist 6 yıl
htc one gerçekten çok çok güzel bir telefon olmuş. özellikle Mesutun ön inceleme yaptığı videoda söylediği gibi yazılım tarafında ki özelleştirme telefonu çok çok cazip kılıyor. bence sony'yi dahi geride bırakmış bir telefon.. yeni favorim xperia z iken htc one'a kaydı. bakalım şimdi s4'e kayar mı bilmiyorum.. ama markaların son amiral gemi modelleri hepsi ayrı bir güzel.. çıta bu sene ciddi yükselmiş durumda.. bu czihazlara telefon demek bence çok eksik olur.. bunlar resmen cep bilgisayarları..
htc one gerçekten çok çok güzel bir telefon olmuş. özellikle Mesutun ön inceleme yaptığı videoda söylediği gibi yazılım tarafında ki özelleştirme telefonu çok ç...
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1080p 6 yıl
Bence bütünleşmiş MicroSD siz yapı ve BeatAuido özellikleri tutmadı.
Bir de eski sense 3 de ki ihtişam gitmiş.
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antique 6 yıl
sürekli yeni model çıkarmakla olmuyor demek ki.. eskilere de yazılım desteği vererek sahip çıkacaksın ki insanlar seninle çalışmaya devam etsin..

neyse iyi olmuş biraz akıllanırlar inşallah ama batmasınlar tabi telefonumdan memnunum sahipsiz kalmayalım burada
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OverClocK1ng 6 yıl
Satışların bu aylarda düşük olması gayet normal.
Yani bunu benim gibi bu konuda bir şey okumamış ama gözü açık olan birisi bile görmesine rağmen bu adamların kafaların niye basmıyor anlamıyorum.
Yeni iPhone5 çıkmadan önce, çıkacak diye bir sürü kişi onu bekledi.
Şimdi ise Galaxy S4 de çıkacağı için insanlar telefon almıyorlar.
Hadi HTC alacak olsa bile yine de almıyorlar. Çünkü çıkacak olan cihazda ne özellikler var bilmiyorlar ve herkesin düşündüğü gibi S4 çıktıktan sonra diğer cihazların fiyatlarında düşme olacağını tahmin edip ondan sonra almayı bekliyorlar.
Şimdi akıl var mantık var. S4 ün çıkmasına 1 hafta kala sizin önünüze de HTC One koysalar ve "S4 ü beklemenize gerek yok. Bu cihazı körü körüne alın" deseler siz de almazsınız ve ötekini beklersiniz.
Ne yani bu adamlar bunu düşünemeyecek kadar salaklar mı?
Tabii ki bu aylarda amiral gemileri beklendiği için akıllı cihaz satışları beklemede kalacak.
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TeksasStyLe 6 yıl
insanları almamak için ısrarla diretiyorlar htc sensation telefonum var jelly bean güncelleme vermiyor sonucta mali açıdan bu sonuçlar normal sen önce müşterine değer ver sonra gelir bekle
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londoner23 6 yıl
gidişat kötü desene...
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Foo Fighters 6 yıl
HTC yi google satın alır bence böyle giderse.
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RevivaL 6 yıl
Yenilik şart gibi görünüyor. Nokia'da dibe vurmaya yakınken Lumia çıkardı. Bir atak da sizden gelse fena olmaz
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wentworthscofield 6 yıl
htc'nin hala kar ediyor olması beni sevindiriyor çünkü güven kaybetmek bir firma için çok zor bir olay ama bu güncelleme sıklığıyla ve tek üst seviye ürün ile aşılabiecek bir sorun satış konusunda ise daha önce abd pazarında en çok satan olmuşlardı ve bu başarıyı tekrarlayabilecek güçleri olduğunu düşünüyorum sonuç olarak bence htc kalitesi piyasadan silinmemeli
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myhotyro 6 yıl
Yoruma bak:
"Firmanın Avrupa ve ABD pazarlarında güçsüz olması One modelinin pazarlanması açısından olumsuz etki yapabilir. Ancak modelin güçlü özellikleri bu sorunu aşabilecek nitelikte."
HTC zamanında üst seviye 756MB RAM'li modeline güncelleme vermeyen bir firma. Avrupa ve ABD de güçsüz şekilde var olması bile mucize. Amiral gemisi alıpda güncelleme acaba alırmıyım diye düşünmek isteyen pek olmayacaktır.
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Orhun 6 yıl
Başarılı olmasını istediğim tek telefon markası. Umarım hatalarından ders alırlar.
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Yedaself 6 yıl en beğenilen
Amiralleri batsın... Telefon mıçacaklarına çıkarttıklarına sahip çıksalardı böyle olmazlardı. Donanımlı telefon çıkartıp yazılım desteği vermeyerek bir bilemedin iki şubat sonrasını zor görürler.
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depeche35 6 yıl
Kaçınılmaz sona tabiki yaklaşacak, amirali alanlar tabiki kin tutacak....
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Batuist 6 yıl
htc one gerçekten çok çok güzel bir telefon olmuş. özellikle Mesutun ön inceleme yaptığı videoda söylediği gibi yazılım tarafında ki özelleştirme telefonu çok çok cazip kılıyor. bence sony'yi dahi geride bırakmış bir telefon.. yeni favorim xperia z iken htc one'a kaydı. bakalım şimdi s4'e kayar mı bilmiyorum.. ama markaların son amiral gemi modelleri hepsi ayrı bir güzel.. çıta bu sene ciddi yükselmiş durumda.. bu czihazlara telefon demek bence çok eksik olur.. bunlar resmen cep bilgisayarları..
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furkant1 6 yıl
Htc One ciktiginda normale doner.
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VAYACONDIOS07 6 yıl
Satışların düşmesi htc one tanıtıldıktan sonra normaldir. Htc one ın çıkmasına şurda 1 ay dan az kalmışken kim gidip one x ya da one x + gibi telefonları alır? Millet beklemede haliyle.
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