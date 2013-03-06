HTC'nin Şubat ayı mali rakamları da içaçıcı değil





One adlı amiral gemi modeli ile bu yıl çıkışa geçmeyi bekleyen ve önceki yıllardaki kötü tabloları unutmak isteyen HTC, Şubat ayındaki mali rakamlarla henüz bir çıkış işareti verememişe benziyor.





Firmanın yayınladığı rakamlara göre, Şubat ayında 384 milyon dolar civarında bir gelir elde etti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44, önceki aya göre yüzde 27 daha az.





Firmanın en son bu denli az gelir elde ettiği tarih Şubat 2010 olarak gerçekleşmişti. Firma üç yıl sonra mali olarak yine dibe oturdu.





Firmanın satışlarının büyük bölümü Asya pazarında gerçekleşti. Şubat ayı Yeni Çin Yılı etkinliklerine sahne olduğu için elektronik ürünlere talep yoğun oluyor. Firmanın Avrupa ve ABD pazarlarında güçsüz olması One modelinin pazarlanması açısından olumsuz etki yapabilir. Ancak modelin güçlü özellikleri bu sorunu aşabilecek nitelikte.

http://www.androidauthority.com/htc-financial-numbers-february-2013-165388/