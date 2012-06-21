HTC'nin Windows Phone 8 yol haritası sızdı

Windows Phone 8 dün tanıtıldı ve Microsoft'un iş ortakları duyuruldu. Yakın zamanda WP8'li akıllı telefonlar hakkında birşeyler duymayı pek tahmin etmiyorduk. Fakat The Verge sitesi güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda Tayvanlı HTC'nin yol haritasını sızdırmayı başardı.

Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmiyet kazanan Android işletim sistemli One serisinde olduğu gibi Windows Phone 8'de de pazarın üç segmenti için modeller çıkış yapacak.

Alt segmentte Rio kod adlı cihazı göreceğiz. 4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü ekran, HSPA ile 14.4Mbps mobil internet hızı, 5MP kamera ve HD 720p video çekim desteğine sahip olacak. 512MB RAM'le gelmesine karşın çipset konusunda alt segmentte çıtayı belirleyecek model olmaya aday. 1GHz hızında çift çekirdekli 28nm Krait işlemci ve Adreno 305 GPU'lu Snapdragon S4 Plus MSM8277 ile donatılacak. Yılın ikinci yarısında geleceği resmen duyurulan bu çipsetin Rio'da kullanılması mümkün.

Orta segment, Accord kod adlı modelle hedef alınacak. 4.3 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) Super LCD 2 ekran, Full HD 1080p video çekim yapabilen 8MP arka kamera, çift taşıyıcı ile 42Mbps mobil internet hızı, NFC çipi ve 1GB RAM'in eşlik edeceği telefonda Rio'dakinden daha iyi bir çift çekirdekli çipseti bulunacak.

Amiral gemi olarak nitelendirilecek üst düzey model ise; Zenith kod adıyla anılıyor. 4.7 inç HD (1280 x 720 piksel) Super LCD 2 ekran, Accord'daki ile aynı 8MP kamera sensörü, 42Mbps mobil internet hızı ve dört çekirdekli bir Qualcomm çipsetiyle gelecek. Bu çipsetin 1.5 - 1.7 GHz hızında dört çekirdekli 28nm Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun kullanıldığı Snapdragon S4 Pro serisinden APQ8064 olacağını söyleyebiliriz. Çünkü halihazırda Qualcomm'un dört çekirdekli başka bir çipseti yok. Snapdragon S4 Prime serisindeki MPQ8064, aynı özelliklere sahip olup, sadece modemsiz olduğu için APQ8064'ten farklı olarak isimlendirildiği için onu hariç tutuyoruz.

Sitenin kaynakları, Accord ve Zenith arasındaki ilişkinin HTC One S ve HTC One X'teki gibi olacağını bildiriyor. Daha mobil ve daha ucuz olduğu için Accord'un, yüksek performans ve geniş ekran içinse Zenith'in tercih edileceğini söyleyebiliriz.

Her üç telefonun da sarfiyatı bu yıl başlayacak. Rio ve Accord, Ekim ayında gelecekmiş. Zenith'in ise yılın dördüncü çeyreğinde tüketiciyle buluşacağı iddia ediliyor. Tabi ki şuan için sadece HTC'nin yıl sonuna doğru Windows Phone 8'li akıllı telefonlar piyasaya sürebileceğini kesin bir şekilde ifade edebiliriz. Qualcomm çipset kullanımı ve ekran çözünürlükleri dışında teyit edebileceğimiz hiçbir cihaz ve hiçbir özellik yok. Aylar sonra çıkacak cihazlarda bazı değişiklikler yapılabilir. Özellikle Microsoft'un çift çekirdeğe odaklanacaklarını belirtmesi ve HTC'nin amiral gemisinde dört çekirdekli bir Qualcomm çispet kullanması kafaları karıştıracaktır.

http://www.theverge.com/2012/6/21/3105474/htc-windows-phone-8-rio-accord-zenith