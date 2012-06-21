Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin Windows Phone 8 yol haritası sızdı

6 yıl
3,7b
1
38
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 8 dün tanıtıldı ve Microsoft'un iş ortakları duyuruldu. Yakın zamanda WP8'li akıllı telefonlar hakkında birşeyler duymayı pek tahmin etmiyorduk. Fakat The Verge sitesi güvenilir kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda Tayvanlı HTC'nin yol haritasını sızdırmayı başardı.
Mobil Dünya Kongresi 2012'de resmiyet kazanan Android işletim sistemli One serisinde olduğu gibi Windows Phone 8'de de pazarın üç segmenti için modeller çıkış yapacak.
Alt segmentte Rio kod adlı cihazı göreceğiz. 4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü ekran, HSPA ile 14.4Mbps mobil internet hızı, 5MP kamera ve HD 720p video çekim desteğine sahip olacak. 512MB RAM'le gelmesine karşın çipset konusunda alt segmentte çıtayı belirleyecek model olmaya aday. 1GHz hızında çift çekirdekli 28nm Krait işlemci ve Adreno 305 GPU'lu Snapdragon S4 Plus MSM8277 ile donatılacak. Yılın ikinci yarısında geleceği resmen duyurulan bu çipsetin Rio'da kullanılması mümkün.
Orta segment, Accord kod adlı modelle hedef alınacak. 4.3 inç büyüklüğünde HD (1280 x 720 piksel) Super LCD 2 ekran, Full HD 1080p video çekim yapabilen 8MP arka kamera, çift taşıyıcı ile 42Mbps mobil internet hızı, NFC çipi ve 1GB RAM'in eşlik edeceği telefonda Rio'dakinden daha iyi bir çift çekirdekli çipseti bulunacak.
Amiral gemi olarak nitelendirilecek üst düzey model ise; Zenith kod adıyla anılıyor. 4.7 inç HD (1280 x 720 piksel) Super LCD 2 ekran, Accord'daki ile aynı 8MP kamera sensörü, 42Mbps mobil internet hızı ve dört çekirdekli bir Qualcomm çipsetiyle gelecek. Bu çipsetin 1.5 - 1.7 GHz hızında dört çekirdekli 28nm Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'nun kullanıldığı Snapdragon S4 Pro serisinden APQ8064 olacağını söyleyebiliriz. Çünkü halihazırda Qualcomm'un dört çekirdekli başka bir çipseti yok. Snapdragon S4 Prime serisindeki MPQ8064, aynı özelliklere sahip olup, sadece modemsiz olduğu için APQ8064'ten farklı olarak isimlendirildiği için onu hariç tutuyoruz.
Sitenin kaynakları, Accord ve Zenith arasındaki ilişkinin HTC One S ve HTC One X'teki gibi olacağını bildiriyor. Daha mobil ve daha ucuz olduğu için Accord'un, yüksek performans ve geniş ekran içinse Zenith'in tercih edileceğini söyleyebiliriz.
Her üç telefonun da sarfiyatı bu yıl başlayacak. Rio ve Accord, Ekim ayında gelecekmiş. Zenith'in ise yılın dördüncü çeyreğinde tüketiciyle buluşacağı iddia ediliyor. Tabi ki şuan için sadece HTC'nin yıl sonuna doğru Windows Phone 8'li akıllı telefonlar piyasaya sürebileceğini kesin bir şekilde ifade edebiliriz. Qualcomm çipset kullanımı ve ekran çözünürlükleri dışında teyit edebileceğimiz hiçbir cihaz ve hiçbir özellik yok. Aylar sonra çıkacak cihazlarda bazı değişiklikler yapılabilir. Özellikle Microsoft'un çift çekirdeğe odaklanacaklarını belirtmesi ve HTC'nin amiral gemisinde dört çekirdekli bir Qualcomm çispet kullanması kafaları karıştıracaktır.

http://www.theverge.com/2012/6/21/3105474/htc-windows-phone-8-rio-accord-zenith Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VYC Majoris 6 yıl en beğenilen
Windows telefonlar hızlı çalışıyor ve stabilite olarak android telefonlardan daha iyi. Tabi android kadar özgür olmadığındandır büyük ihtimalle. Yine de microsoft olduğu için güvenimiz tam ve apple'daki kadar çok kısıtlama olmaması da güzel. Özellikler ise harika. Telefonlar oldukça seri çalışacaktır. En önemli konu ise bu kadar iyi donanımı değerlendirebilecek bir market gelişimi. Marketi hızlı bir şekilde geliştirirse Iphone'un en büyük rakipleri olur yeni Windows telefonlar. Eğer beklediğim gibi stabil,hızlı bir işletim sistemi olursa ve market de çeşitlilik olarak hızla gelişirse böyle yüksek donanımlı+windows işletim sistemli bir telefon+ipad ile olayı bitirmeyi düşünüyorum şahsen. Böylesine tanıdık bir işletim sisteminin stabil olarak telefonlara girmesi sayesinde çok fazla windowslu telefon satılacaktır.

Fanboyluk yapmadan her firmanın gelişimini desteklemeliyiz. Windows gelişirse android ve ios da tahtlarının sallanması durumunda rekabetçi atılımlar yapacaklardır ve bu da bize pozitif olarak geri dönecektir. Ios en iyi olsun diğerleri batsın mantığıyla düşünürsek öyle bir durumun olması durumunda piyasada rekabet kalmaz. Kim istemez Windows'un ios'u geride bırakmasını ve böylece çok daha iyi yenilikler yapılmasını?
Windows telefonlar hızlı çalışıyor ve stabilite olarak android telefonlardan daha iyi. Tabi android kadar özgür olmadığındandır büyük ihtimalle. Yine de micros...
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soul calibur 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07
Umarım htc sense arayüzünü koyar şu telefonlara

Microsoft windows phone'da üreticilerin kendi arayüzünü kullanmasına izin vermiyor.
mnc07Umarım htc sense arayüzünü koyar şu telefonlaraMicrosoft windows phone'da üreticilerin kendi arayüzünü kullanmasına izin...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris5834 6 yıl
oooooooo adamların alt seviye cihazları bile android in amirallerine bedel :)
hele o üst seviye ne öyle one x ve s3 le benzer fiyat olursa android ölür tabi nokıanın ataklarınıda beklemek lazım clearblack ve pureview kullandığında süper olur (micosoft fanı değilim android kullanıcısıyım ama wp7.5 de kullandım ve yarı donanımda bile süper performans var bu donanımlarla uçar)
oooooooo adamların alt seviye cihazları bile android in amirallerine bedel :)hele o üst seviye ne öyle one x ve s3 le benzer fiyat olursa android ölür tabi ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adını nick koydum 6 yıl
Telefonlar piyasaya çıkmadan androidlerle kıyaslamaya başladınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
2100+ mah yoksa yok!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 6 yıl
zenith o özelliklerle en az 2500 tl den girer Türkiyeye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Htc ve diğerleri çoktan kaybetti... Nokia bırakmaz onlara wp8 piyasasını. Gerçi iyi oldu rekabet bize yarayacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 6 yıl
Bu arada " Her üç telefonun da sarfiyatı bu yıl başlayacak. " Cümlesindeki " sarfiyat " sakın " sevkıyat " olmasın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 6 yıl DigitalKral
DigitalKral

Bu arada " Her üç telefonun da sarfiyatı bu yıl başlayacak. " Cümlesindeki " sarfiyat " sakın " sevkıyat " olmasın.






sevkiyat o.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurullah601 6 yıl
şu ics güncellemesi eski modellere ne zaman çıkacak bir liste vardı çıkacak telefonlarla ilgili yalan oldu herhalde o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catador 6 yıl
Tanıtım videosunda wp8 windows 8 ile uyumlu çalışacak diyor. En güzel gelişme bu bence. Yani bilgisayar ve tablet için çıkacak bir uygulama aynen telefonda da çalışacak. Bu sayede windows bir adım öne geçti. Yani market için endişelenmeye gerek kalmadı gibi geliyor bana. Üretilen herhangi bir uygulama 3 segmentte de çalışacak. Arayüz bence çok hoş. Hareketlii istediğiniz ölçüye ve renge uyarlayabileceğiniz ikonlar. Ayrıca bu nfc olayı hoşuma gitti. Video da özel bir kartviziti telefona tutuyor. Bütün bilgiler ( cep numarası, iş numarası, iş adresi , e-mail adres vs. ) direk telefona geçiyor. kredi kartları, indirim kuponları, üyelik kartları gibi şeyler nfc sayesinde telefondan yönetiliyor. Alışveriş yapılıyor. Harika birşey. Bence geleceğin teknolojisi. Cebinizde bir çok kart taşımaya son. Benim baya hoşuma gitti. Mesela düşünün herhangi bir markete gittiniz indirim kartı telefonda. Onunla indirim yaptırıyorsunuz. Daha önce herhangi bir alışverişten kazandığınız indirim kuponu telefonda. Kredi kartı telefonda. Bununla ödemenizi yapıyorsunuz. Gayet hoş ve basit. Güvenlik kısmını düşündüklerini farzederek o konuya girmiyorum. Video da anlaşma yaptıkları banka ve operatörlere yer veriyolarlar. Tabi bunu geliştirip gerçek hayata entegre edilmesi Türkiye'de en az 2 3 seneyi bulur heralde o ayrı :) Ama genel olarak wp8 benim hoşuma gitti. En azından bir kez kullanacağım kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 6 yıl
Sense'e elveda


ayrica Ekimde cikacagini sanmiyorum. Malum dedikodular win8'in Ekimde cikacagini soyluyor,
ama microsoft her zaman belirlenen tarihte gecikmeler yasamistir.
Bence en erken yil sonu bu cihazlari gorebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 6 yıl
HTC, WP 8 ile başarılı bir grafik yakalayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flinders2004 6 yıl
O ne uçar lan öyle. Tabi qualcomm yine arıza çıkarmazsa .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Yazılım desteği ve market genişliği olarak kademeli olarak microsoft'un da yoğun desteği ile android ve ios seviyesine gelebilirse bu işletim sistemi çok tutulur.
Çünkü görünen o ki android ve ios'un güzel yanlarını birleştirerek kullanıcılara orta bir yol sunacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cank1981 6 yıl
Kasatka
Elinize aldiniz mi wp8 ide soyle olur boyle olur diyorsunuz. Wp7 de cogu uygulama ram yuxunden cogu modelde calismiyor. Bu mudur stabilize, yani verse takilacak vermiyor adamlarda stabil kasmiyor diyor yahu inanamiyorum. O zaman google da uygulamalarini cihazin ramina gore sinirlasin, kisitlasin o zaman hic kasma olmaz bu android in stabil oldugunu mu gosterir yani ?Buyuk basin buyuk derdi olur. WP8 i aynen wp7 gibi , kisitlanmis hali gibi hizli olacak saniyorsaniz yaniliyorsunuz. Ve ayrica son bir sey.Nokia hayranlari bu telefonlari ozellikle amiralleri 799 eurodan da asagiya beklemeyin benden soylemesi.

Bir Wp 7.5 kullanıcı olarak ( HTC Trophy 7 - 512 mb ram ) Bu ram yüzünden çalışmayan programları açıklarsanız sevinirim benim telefonda bir sıkıntı var demekki herşeyi çalıştırıyor. Sizin bu ram dediğiniz olay giriş seviyesi tangolu 256mb ramli telefonlar olmasın ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 6 yıl
WP8 fena geliyor, alt segment cihazın özelliklerini okurken acaba yanlış mı okudum diyip tekrar okudum özelliklere baktığımda ram dışında android'in üst seviye telefonlarıyla nerdeyse aynı donanıma sahip gerçekten bu donanım ile çıkar ise kendi adımı konuşayım android'in yüzüne bakmam ki eminim benim gibi düşünende bir çok kişi vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|M|N|Ç| 6 yıl
Umarım htc sense arayüzünü koyar şu telefonlara
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soul calibur 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07
Umarım htc sense arayüzünü koyar şu telefonlara

Microsoft windows phone'da üreticilerin kendi arayüzünü kullanmasına izin vermiyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3707 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft'un Windows 8'li yeni tableti Surface'ın tüm detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim