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HTC'nin aksiyon kamerası 16MP çözünürlükte bir sensör sunacak

4 yıl
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin aksiyon kamerası 16MP çözünürlükte bir sensör sunacak

HTC'nin 8 Ekim'de New York şehrinde yapacağı etkinlikte ilginç tasarıma sahip yeni bir aksiyon kamerası tanıtacağının ortaya çıkmasının ardından kameranın özellikleri de netleşmeye başladı. 

Re Camera adını alacağı tahmin edilen aksiyon kamerası gelen bilgilere göre 16MP çözünürlükte bir sensör barındıracak ve 170 derecelik süper geniş açılı lense sahip olacak. GoPro 3 kamerasının 12MP çözünürlükte sensör ve 179 derecelik geniş açılı lens sunduğu düşünüldüğünde Re Camera'nın tüketici ilgisini biraz daha fazla çekeceği söylenebilir. 

Re Camera modeli suya, toza ve darbeye karşı korumalı olacak ve yavaş çekim video kayıt yeteneği de sunacak. HTC cihazını farklı aksesuarlarla da destekleyecek. 

Aynı etkinlikte HTC'nin One Eye adlı 13MP çözünürlükte ön kameralı bir One M8 versiyonu ve akıllı telefon bağlantılı medikal takip cihazları duyuracağı da belirtiliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/09/htc-camera-sport-16mp-sensor-170-degree-super-wide-angle-lens.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hsanlukk 4 yıl
O ne la su borusu gibi :D
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Lady GarGara 4 yıl
Gelsin aliyoeumi.

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SteveMeade 4 yıl
İyi bari bunda upx saçmalığı yok
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ynsemre1 4 yıl SteveMeade
SteveMeade

İyi bari bunda upx saçmalığı yok

Upx saçmalık mı? Eğer upx dediğin teknolojiyi 13 mp bir kamerada uygulamış olsa gene saçmalık dermiydin acaba ordaki saçmalık upx değil 4 mp kameradır kardeşim.
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