HTC'nin aksiyon kamerası 16MP çözünürlükte bir sensör sunacak





HTC'nin 8 Ekim'de New York şehrinde yapacağı etkinlikte ilginç tasarıma sahip yeni bir aksiyon kamerası tanıtacağının ortaya çıkmasının ardından kameranın özellikleri de netleşmeye başladı.





Re Camera adını alacağı tahmin edilen aksiyon kamerası gelen bilgilere göre 16MP çözünürlükte bir sensör barındıracak ve 170 derecelik süper geniş açılı lense sahip olacak. GoPro 3 kamerasının 12MP çözünürlükte sensör ve 179 derecelik geniş açılı lens sunduğu düşünüldüğünde Re Camera'nın tüketici ilgisini biraz daha fazla çekeceği söylenebilir.





Re Camera modeli suya, toza ve darbeye karşı korumalı olacak ve yavaş çekim video kayıt yeteneği de sunacak. HTC cihazını farklı aksesuarlarla da destekleyecek.





Aynı etkinlikte HTC'nin One Eye adlı 13MP çözünürlükte ön kameralı bir One M8 versiyonu ve akıllı telefon bağlantılı medikal takip cihazları duyuracağı da belirtiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/htc-camera-sport-16mp-sensor-170-degree-super-wide-angle-lens.html