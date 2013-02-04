HTC'nin bu çeyrekteki mali görünümü de beklendiği gibi değil





Akıllı telefon üreticilerinin artarda önemli hamleler yapmaya başladığı pazarda bu yıl için herhangi bir duyuru yapmayan ve Şubat sonunda muhtemelen 4.7 inçlik Full HD ekranlı M7 modelini tanıtacak olan HTC, özellikle Butterfly modelinin başarılı satışlarına rağmen, yılın ilk çeyreği için de pek umutlu konuşamıyor.





Reuters'in haberine göre, yılın ilk çeyrek mali sonuçlarının bir görünümünü yayınlayan HTC, önceki çeyreğe göre bir miktar daha düşüş öngörüyor. Bunda genel itibariyle firmalar için durgun geçen yılın ilk çeyrek seyrinin katkısı büyük.





Ancak HTC'nin üst seviye pazarlardan çok Çin gibi giriş seviyesi pazarlara yöneleceği de belirtiliyor. Çin giderek artan bir akıllı telefon kullanıcısı potansiyeline sahip. Akıllı telefon benimsenme oranları düşük olsa da bu bile üreticilerin bu bölgeye yatırım yapmasını teşvik edebiliyor. Bu pazarda rekabetin en büyük anahtarı ucuz fiyatlar ve bu faktör üst seviye telefon üreticilerini zorluyor. Hem marka imajını korumak hem de performans anlamında imajı yansıtacak cihazlar piyasaya sürmek en büyük zorluk.





HTC mali şefi Chang Chia Lin, gelişmiş ülke pazarlarına orta ve üst seviye cihazlar sunan firmasının artık Çin pazarına uygun fiyatlı model sunmaya da hazır olduğunun altını çiziyor. Firmanın şu anda Çin'deki en ucuz cihazı 320$ civarında ve hedef bu seviyenin de altında 170$'a kadar cihaz pazara sunmak. Firma ayrıca farklı ülkelere de açılmayı planlıyor.





HTC'nin ilk çeyrek gelir beklentisi 169-2.03 milyar dolar arasında iken, analizler ise 2.1 milyar dolar sınırını çiziyor. Firmanın bu yıl atağa kalkması ihtimali ise oldukça düşük.





HTC'nin gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelmesi, üst seviye pazarları nasıl etkileyecek bilinmiyor. Bu yıl için sadece M7 amiral gemi modeli olan HTC'nin iki tane de orta-üst seviyeye yönelik cihazı olduğu iddia edilmişti. Firma bunlar haricinde bir veya iki model daha hazırlayarak yılı kapatabilir.

http://www.reuters.com/article/2013/02/04/us-htc-outlook-idUSBRE91306D20130204