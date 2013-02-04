Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin bu çeyrekteki mali görünümü de beklendiği gibi değil

6 yıl
373
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin bu çeyrekteki mali görünümü de beklendiği gibi değil

Akıllı telefon üreticilerinin artarda önemli hamleler yapmaya başladığı pazarda bu yıl için herhangi bir duyuru yapmayan ve Şubat sonunda muhtemelen 4.7 inçlik Full HD ekranlı M7 modelini tanıtacak olan HTC, özellikle Butterfly modelinin başarılı satışlarına rağmen, yılın ilk çeyreği için de pek umutlu konuşamıyor.

Reuters'in haberine göre, yılın ilk çeyrek mali sonuçlarının bir görünümünü yayınlayan HTC, önceki çeyreğe göre bir miktar daha düşüş öngörüyor. Bunda genel itibariyle firmalar için durgun geçen yılın ilk çeyrek seyrinin katkısı büyük.

Ancak HTC'nin üst seviye pazarlardan çok Çin gibi giriş seviyesi pazarlara yöneleceği de belirtiliyor. Çin giderek artan bir akıllı telefon kullanıcısı potansiyeline sahip. Akıllı telefon benimsenme oranları düşük olsa da bu bile üreticilerin bu bölgeye yatırım yapmasını teşvik edebiliyor. Bu pazarda rekabetin en büyük anahtarı ucuz fiyatlar ve bu faktör üst seviye telefon üreticilerini zorluyor. Hem marka imajını korumak hem de performans anlamında imajı yansıtacak cihazlar piyasaya sürmek en büyük zorluk.

HTC mali şefi Chang Chia Lin, gelişmiş ülke pazarlarına orta ve üst seviye cihazlar sunan firmasının artık Çin pazarına uygun fiyatlı model sunmaya da hazır olduğunun altını çiziyor. Firmanın şu anda Çin'deki en ucuz cihazı 320$ civarında ve hedef bu seviyenin de altında 170$'a kadar cihaz pazara sunmak. Firma ayrıca farklı ülkelere de açılmayı planlıyor.

HTC'nin ilk çeyrek gelir beklentisi 169-2.03 milyar dolar arasında iken, analizler ise 2.1 milyar dolar sınırını çiziyor. Firmanın bu yıl atağa kalkması ihtimali ise oldukça düşük.

HTC'nin gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelmesi, üst seviye pazarları nasıl etkileyecek bilinmiyor. Bu yıl için sadece M7 amiral gemi modeli olan HTC'nin iki tane de orta-üst seviyeye yönelik cihazı olduğu iddia edilmişti. Firma bunlar haricinde bir veya iki model daha hazırlayarak yılı kapatabilir. 

http://www.reuters.com/article/2013/02/04/us-htc-outlook-idUSBRE91306D20130204 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 6 yıl en beğenilen
2 ayda bir amiral gemisi tanıtmanın meyvelerini topluyor buna rağmen iyi gidiyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1kom 6 yıl
beter olsun 2 yıldır htc wildfire kullanıyorum .Bir kere bile güncelleme gelmedi
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.mert 6 yıl
ne bekliyorlardı ki
Eskisi gibi bağımsız geliştiricilere destek yok
Kendileride güncellemeleri çok geciktirmeye basladı ve bir önceki amiral gemisine güncelleme vermeyi reddettiler
Fiyatları gercekten pahalı ve maliyet odaklı ürünleri yok
vs vs
Benim için HTC çoktan bitti zaten
ne bekliyorlardı kiEskisi gibi bağımsız geliştiricilere destek yokKendileride güncellemeleri çok geciktirmeye basladı ve bir önceki amiral gemisine günc...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
king1403 6 yıl
sensationlar bile hala 1800 bu ne la.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
htc bende bekliyorum bakalim nasil modeller gelecekkk m7 mesala tegra 4 kullanirlar insallahh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kökikibölüiki 6 yıl
Eylül ayından beri HTC One S kullanıyorum.Dediğiniz gibi eski telefonlara güncelleme gelmiyor olabilir ancak one serisine güncelleme biraz geç de olsa geliyor.
He ben bunu niye yazdım?Çünkü htc ile alakalı hangi konuyu açsam altını sensationcular doldurmuş yok güncelleme yok bilmem ne hep aynı şeyler.Tamam sensation hata olabilir ama yeni telefonları gerçekten güzel.Eskiye bakıp yeniyi yargılamayın lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*ExtraTechx* 6 yıl
Htc sensation kullanıyorum telefon içine toz aldı haydi götür servise.Ne jelly bean ne de telefndaki hataları düzelten bir güncelleme var.
Yüzümü güldürmedin.Senin de gülmez inşallah.Batar da kurtuluruz inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*ExtraTechx* 6 yıl
Sensation kullanan birisi olrak telefon içine toz alıyo diye servise yollamak zorundayım.Ne jelly bean ne de bir başkası umrumda.Hiçbir şeyinden yüzüm gülmedi.B
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chamicals2 6 yıl
yakmac
gprs class 32, 8mm kalınlık 4 inç i geçmicek üzerinde 1 gp ram arttıralabilir hafıza ,beats audio donanım 8 mb camera android 4,2 başka bir şey istemiyorum htc den neden bu kadar zorluyorsunki bunu yap para altında kal.

bu arkadaş teknolojiyi 10 sene geriden takip ediyor herhalde gprs ne gp ne oglum :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakmac 6 yıl
gprs class 32, 8mm kalınlık 4 inç i geçmicek üzerinde 1 gp ram arttıralabilir hafıza ,beats audio donanım 8 mb camera android 4,2 başka bir şey istemiyorum htc den neden bu kadar zorluyorsunki bunu yap para altında kal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 6 yıl en beğenilen
2 ayda bir amiral gemisi tanıtmanın meyvelerini topluyor buna rağmen iyi gidiyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.mert 6 yıl
ne bekliyorlardı ki
Eskisi gibi bağımsız geliştiricilere destek yok
Kendileride güncellemeleri çok geciktirmeye basladı ve bir önceki amiral gemisine güncelleme vermeyi reddettiler
Fiyatları gercekten pahalı ve maliyet odaklı ürünleri yok
vs vs
Benim için HTC çoktan bitti zaten
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1kom 6 yıl
beter olsun 2 yıldır htc wildfire kullanıyorum .Bir kere bile güncelleme gelmedi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t8nx81tn 6 yıl
htc apple'a açtığı davaları kazanırsa o zaman coşar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
373 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung ATIV Smart PC Pro "İkisi bir arada bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim