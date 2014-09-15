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HTC'nin gelecek ay ki bombaları amiral gemisi One M8 Eye ve medikal takip cihazları olabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin gelecek ay ki bombaları amiral gemisi One M8 Eye ve medikal takip cihazları olabilir

8 Ekim itibariyle HTC'nin yeni cihazlar tanıtacağı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurması pek çok sepkülasyonu da beraberinde getirdi. Firmanın o tarih itibariyle hazırlığı tamamlanmış bir ürünü olmadığı bilindiği için yeni cihazlar da merak konusu oldu.

Bir aksiyon kamerası, bir harici lens aparatı ve yeni bir akıllı telefon şeklinde sıralanan iddialara bu kez medikal takip cihazları da katıldı. Upleaks tarafından sızdırılan görsellere göre firmanın 8 Ekim'de tanıtacağı modeller One M8 Eye ve bir seri medikal takip cihazları olacak. 

HTC One M8 Eye modeli orijinal M8 modelinin üzerine kamerada iyileştirmeler sunan bir cihaz olacak. Aynı donanımı devam ettiren cihazda arka kamera 13MP çözünürlükte olacak ve yardımcı derinlik sensörü bulunacak. Burada Ultrapixel olup olmayacağı bilinmiyor. Bununla birlikte ekranın da 5.2 inç ve Full HD olacağı ifade ediliyor. Daha önceki iddialarda olduğu gibi ön kameranın daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğu bu kez gündeme gelmedi.

HTC'nin diğer hamlesi ise medikal alanda olacak. Çok yabancı olduğu bir alana adım atan HTC, cihazlarına Tricorder adını vermiş. Bu cihazlar kan, idrar, kulak ve nefes ölçümü yapıyor. Bu cihazların HTC akıllı telefonlarına bağlandığı belirtiliyor. 

Firmanın niçin medikal sektörüne hamle yapacağı bilinmiyor. Ancak bu cihazların son kullanıcıya değil de tıp sektöründeki firmalara ve kurumlara pazarlanacağı tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/09/images-htcs-alleged-medical-devices-leak.html Yorum Yaz
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rmndzc35 4 yıl
bence herkes 2100'er lira versin,karşılığında bu fiyat politikasıyla apple piyasadan çekilsin.
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Jeopol 4 yıl

Bu one alinir iste.
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sacid55 4 yıl
0ptimist Soul

Orijinalden alıntı: sacid55

"gelecek ay ki" deki ki eki ayrı yazılmaz.
saygılar....

Tebrikler, Tdk sözcüsü unvanını kazandiniz



senin gibilerin şifresini çözmek zor...
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sacid55 4 yıl
"gelecek ay ki" deki ki eki ayrı yazılmaz.
saygılar....
1 Yanıt Yanıtla
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0ptimistSoul 4 yıl sacid55
sacid55
"gelecek ay ki" deki ki eki ayrı yazılmaz.
saygılar....

Tebrikler, Tdk sözcüsü unvanını kazandiniz

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th3_majestik 4 yıl
Eyçtisi çalışıyor, farklılık kolluyor
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system electronıc 4 yıl
Buyur buradan yak... Eee simdi 2500 tl vererek 4 mp telefon alanlara geçmiş olsun mu diyeceğiz...inşallah HTC böyle saçma birsey yapmaz..en azından m9 daha doğru olur kamera iyileşmesi için
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The Tenth Doctor 4 yıl
M8de zaten su koruması vardı, aziz frostburn. Suyun altında yıkamayacaksan gereksiz bir özellik şu an için.
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frostburn 4 yıl
Hade hatce bi de su geçirmezlik koy koşa koşa alayım
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Xloud 4 yıl
Adı htc eye olunca sıkıntı olmaz. M9 olsaydı Sony gibi tepki çekerdi. Yaşasın şekilci gençlik
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MrKemal17 4 yıl
Htc amiralleri çoğaltacak galiba
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blackzeros 4 yıl
13 ultrapixel olmasi icin sensorun 3 kat buyumesi lazim bu buyuklukteki sensoru koydun mu ince telefona zaten efsane olur.hala bıkmadınızmı su ultrapixel palavrasından eger genel fotograf kalitesine bir etkisi olsa 40 megapiksellik lumia 1020 daha kotu foto cekmesi lazimdi piyasada ki telefonların cogundan.
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