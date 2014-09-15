HTC'nin gelecek ay ki bombaları amiral gemisi One M8 Eye ve medikal takip cihazları olabilir





8 Ekim itibariyle HTC'nin yeni cihazlar tanıtacağı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurması pek çok sepkülasyonu da beraberinde getirdi. Firmanın o tarih itibariyle hazırlığı tamamlanmış bir ürünü olmadığı bilindiği için yeni cihazlar da merak konusu oldu.





Bir aksiyon kamerası, bir harici lens aparatı ve yeni bir akıllı telefon şeklinde sıralanan iddialara bu kez medikal takip cihazları da katıldı. Upleaks tarafından sızdırılan görsellere göre firmanın 8 Ekim'de tanıtacağı modeller One M8 Eye ve bir seri medikal takip cihazları olacak.





HTC One M8 Eye modeli orijinal M8 modelinin üzerine kamerada iyileştirmeler sunan bir cihaz olacak. Aynı donanımı devam ettiren cihazda arka kamera 13MP çözünürlükte olacak ve yardımcı derinlik sensörü bulunacak. Burada Ultrapixel olup olmayacağı bilinmiyor. Bununla birlikte ekranın da 5.2 inç ve Full HD olacağı ifade ediliyor. Daha önceki iddialarda olduğu gibi ön kameranın daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğu bu kez gündeme gelmedi.





HTC'nin diğer hamlesi ise medikal alanda olacak. Çok yabancı olduğu bir alana adım atan HTC, cihazlarına Tricorder adını vermiş. Bu cihazlar kan, idrar, kulak ve nefes ölçümü yapıyor. Bu cihazların HTC akıllı telefonlarına bağlandığı belirtiliyor.





Firmanın niçin medikal sektörüne hamle yapacağı bilinmiyor. Ancak bu cihazların son kullanıcıya değil de tıp sektöründeki firmalara ve kurumlara pazarlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/images-htcs-alleged-medical-devices-leak.html