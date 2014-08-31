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HTC'nin gelecek hafta tanıtacağı ürünler detaylanıyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin gelecek hafta tanıtacağı ürünler detaylanıyor

Kısa süre önce 64-bitlik ilk akıllı telefonu Desire 510'u tanıtan Tayvanlı üretici HTC, gelecek hafta da önemli akıllı telefon ve giyilebilir cihaz modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre gelecek hafta Desire 820 akıllı telefonu, bir akıllı saat ve bir fitness bilekliği bizleri bekliyor olacak. Desire 820 akıllı telefonu firmanın ikinci 64-bit destekli modeli olacakken, giyilebilir cihazlar ise kendi açılarından firmanın ilk modelleri konumunda. 

Desire 820 beklenenin aksine Desire 510 ile aynı işlemciye sahip olacak. Qualcomm'un MSM8916 kodlu 1.2 GHz hızında çalışan Snapdragon 410 işlemcisinde ARM'ın 64-bit v8 mimarisine sahip Cortex-A53 çekirdeklerinin 4  tanesi yer alırken, Adreno 306 grafik birimi beraberinde geliyor. 

ARM'ın 64-bit işlemcileri geriye dönük tam 32-bit desteği sunuyor ve uyum sıkıntısı bulunmuyor. Donanım olarak 64-bit teknolojisine hazır olan ancak üzerinde Android 4.4 olduğu için sadece AArch32 modunda çalışan telefonda, Android L güncellemesinin çıkmasına paralel olarak AArch64 modu da aktif olabilecek.  

Desire 820 modelinde bunun haricinde 5.5 inçlik 720p ekran, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 1.5GB RAM, 8GB dahili hafıza ve 2600mAh gücünde batarya olacağı ifade ediliyor. 

HTC'nin tanıtacağı akıllı bileklik 1.8 inçlik ekranında 320x160 piksel çözünürlük sunuyor. Su geçirmez kasa altında 100mAh gücünde bir batarya barındıran bilekliğin Gear Fit ile rekabet edeceği belirtiliyor. Firmanın akıllı saati ise Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışacak. Ancak özellikleri bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-HTC-Desire-820-specs-leaked-plus-details-on-two-HTC-smartwatches_id59971 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
htc fiyatları aşağı çekmedikten sonra ne çıkarırsa çıkarsın
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1BilimAdamı 4 yıl
Oylama sınırlı olarak geri gelsin en azından sevilenleri görelim
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Paul Klee 4 yıl
oylama sistemini niye kapatmışlar?
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mck94 4 yıl
umarım iphone 6 arkası da böyle olur kalın çizgiler olmaz sızan ürünler gibi.
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kfat 4 yıl
Artı eksi geri gelsin
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mbald 4 yıl
Şunu kesinlikle söyleyebilirim;eğer editörler oylama sisteminin zararlarından konuşuyor iseler neden zamanından beri bu sistemi kaldırmadılar da monster yarışması vs.gibi yarışmalarda kendi yorumları - bilmem kaç puanlar alınca kaldırdılar?
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MrKemal17 4 yıl
RAM 2GB olsaydı bari.64bit 1.5GB RAM.
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Mamiy 4 yıl
Oylamayı istiyoruz :D
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colaker 4 yıl
bu telefon donanım olarak 64bit destekliyor ama içindeki işletim sistemi 64bit olarak mı gelecek orasını anlamadım
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PeYLeR. 4 yıl
Bazen haberden ziyade yorumlara bakmaya giriyordum. Artı eksi olayı kalkınca artık yorumlara bakmakta gelmiyor.
Neden kaldırıldığına hakkında bilgisi olan var mı?
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serdarcenk 4 yıl
Oylama sisteminde neredeyse haber kadar da beğenilen orjinal yorumları okumak ayrı bir zevkti, ha yine yorum okunabilir mi... hepsini... o da insanı sıkıyor ve vakit kaybı. Kısaca oylama sistemi geri gelmeli !
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