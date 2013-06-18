HTC'nin giriş seviye akıllı telefonu Desire 200 resmileşti





HTC'nin bu yıl tek amiral gemi modeli stratejisi devam ederken, alt seviye pazarlara yönelik modeller gelmeye devam ediyor. Firmanın son lansmanı Desire 200 modeli içindi.





Giriş seviyesi segmente hitap eden Desire 200 modeli 3.5 inçlik 320x480 piksel çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Snapdragon S1 grubuna dahil 1GHz saat hızında çalışan işlemci 512MB RAM ile desteklenmiş.





4GB depolama kapasitesi microSD ile artırılabilirken, 5MP çözünürlükte arka kamera, Beats Audio gibi özellikler de unutulmamış. GPS, 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, 11.9mm kalınlık, 100gr ağırlık, Android işletim sistemi, Sense arayüzü, 1230mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin fiyat ve çıkış bilgisi verilemezken, Avrupa veya Asya pazarına yönelik olacağı tahmin ediliyor.

http://www.htc.com/www/smartphones/htc-desire-200/#specs