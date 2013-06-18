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HTC'nin giriş seviye akıllı telefonu Desire 200 resmileşti

5 yıl
1,5b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin giriş seviye akıllı telefonu Desire 200 resmileşti

HTC'nin bu yıl tek amiral gemi modeli stratejisi devam ederken, alt seviye pazarlara yönelik modeller gelmeye devam ediyor. Firmanın son lansmanı Desire 200 modeli içindi.

Giriş seviyesi segmente hitap eden Desire 200 modeli 3.5 inçlik 320x480 piksel çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Snapdragon S1 grubuna dahil 1GHz saat hızında çalışan işlemci 512MB RAM ile desteklenmiş.

4GB depolama kapasitesi microSD ile artırılabilirken, 5MP çözünürlükte arka kamera, Beats Audio gibi özellikler de unutulmamış. GPS, 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, 11.9mm kalınlık, 100gr ağırlık, Android işletim sistemi, Sense arayüzü, 1230mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin fiyat ve çıkış bilgisi verilemezken, Avrupa veya Asya pazarına yönelik olacağı tahmin ediliyor.

http://www.htc.com/www/smartphones/htc-desire-200/#specs Yorum Yaz
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tunc-rıdvan 5 yıl en beğenilen
Herhalde eldeki fazla işlemci, ram çiplerini, ekran panellerini falan tüketmek için yapılmıştır
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DevoN 5 yıl ekrem71
ekrem71





HTC'nin bu yıl tek amiral gemi modeli stratejisi devam ederken, alt seviye pazarlara yönelik modeller gelmeye devam ediyor. Firmanın son lansmanı Desire 200 modeli içindi.



Giriş seviyesi segmente hitap eden Desire 200 modeli 3.5 inçlik 320x480 piksel çözünürlükte bir ekran barındırıyor. Snapdragon S1 grubuna dahil 1GHz saat hızında çalışan işlemci 512MB RAM ile desteklenmiş.



4GB depolama kapasitesi microSD ile artırılabilirken, 5MP çözünürlükte arka kamera, Beats Audio gibi özellikler de unutulmamış. GPS, 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, 11.9mm kalınlık, 100gr ağırlık, Android işletim sistemi, Sense arayüzü, 1230mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin fiyat ve çıkış bilgisi verilemezken, Avrupa veya Asya pazarına yönelik olacağı tahmin ediliyor.

 


desire 200 de auto focus var mi? eski k750 de bile auto focus vardi. 5 MP kamera koyup auto focus kadar basit bir ozelligi koymadiysa telefona yazik etmis.
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Technotronic 5 yıl
batarya en az 1500 mah olmalıydı
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Tesla 5 yıl
512 mb bellek üreten bir çorapçı falan mı kaldı çin'de? Her aklı esen aklı eksik 512 MB bellekli giriş seviyesi çöp üretiyor. 1 GB ile 512 MB arasındaki maliyet farkı ne kadar olabilir ki? 1$???
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trsr 5 yıl
arkadaş 5800 ımda bile 320x640 çözünürlük var ne kadar ekranı iyi olmasada
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DH Misafiri 5 yıl
türkiyeye gelir mi ki? gelirse ne kadar olur?
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General. 5 yıl
Çöp
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atabrkk 5 yıl
Widfire S modelinin kardeşi
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sis651 5 yıl
Bunun yerine eski modellerin üretimine devam edip satmaya kalksa yüzüne fazla bakan olmayacağı korkusundan yeni modeli eski özelliklerle çıkarıp yeni fiyatla satmaya çalışıyor herhalde. Hem eldeki eski elektronik parçalardan da kurtulur...
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Avorlair 5 yıl
israf..
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fuckulteli 5 yıl
Böyle bir telefona Android'de bakamamamın nedeni kendi içindeki uygulamalarda, fotoğraf görüntüleme, sms yazımı, klavye gibi konularda hantallaşması olasılığı sanırım. Alt seviye çile çektirecek telefonlar gibi geliyor insanın aklına, 1500+ lira verilmediği için menü geçişlerinden şikayet etmeye hakkın olmamalıymış gibi
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Reklamı Geç » 5 yıl
Hani üst seviyeden başka telefon yapmayacakti.
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